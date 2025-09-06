El agosto de 2025 tuvo una temperatura media 2 grados por encima de lo normal en España: fue "extremadamente cálido"

Un chico se moja la cabeza por las altas temperaturas. Ricardo Rubio Europa Press

"Extremadamente cálido". Así ha calificado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) al pasado agosto. Un mes que ha igualado récords en España, con una temperatura media 2 grados por encima de la habitual en esos 30 días.

La ola de calor, que duró dos semanas, ha hecho estragos, y ha situado a agosto de 2025 como el "mes más cálido de la serie histórica (entre 1991 y 2020) junto con el de 2024". Ambos con una temperatura media de 25 grados.

Tanto las temperaturas máximas como las mínimas superaron los valores diarios medios. El peor día fue el 17 de agosto, cuando se rebasó en 6 grados la temperatura media del mes.

En concreto, la Aemet considera "especialmente marcada" la anomalía cálida que vivió el noroeste peninsular, donde las temperaturas estuvieron en el conjunto del mes entre 2,5 y 3,5 grados por encima de lo normal.

Debido al incremento de las temperaturas, se originó un repunte en la mortalidad. Durante el octavo mes de 2025 se produjeron más de 2.000 muertes atribuibles a las altas temperaturas.

Un total de 1.429 se registraron durante la ola de calor.

Un agosto anómalo y seco

A pesar de que no ha sido la ola de calor donde se han producido los picos de temperatura más altos, su intensidad y prolongación han sido los factores decisivos para su impacto.

En esta línea, la Aemet la catalogó como la "más intensa" desde que hay registros en España, es decir, desde hace 64 años.

Como consecuencia, agosto de 2025 tuvo un carácter seco, según destaca la Agencia, lo que precipitó que la ola de incendios arrasara más de 400.000 hectáreas de territorio español.

Las zonas más afectadas por el calor fueron el interior de Galicia, la cordillera Cantábrica, ambas mesetas, norte y centro de Extremadura, centro de Andalucía y Comunidad Valenciana, según ha informado la Aemet.

En cuanto a temperaturas máximas, Jerez de la Frontera registró 45,8 grados el día 17 de agosto, siendo la más alta entre las estaciones principales, seguida por Morón de la Frontera (45,2 grados el 17 de agosto) y Murcia, que alcanzó los 45,1 grados el 18 de agosto.

En cuanto a episodios fríos, las temperaturas se situaron por debajo de los valores habituales para la época del año únicamente entre los días 20 y 22 y el 28 y el 29.

Por otro lado, la Aemet destaca que agosto tuvo un carácter seco, con una precipitación media sobre la España peninsular de 14,4 mm, el 66 % del valor normal del mes en el periodo de referencia.

No obstante, siempre hay una excepción. En Canarias fue el quinto agosto más húmedo desde 1961, con un porcentaje del 152 % sobre la media (3,2 mm).