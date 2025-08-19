La ola de calor deja varios días de la mayor temperatura media en España: "Lo excepcional es que también alcanzara al norte"

Vista de la playa de La Concha de San Sebastián. Javier Etxezarreta EFE

España se ha despedido este lunes de una de las olas de calor más duraderas desde que hay registro.

Con 16 días, sólo la supera la de 2015, la más larga con 26 días, y la de 2022, que alcanzó los 18.

La de agosto de 2025 será la tercera en duración, igualada con la de 2003 y con otra de 2022.

Más allá de la duración, esta ola de calor también será histórica por otros motivos.

Tercer día más caluroso

A la espera de conocer las cifras oficiales de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los datos recopilados por los expertos así lo reflejan.

De hecho, es probable que varios días de este mes se cuelen entre los de temperatura máxima más elevada para España desde que hay registro.

Para elaborar esta clasificación hay distintas metodologías: en algunos casos se utiliza la temperatura media de las máximas, mientras que en otros toman las temperaturas medias del día de diferentes estaciones.

El climatólogo César Rodríguez Ballesteros adelanta, en su cuenta de X, que tres días de la ola de calor aparecerán entre los 10 con la temperatura máxima más elevada para el conjunto del país desde 1941.

El que ocupa la posición más alta es el pasado 11 de agosto, con 37,53 ºC, seguido del 16 y 17 de agosto, con 37,34 ºC y 37,43 ºC, respectivamente.

El doctor en Geografía de la Universidad de Murcia David Espín también ha advertido que cinco de las seis jornadas más calurosas de los últimos 75 años en España se han dado en los últimos siete días.

La excepción del norte

Los datos recogidos por los dos especialistas aún son provisionales y no se podrán confirmar una vez que finalice la ola de calor y se procesen los valores observados.

Lo que sí parece claro es que si se producen récords de temperatura media en el conjunto del país, una de las principales causas habría que buscarla en el norte peninsular.

Aunque el récord de temperatura máxima de esta ola de calor se ha dado en Jerez de la Frontera, con 45,8 ºC, en las regiones meridionales también se han registrado valores históricos.

Ya en los primeros días de la ola de calor varios municipios de Cantabria, Galicia o Asturias llegaron a superar los 40 ºC de máxima.

Esta anomalía no sólo no desapareció conforme se alargaba la ola de calor, sino que los termómetros marcaban valores más altos en esta zona.

El pasado 15 de agosto, de hecho, en Oviedo se registraron 41,2 ºC. Se trata de la primera vez que la ciudad asturiana alcanzaba esta cifra.

Ese mismo día, en la estación de Bilbao aeropuerto se registraron hasta 43,5 ºC.

En Pamplona, los termómetros marcaron los 40,5 ºC (una de las cifras más elevadas en la ciudad navarra) el pasado domingo, un día en el que más de 100 estaciones en toda España superaron los 42 ºC.

A lo largo del último fin de semana bajo ola de calor también se han superado los 40 ºC en comunidades del litoral cantábrico.

No deja de ser "algo muy poco habitual en esa zona", como señala a EL ESPAÑOL Mar Gómez, meteoróloga de eltiempo.es.

"Lo más excepcional", prosigue, "es que esta ola de calor también alcanzara al norte peninsular, donde se han activado avisos rojos por primera vez en algunas zonas del Cantábrico".

Y es que además del ya mencionado récord de Oviedo, en los municipios cántabros de Liébana y San Felices de Buelna también se han alcanzado los 43,3 ºC y los 42,9 ºC, respectivamente.

"Son cifras históricamente inusuales en estas regiones", apunta Gómez.

Desprotegido de episodios extremos

Aún se desconoce el número total de provincias afectadas por esta ola de calor. En uno de sus peores días, hasta 44 estuvieron en aviso por temperaturas extremas.

Esta cifra coincide con el número más alto de provincias afectadas por una ola de calor en España. Fue en 2022, precisamente por la ola de calor que duró 18 días.

Lo habitual es que las olas de calor no superen la treintena de provincias afectadas. Y, como indica Gómez, el norte peninsular solía quedar más protegido frente a estos episodios más extremos por la influencia del Cantábrico y la llegada de aire atlántico.

En los últimos años, sin embargo, se está viendo cómo "cada vez más olas de calor rompen la barrera natural y alcanzan de lleno comunidades como Asturias, Cantabria o País Vasco, dejando valores inéditos por encima de los 40 ºC".

Los valores tan altos registrados en el norte peninsular durante esta ola de calor tienen que ver con varios factores que se han combinado de manera excepcional.

Por un lado, la dorsal anticiclónica instalada sobre la Península ha actuado como una 'campana' de aire cálido y estable.

Esta situación ha impedido la entrada de aire más fresco del Atlántico, favoreciendo que la masa cálida se extendiera incluso hasta las regiones cantábricas.

A ello se le suma la insolación propia de agosto, con la que el aire caliente queda atrapado y se acumula para elevar los termómetros muy por encima de lo habitual en el norte.

De ahí que se pueda afirmar que el comienzo de agosto esté siendo probablemente el más cálido para el conjunto del país.

No sólo por la magnitud de las temperaturas que se están registrando, sino por lo extendido y persistente que ha sido este episodio de calor extremo.