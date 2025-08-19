Los datos de Aemet corrigen el error de Pedro Sánchez: la ola de calor que acaba no ha sido la más larga desde 1975 sino la 3ª

"Dieciséis días de ola de calor que ha sufrido España. Según los registros históricos, es la mayor y más larga desde que tenemos registros históricos, que es desde 1975". Con estas palabras, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, justificaba en su discurso desde la localidad cacereña de Jarilla la necesidad de alcanzar pactos de estado sobre el clima para hacer frente a catástrofes como la actual racha de incendios que asola al país.

Sin embargo, este dato no es correcto: la ola de calor que termina ha sido excepcional, pero no es la más larga desde que existen registros en España, y de hecho empata en tercera posición con las de dos otros años. Ha habido otras dos más largas en años previos según explicaba desde la mañana del martes la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en un hilo en la red social X.

Independientemente del puesto en el 'ranking' de olas de calor, sin embargo, hay una tendencia clara: estos episodios se han vuelto más frecuentes en España desde que comenzó el siglo XXI, y las más intensas se han dado en la última década. No solo se vinculan al aumento de la mortalidad por las elevadas temperaturas y sus efectos en la salud, sino que han contribuido a la virulencia de los incendios.

"Las cinco olas de calor más largas se han registrado en el siglo XXI, y cuatro de ellas, en los últimos 11 años", explica Aemet en su hilo. En cuanto a duración, la ola de calor que termina fue superada por la de julio 2022 que duró 18 días, y el récord lo sigue manteniendo la de junio-julio de 2015. Durando 26 días, mantuvo prácticamente un mes entero a España bajo temperaturas extremas.

La ola de calor de agosto de 2025 duró tanto como las que se produjeron entre julio y agosto de 2003, y julio y agosto de 2022. Comenzó el día 3 y tuvo dos picos muy destacados," uno centrado en los días 11 y 12; y otro en el 17". Afortunadamente, desde este martes 19 bajan las temperaturas, y a partir del miércoles 20 "se normalizan o incluso serán algo más frescas que lo normal para final de agosto", según la agencia meteorológica.

En lo que sí destaca la ola de calor más reciente es con "cuatro récords de días cálidos para el conjunto de España", algo que se explica por la extensión geográfica, alcanzando más de 40 ºC en el Cantábrico e incluso batiendo récords históricos. "Los días 11, 12, 16 y 17 de agosto fueron los más cálidos para sus respectivas fechas desde, al menos, 1950", apunta Aemet.

Esta ola de calor deja, además, tres días entre los 10 más cálidos registrados en España desde, al menos, 1950. "Es muy llamativo que los diez días más cálidos en España se han registrado a partir de 2012 y nueve de ellos corresponden a los últimos cinco años", valoran los meteorólogos. Ya es "prácticamente seguro", además. que este verano será "uno de los dos más cálidos de la serie".

La conclusión final del hilo, con todo, alinea a Aemet con el discurso de Sánchez. "El cambio climático antropogénico provoca un aumento de las temperaturas medias anuales. En verano, esto se traduce en olas de calor más largas, extensas e intensas".