José Luis Sánchez, físico atmosférico, alerta a España: "El clima que conocimos hace 20 años no lo vamos a volver a ver"

El calor sofocante se ha extendido por toda la península Ìbérica este junio, especialmente esta última semana. Las noches tórridas ya son una realidad, antes de lo que la gente esperaba, y ya se han dado varias durante estos días.

A esto hay que sumar las temperaturas récord que está registrando el mar Mediterráneo, con niveles de hasta 3 y 4 ºC por encima de lo habitual para este mes en algunas regiones occidentales.

Todo ello ha ocurrido antes, incluso, de la entrada del verano propiamente dicho, que ha empezado este sábado, 21 de junio. En el contexto de cambio climático actual y de aumento de la temperatura del planeta, todo apunta a que esta situación será cada vez más frecuente.

Avisa de ello José Luis Sánchez (Segovia, 1955), catedrático de Física de la Universidad de León. No solo eso, va a ser cada vez peor. "Tenemos que adaptarnos porque esto ya no hay quien lo pare, no va a cambiar", dice tajante el experto.

Todos los veranos se oye aquello de "es el más caluroso". ¿Puede ser verdad este año?

De momento, el de 2022 fue el año con la temperatura más alta de todos los registros que hay en los últimos cincuenta o cien años. Eso significa que fue el mayor de los registros de temperatura que ha habido en el globo en toda la historia.

El 2024 fue el tercero más caluroso. De año en año vamos batiendo récords o nos quedamos muy cerca de hacerlo. Por lo tanto, es muy probable que durante este verano batamos récords que no habíamos visto en los años anteriores.

¿Tendremos que normalizar esta situación? ¿A partir de ahora cada verano será peor que el anterior?

El clima que conocimos hace 20 años no lo vamos a volver a ver, ni las próximas generaciones tampoco. Ahora el período estival se alarga cada vez más, el otoño es más suave, se parece más al verano que conocíamos antes, y la primavera es más corta.

Este cambio, simple y llanamente, es una consecuencia del calentamiento global. No es ni más ni menos que eso. Por tanto, lo que tenemos que hacer es una adaptación a la situación nueva que tenemos de calor.

¿Qué podemos esperar de ahora en adelante?

No solo van a ser más altas las temperaturas. El tipo de precipitación va a ir cambiando y las situaciones consideradas extremas, por su poca probabilidad, dejarán de serlo. Si antes pasaban cada 50 años, ahora irán ocurriendo cada 25 y en el futuro cada 15.

Esta semana ya se han registrado noches tórridas. ¿Nos podemos olvidar de dormir este verano?

No se puede saber cuántas noches tropicales y tórridas va a haber y qué días de la semana van a ocurrir. Lo que sí que se puede decir es que, probablemente, este verano tendremos más calor que la media del registro histórico. Eso está clarísimo.

Probablemente, estemos batiendo los récords de años anteriores o en el límite. Ahora ya no se compra el aire acondicionado para usarlo en días puntuales, se usa de continuo porque no hay quien aguante el calor. En ese sentido, sí, probablemente haya más noches tropicales.

Esta semana, España ya estaba en alerta naranja y amarilla en muchas zonas del país, aunque no ha empezado el verano como tal. ¿Es pronto para la llegada de estos avisos?

Cuanto antes pensemos que estas situaciones que antes teníamos en julio, ahora se van a dar con mucha mayor frecuencia en el mes de junio, mejor.

El límite para declarar la alerta por temperaturas altas depende de la zona. Por ejemplo, en Sevilla se declara a partir de 36 °C y en el norte de España puede estar tres o cuatro grados por debajo. En el futuro, ese límite será más alto.

Es una cuestión de adaptación y seguiremos haciéndolo. Poco a poco nos habituamos cada vez más a que las temperaturas sean más altas y lo resistiremos mejor gracias a cosas como el aire acondicionado, los ventiladores y la climatización de los locales.

¿Cómo se le hace frente a un negacionista del cambio climático que dice aquello de "siempre ha hecho calor en verano"?

Es imposible y una pérdida de tiempo discutir con ellos. Claro que calor ha hecho siempre, la diferencia está en que nunca ha habido tantos días de récord de temperatura como los que vamos registrando en los últimos años. Es así de sencillo.

Usted es uno de los mayores expertos en nubes. ¿Cuántos bulos tiene que desmentir sobre los famosos chemtrails [la teoría de la conspiración de las estelas químicas de los aviones]?

Algunos, incluso, me escriben por correo electrónico. Al que está convencido de que le están envenenando, yo no tengo nada que decirle. Si se lo quiere creer, adelante. No obstante, llama la atención. Si se quisiera envenenar a la gente, creo que se haría sin que se percate.

Por otro lado, una hora de vuelo resulta muy caro. ¿Quién está interesado en envenenar a la gente gastándose esas cantidades ingentes de dinero? A mí me han llegado a decir que estoy conchabado con quienes les envenenan, pues debe ser eso.