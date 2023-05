Desmontando a Jorge Rey: las tres meteduras de pata del joven que 'predice' el tiempo mirando hormigas

La desinformación en Internet se ha convertido en una práctica que va más allá de la política, afectando a cuestiones sanitarias e incluso meteorológicas. En algunos casos la mentira se percibe a simple vista, por lo que su difusión no suele tener mucho recorrido. Sin embargo, existen otras ocasiones en las que algunas personas confían en información falsa porque les resulta difícil entenderla. Es más, cuanto más complejo sea, mayor credibilidad le da, como advierte el físico Juan Antonio Bravo acerca de los chemtrails.

Estas estelas de aviones, que se vinculan sin evidencia alguna con la sequía, han sido una de las razones por las que la Agencia Estatal de Meteorología de España (AEMET) denunció en redes sociales hace unas semanas una campaña de acoso sin precedente contra los meteorólogos. Tampoco beneficia que haya gurús que vaticinan el fin de la sequía, borrascas invernales o váyase usted a saber qué será lo próximo.

Uno de los ejemplos más mediáticos en nuestro país es el del joven 'cabañuelista' Jorge Rey. A sus 17 años, este chico burgalés pronosticó a principios de este año una borrasca que iba a teñir de blanco gran parte de la geografía española. "40 días antes de Filomena se vieron nieblas muy intensas, como este otoño", aseguró Rey en su canal de YouTube en el que tiene más de 12.000 suscriptores.

Al margen de la reivindicación, quería comentar sobre el aspecto pseudocientífico de esta noticia porque se sigue repitiendo:



No, Jorge Rey no predijo Filomena con antelación ni tampoco se sabe que vaya a ocurrir. Las cabañuelas no tienen base científica ni son verificadas. — J. J. González Alemán (@glezjuanje) January 3, 2022

Lo cierto es que la nueva Filomena no terminó llegando por una sencilla razón: el sistema que utilizó este joven no tiene ninguna base científica. El conocido como método de las cabañuelas se basa en la observación del comportamiento de la naturaleza para predecir el tiempo de los próximos meses.

Aunque en esta ocasión falló, Rey asegura que para Filomena sí que acertó en su predicción. Esta afirmación no debe ir más allá de una simple promesa, pues no hay pruebas de su acierto. No se trata de la primera vez que se basa en metodologías pseudocientíficas para sus predicciones (y sus correspondientes errores). Aun así, los medios de comunicación han continuado haciéndose eco.

Sus errores más sonados

Su repercusión en redes sociales, donde se hace llamar EltiempoconJR, no ha hecho más que crecer pese a sus fallos. En Instagram, por ejemplo, le siguen casi 50.000 seguidores, mientras que en la plataforma por antonomasia de las nuevas generaciones, TikTok, cuenta con vídeos que superan las 300.000 reproducciones.

La última predicción que ha realizado Rey se relaciona con la sequía que afronta España en los últimos meses. Si para la 'nueva Filomena' utilizó un método ancestral sin evidencia científica, el joven se ha basado en la actividad de las hormigas para vaticinar el fin de la sequía. Desmontando así la opinión de Bravo de que a mayor complejidad, mayor credibilidad, la predicción fue compartida como noticias por algunos medios de este país.

"En mi área, las hormigas están extrayendo tierra frenéticamente de sus hormigueros". Con estas palabras el joven anunciaba a mediados de abril en un vídeo que ya tiene 60.000 reproducciones que "en tres, cuatro, máximo cinco semanas" habría una gota fría o DANA que iba a solucionar en parte el problema de la sequía.

Aunque en el periodo que indicaba el joven se han producido tormentas, los meteorólogos descartan que sea cierta su teoría. "En España, estas lluvias no paliarán la situación de sequía", asegura el experto climático de Meteored Samuel Biener.

El joven no sólo dice predecir el tiempo fijándose en las hormigas. En otro de sus vídeos reconoce que "los bancos de mosquitos es una forma de predecir el tiempo". En el caso de las hormigas, Rey no realizó la predicción fallida solo, sino que estaba acompañaba por Pablo Ochera. Algunos medios los han presentado como meteorólogos tradicionales. Pero nada más lejos de la realidad. Ochera se describe como "el mentor más joven de España" en su web. Aquí ofrece una mentoría por 350 euros con la que ser feliz en tres meses, aunque no da ninguna información sobre la metodología ni tampoco sobre su formación.

Rey no parece estar disconforme con sus apariciones televisivas. Tanto es así, que las publica en su propio canal de YouTube. En su última intervención presentaron al joven entre elogios: "Sólo nos queda una esperanza. ¿Saben cuál es? Confiar en las palabras de Jorge Rey, el precoz meteorólogo que con tan sólo 16 años ya ha acertado en muchas de sus predicciones".

En dicha ocasión, anunciaba fuertes temperaturas en base al método de las témporas. Se trata de un sistema de predicción meteorológica que carece de lógica científica. Tachada incluso de superstición, era utilizada antiguamente en las zonas rurales para conocer el tiempo a base de observar los vientos predominantes.

"Por qué lo llaman meteorólogo"

Además de estos errores, los meteorólogos denuncian intrusismo por parte del joven burgalés. Sobre todo cuando ciertos medios que difunden sus predicciones lo presentan como "el niño meteorólogo" o "meteorólogo precoz". En realidad, este joven no se define en ningún momento a sí mismo como meteorólogo, aunque sí que ha creado una página web bajo el nombre de "Organización Meteorológica Tradicional" en la que nada más entrar se lee "avisos meteorológicos oficiales" o "previsiones a largo plazo como nunca antes se ha hecho".

Me tiene bloqueado @patriciaesle (la 'Newtral' de Antena 3) por preguntarle que de dónde han sacado que J.Rei predijera la borrasca Filomena a base de tarot. También que por qué le llaman "meteorólogo" sin serlo. Os invito a que le hagáis llegar por MD o por aquí estas cuestiones pic.twitter.com/LrF5N5harN — Álvaro Oliver (@alvaroliver) December 26, 2021

La inclusión de "a largo plazo" no es casualidad, pues sirve como excusa perfecta para Rey conforme se acerca la fecha de predicción. Así, cuanto más cerca está de la fecha, más coinciden sus predicciones con las que realizan desde la AEMET. Sin embargo, las primeras predicciones que realiza nada tienen que ver con estas últimas.

Como explica la doctora en Físicas y responsable del área de meteorología de eltiempo.es Mar Gómez en una nota de prensa, no es posible prever el tiempo que tendremos en unas semanas ni con un mínimo de fiabilidad. En la misma dirección lo indica la meteoróloga de eltiempo.es Irene Santa. "No es posible intuir un evento meteorológico concreto con dos o más semanas de antelación". Santa asegura que la única manera de saber qué tiempo hará es a través de los modelos numéricos de previsión. "Ningún otro método tiene validez".

Sigue los temas que te interesan