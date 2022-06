El tiempo para el lunes 6 de junio: la semana empieza con más calor en gran parte de la Península

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para el lunes un ascenso de las temperaturas máximas en gran parte de la península y en zonas de Canarias, aunque bajarán en puntos del litoral mediterráneo oriental y oeste de Baleares.



Se podrán superar los 35 grados en el valle del Guadalquivir, según la Aemet, que señala que las temperaturas mínimas tenderán a bajar algo en el extremo norte y zonas del área mediterránea, predominando una subida en el resto, de forma más notable en el interior de la mitad sur peninsular.



Debido a la aproximación de un frente atlántico poco activo, los cielos estarán nubosos en la mitad norte peninsular, esperándose precipitaciones en Galicia, que tenderán a cesar al final del día, y que se irán extendiendo hacia el este, afectando a Asturias y Cantabria.



El tiempo del lunes 6 de junio

No se descarta que lleguen a otras áreas aledañas del noroeste de Castilla y León, a la Cantábrica oriental, al norte del sistema Ibérico y a Pirineos. Al final del día quedarán intervalos nubosos en la mitad norte.



En la mitad sur se esperan cielos poco nubosos y en Baleares poco nuboso con algún intervalo de nubes medias y altas; en Canarias, intervalos nubosos en el norte y este del archipiélago, tendiendo en general a poco nuboso. Posibilidad de polvo en suspensión en el sur del área mediterránea, más probable en Baleares.



Alisio en Canarias, con algún intervalo de fuerte en los canales entre islas; poniente en el Estrecho y viento del norte en el alto y medio Ebro, así como en Ampurdán, donde rolará a sur en la segunda mitad del día. Predominio de la componente norte en el tercio norte peninsular, del oeste en la vertiente atlántica y del este y sureste en la fachada oriental.

Predicción por comunidades autónomas:





-GALICIA: predominio de cielos nubosos, con lluvias débiles y chubascos dispersos, más intensos y frecuentes en el extremo norte de la comunidad y en el oeste de A Coruña; tenderán a remitir por la tarde y a disminuir la nubosidad. Temperaturas sin cambios o con cambios ligeros. Viento del sur y suroeste, en general flojo, más intenso en el litoral y en zonas altas del interior de la mitad norte, girando a componente oeste por la tarde.



-PRINCIPADO DE ASTURIAS: cielos nubosos, con lluvias débiles y chubascos, más intensos y frecuentes en la cordillera, donde no se descarta alguna tormenta. Temperaturas con pocos cambios, predominando los ascensos ligeros. Viento flojo variable tendiendo a oeste por la tarde, con intervalos más intensos en el litoral.



-CANTABRIA: predominio de cielos nubosos, con lluvias débiles y chubascos dispersos, más probables y frecuentes en el tercio occidental. Temperaturas mínimas con pocos cambios en el extremo suroeste y en descenso ligero en el resto; máximas en ascenso. Viento flojo variable, aunque al principio viento del oeste en el litoral.



-PAÍS VASCO: predominio de los cielos nubosos, sin descartar lluvias débiles y chubascos dispersos durante la segunda mitad del día, más probables en el extremo occidental. Temperaturas mínimas en ligero descenso, localmente más acusado en el interior norte; máximas en ascenso. Viento flojo variable tendiendo a componente norte por la tarde y a oeste en la costa al final del día.



-CASTILLA Y LEÓN: en el tercio norte, intervalos nubosos con precipitaciones débiles, sobre todo en zonas de montaña, y con algo de nubosidad de evolución. En el resto, poco nuboso con intervalos de nubes altas y algunas nubes de evolución. No se descartan brumas y bancos de niebla o nubes bajas matinales en el noreste. Temperaturas en ascenso ligero y vientos variables, tendiendo al oeste a partir de mediodía.



-COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: poco nuboso con intervalos de nubes altas, acompañados a primeras horas también de nubes bajas en el tercio norte; no se descartan lluvias débiles y algún chubasco en el noroeste y en Pirineos. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso; máximas en ascenso, que será ligero en la Ribera. Viento flojo variable tendiendo a partir del mediodía a noroeste y norte, con intervalos más intensos en el sur y centro.



-LA RIOJA: poco nuboso con intervalos de nubes altas y algo de nubosidad de evolución, sin descartar algunos chubascos dispersos; probables brumas y bancos de niebla matinales en la Rioja Alta. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso y vientos flojos variables, intensificándose por la tarde del norte y noroeste.



-ARAGÓN: cielo poco nuboso, aumentando a intervalos de nubes medias y altas en la segunda mitad del día; por la tarde serán probables chubascos dispersos en la divisoria del Pirineo y no se descartan de manera más débil y aislada en puntos del Sistema Ibérico oriental. Temperaturas mínimas al alza en el Sistema Ibérico y tercio norte, y sin cambios significativos en el resto; máximas en ascenso generalizado. Viento variable flojo, que por la tarde será de componente oeste en el Sistema Ibérico y sur en el resto; en el valle del Ebro aumentará a noroeste a últimas horas.



-CATALUÑA: cielo poco nuboso con intervalos de nubosidad alta; aumentando a nubosidad de evolución diurna en el Pirineo, donde no se descarta algún chubasco aislado por la tarde, más probable en la vertiente norte. Temperaturas mínimas con pocos cambios: las máximas irán en aumento en el tercio oriental y la vertiente norte del Pirineo, descenderán en el tercio sur y presentarán pocas variaciones en el resto. Viento flojo con predominio de la componente sur, ocasionalmente algo más intenso en puntos del prelitoral y con intervalos de mayor intensidad en el litoral de Girona por la tarde.



-EXTREMADURA: poco nuboso con intervalos de nubes altas, y temperaturas mínimas en ligero ascenso o sin cambios; máximas en ascenso. Vientos del oeste y noroeste, flojos.



-COMUNIDAD DE MADRID: poco nuboso con intervalos de nubes altas y algo de nubosidad de evolución en la sierra. Temperaturas en ascenso y viento flojo variable tendiendo a suroeste y oeste.



-CASTILLA-LA MANCHA: poco nuboso o despejado con intervalos de nubes altas y localmente nubosidad de evolución en zonas de montaña del nordeste. Temperaturas en ascenso y viento flojo variable tendiendo a suroeste y oeste.



-COMUNIDAD VALENCIANA: cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes altas por la tarde y nubosidad de evolución diurna en el interior norte de Castellón, donde no se descarta algún chubasco débil y aislado. Intervalos de nubes bajas por la mañana en el litoral de la mitad norte, sin descartar alguna bruma aislada. Temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios y máximas en descenso. Viento flojo de componente este.



-REGIÓN DE MURCIA: cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas durante la tarde. Temperaturas mínimas en ascenso en el norte de la región y sin cambios o en descenso en el resto; máximas en descenso en el Campo de Cartagena y en ascenso en las demás zonas. Vientos variables flojos, con brisas.



-ISLAS BALEARES: cielo poco nuboso o despejado con algún intervalo de nubes altas, y brumas matinales. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso y viento flojo y brisas costeras.



-ANDALUCÍA: cielos poco nubosos con algún intervalo de nubes altas; intervalos de nubes bajas y brumas en el litoral mediterráneo, sin descartar nieblas. Temperaturas en ascenso generalizado y vientos de componente oeste en el tercio occidental, variables flojos en el resto.



-CANARIAS: en el norte de las islas de mayor relieve, nuboso abriéndose claros por la tarde; en el resto, poco nuboso o despejado con intervalos nubosos en el norte de Lanzarote y de Fuerteventura a primeras y últimas horas.Temperaturas en ascenso en medianías orientadas al sur y oeste de las islas montañosas y con pocos cambios en el resto de zonas. El viento será del noreste con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste y con predominio de las brisas en costas orientadas al suroeste de las islas montañosas.

Sigue los temas que te interesan