El tiempo en España para el lunes 31 de mayo: bajada de temperaturas en la mitad sur peninsular

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes una subida de las temperaturas diurnas en el tercio norte peninsular, de forma notable en el Cantábrico oriental interior, y una bajada en el interior de la mitad sur, notablemente en Huelva.



Se prevén chubascos y tormentas que podrían ser localmente fuertes en el interior de Galicia y del área cantábrica, oeste del Sistema Central y Pirineo oriental.



En la mayor parte de la península y Baleares se espera abundante nubosidad de tipo medio y alto, a la que se irá añadiendo nubosidad de evolución diurna en el interior, aunque existe bastante incertidumbre.

El tiempo: predicción para el lunes 31 de mayo

Los chubascos serán más probables e intensos en la meseta norte y montañas circundantes, zonas de la meseta sur, sierras Béticas y Pirineos; podrían llegar a ser localmente fuertes en el interior de Galicia y del área cantábrica, oeste del Sistema Central y Pirineo oriental.



En Canarias, baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en el norte de islas montañosas al principio y poco nuboso en el resto.



Posibilidad de calima alta en la mitad sur peninsular, meseta Norte y Alborán, por lo que las precipitaciones podrán ir acompañadas de barro. Posibles nubes bajas o nieblas matinales en los litorales gallego y cantábrico.



Viento del nordeste en el litoral cantábrico, litoral norte gallego y, con intervalos de fuerte, en Canarias.



De levante en el litoral de Alborán, del sureste en el área mediterránea oriental; predominio del viento de componente sur en el resto del país, más intenso durante el día en el interior peninsular, con rachas fuertes en zonas de tormenta.

Predicción por comunidades autónomas:

- GALICIA: poco nuboso al principio con intervalos de nubes bajas en el noreste, aumentando a partir del mediodía los intervalos de nubes medias y altas y la nubosidad de evolución en el interior; chubascos y tormentas por la tarde, más probables en zonas de montaña, donde pueden ser localmente fuertes y con granizo. Brumas y baja probabilidad de bancos de niebla matinales en el interior de Lugo.



Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso; máximas en ascenso en el tercio norte y con ligeros cambios en el resto. Viento del noreste en el mitad norte, flojo en el interior; en el resto flojo variable, tendiendo a componente sur flojo a partir de mediodía en toda la comunidad.



- PRINCIPADO DE ASTURIAS: poco nuboso con intervalos de nubes bajas, brumas y probables bancos de niebla a primeras horas en el litoral, aumentando a partir de mediodía los intervalos de nubes medias y altas; nubosidad de evolución diurna en el interior. Chubascos y tormentas por la tarde, más probables en zonas de montaña donde podrían ser localmente fuertes y con granizo.



Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso, más acusado en la cordillera. Viento de componente sur flojo en el interior y este más intenso en el litoral, tendiendo al final a flojo variable.



- CANTABRIA: poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas aumentando por la tarde a nuboso o cubierto con chubascos, ocasionalmente acompañados de tormenta y granizo; serán más probables y localmente fuertes en Campoo y Liébana. Brumas y bancos de niebla matinales.



Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso, localmente notable en el sur. Viento flojo del este y nordeste en la costa y de dirección variable en el interior.



- PAÍS VASCO: poco nuboso tendiendo a intervalos de nubes medias y altas, con nubosidad de evolución diurna en el interior; probables lluvias y chubascos con tormentas ocasionales. Brumas matinales.



Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso, localmente notable en el interior. Viento flojo variable, tendiendo a este y nordeste en el litoral y a sureste en el interior.



- CASTILLA Y LEÓN: intervalos de nubes medias y altas con nubosidad de evolución por la tarde, con probabilidad de chubascos dispersos con tormenta, más seguros y generalizados en el norte y Sistema Central, donde pueden ser localmente fuertes e ir con granizo. No se descartan bancos de niebla en el norte y este.



Temperaturas mínimas en ascenso ligero o sin cambios y máximas sin cambios en el suroeste; suben en el resto. Vientos variables, fijándose del sur y suroeste, con rachas fuertes o muy fuertes por la tarde.



- COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: intervalos de nubes altas con nubosidad de evolución diurna; no se descarta algún chubasco aislado por la tarde, ocasionalmente acompañado de tormenta, más probable en el Pirineo.



Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en ascenso, localmente notable en el tercio norte. Viento flojo variable tendiendo a sur y sureste.



- LA RIOJA: intervalos nubosos y nubosidad de evolución por la tarde, con probabilidad de chubascos dispersos con tormenta, algunos pueden ser fuertes y con granizo. Temperaturas en ascenso, ligero en las mínimas, y vientos del sureste o sur, con rachas fuertes por la tarde.



- ARAGÓN: intervalos de nubes medias y altas. En el Pirineo y la Ibérica, nubosidad de evolución diurna con chubascos y tormentas por la tarde, sin descartar que se extiendan a zonas próximas de manera más dispersa y menos intensa, con menor probabilidad en el valle del Ebro.



Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso. En la mitad norte, viento del sur y sureste flojo a moderado, sobre todo en el valle del Ebro, y en la mitad sur, vientos del sur y suroeste flojo.



- CATALUÑA: intervalos de nubes altas. En el Pirineo, nubosidad de evolución diurna con chubascos y tormentas por la tarde, sin descartar que sean localmente fuertes y sin descartar que se extiendan a zonas próximas del interior, de manera más dispersa y menos intensa.



Temperaturas con ligeros ascensos en el Pirineo y sin cambios en el resto. Viento variable flojo, tendiendo a sur flojo con intervalos de moderado.



- EXTREMADURA: intervalos de nubes medias y altas y nubosidad de evolución, con chubascos dispersos con tormenta, más probables y generalizados el este y norte; en el nordeste montañoso algunos podrían ser fuertes.



Temperaturas mínimas en ascenso o sin cambios y máximas en descenso, ligero en el norte. Vientos flojos variables, fijándose del sur o suroeste, con rachas fuertes por la tarde.



- COMUNIDAD DE MADRID: nuboso o intervalos nubosos con nubes altas, aumentando en las horas centrales la nubosidad de evolución, sin descartar chubascos dispersos y tormentas durante la tarde, más probables en la sierra. Probabilidad de calima.



Temperaturas en ascenso en el extremo norte y sin cambios en el resto. Viento flojo del nordeste al principio, girando a sur y suroeste y aumentando de intensidad temporalmente al principio de la tarde.



- CASTILLA-LA MANCHA: intervalos de nubes altas aumentando a nuboso; probabilidad de calima. No se descartan chubascos dispersos acompañados de tormentas, más probables en Sierra de Alcaraz y zonas de montaña de la mitad occidental.



Temperaturas mínimas con cambios ligeros, algo más acusado el ascenso en zonas de Toledo; máximas en ascenso en el nordeste y sin cambios o en descenso en el resto, más acusado en el suroeste. Viento flojo variable tendiendo a oeste y suroeste, con intervalos más intensos por la tarde.



- COMUNIDAD VALENCIANA: intervalos de nubes medias y altas, con nubosidad de evolución diurna en el interior de la mitad norte, donde serán probables los chubascos dispersos sin descartar tormentas ocasionales. En zonas altas de la mitad sur, probabilidad de reducción de la visibilidad por polvo en suspensión, sin descartar en zonas bajas.



Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso en el interior y sin cambios o en ligero descenso en el resto. Viento variable flojo, tendiendo a componente sur flojo, con intervalos de moderado en el litoral.



- REGIÓN DE MURCIA: cielos nubosos, tendiendo a intervalos nubosos por la tarde, sin descartar precipitaciones débiles, más probables en noroeste y por la tarde.



Temperaturas con pocos cambios, salvo máximas localmente en descenso en el interior. Vientos variables flojos.



- ISLAS BALEARES: intervalos de nubes medias y altas. Temperaturas con pocos cambios y viento del este y sureste en general flojo, con brisas costeras en Mallorca y Menorca.



- ANDALUCÍA: cielos nubosos o cubiertos, con chubascos que pueden ir ocasionalmente acompañados de tormentas en las sierras, poco probables en las comarcas más occidentales de la comunidad. Por la tarde se abrirán claros de oeste a este. Las precipitaciones pueden ir acompañadas de depósitos de barro.



Temperaturas sin cambios en el litoral mediterráneo; para el resto, mínimas sin cambios o en ascenso y máximas en descenso. Predominio del levante en la vertiente mediterránea; vientos de componente sur en el tercio occidental y variables flojos en el resto. Levante en el Estrecho.



- CANARIAS: en Lanzarote y al norte de las islas de mayor relieve, predominio de cielos nubosos con apertura de claros por la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado con intervalos nubosos en Fuerteventura durante la primera mitad del día. No se descarta alguna lluvia débil y ocasional al norte de las islas de mayor relieve a primeras horas.



Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del noreste, más intenso en vertientes sureste y noroeste y con brisas en costas suroeste de las islas montañosas. En cumbres centrales de Tenerife, viento del suroeste moderado aumentando a fuerte por la tarde.