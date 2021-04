El tiempo en España para el lunes 26 de abril: tormentas en Andalucía y el tercio este peninsular

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para mañana, lunes, precipitaciones y tormentas localmente fuertes y persistentes en la mitad oeste de Andalucía y en zonas del tercio este peninsular.



La borrasca atlántica Lola, situada al suroeste de Portugal, seguirá provocando inestabilidad sobre la Península y precipitaciones en casi todas las zonas, repartidas de forma discontinua e irregular, y acompañadas de tormentas ocasionales que serán localmente fuertes y persistentes en la mitad oeste de Andalucía, Estrecho y litoral de Málaga.



Durante la mañana también son posibles chubascos de cierta intensidad en zonas del tercio este peninsular, así como durante la segunda mitad del día en gran parte de áreas montañosas de la Península que serán menos probables y más débiles en el este de Alborán, litoral de Murcia y Baleares.

El tiempo: pronóstico para el lunes 26 de abril





En Canarias, habrá intervalos nubosos con precipitaciones en el norte de las islas de mayor relieve y se espera polvo en suspensión en el área mediterránea.



Las temperaturas diurnas bajarán en el Cantábrico, alto Ebro y noreste peninsular, y subirán en el centro, gran parte de Andalucía y del Levante, y las nocturnas bajarán en los tercios oeste y sur peninsulares, y subirán en el resto.



El viento soplará de componente este en el litoral de Galicia y Cantábrico oriental, de componente sur en el valle del Ebro, suroeste peninsular y litorales del sureste, y del noroeste en Canarias.

Predicción por comunidades:

- GALICIA: Nuboso o cubierto, con intervalos de nubosidad de evolución durante la segunda mitad del día. Lluvias y chubascos ocasionalmente tormentosos e irregularmente repartidos, más frecuentes e intensos por la tarde y en el interior. No se descarta alguna bruma matinal en el litoral, poco probable en el sur de Pontevedra, y en zonas altas de Ourense. Temperaturas mínimas sin cambios o con ligeros descensos locales. Máximas en descenso en el tercio norte, en aumento ligero en el extremo sureste y sin cambios en el resto. Viento flojo, variable tendiendo a norte y noreste, y aumentando de intensidad al final de la jornada en el litoral entre Fisterra y Ortegal.



- PRINCIPADO DE ASTURIAS: Nuboso o cubierto, con intervalos de nubosidad de evolución durante la segunda mitad del día. Lluvias y chubascos ocasionalmente tormentosos e irregularmente repartidos, especialmente durante la tarde. Las precipitaciones tenderán a cesar al final del día y serán más frecuentes e intensas en la mitad sur, sobre todo en la Cordillera e interior suroccidental donde no se descarta que sean puntualmente fuertes. Temperaturas mínimas sin cambios o con ligeros aumentos locales. Máximas en descenso. Viento flojo, variable tendiendo a componente norte.



- CANTABRIA: Nuboso o cubierto, con nubosidad de evolución en el suroeste por la tarde, y lluvias y chubascos y ocasionalmente con tormentas, menos probables en el litoral y más intensos y frecuentes en la Cordillera. Posibilidad de brumas y nieblas en zonas altas. Temperaturas mínimas en descenso, menos acusado en el extremo sur. Temperaturas máximas en descenso, que podría ser localmente notable. Viento flojo variable, predominando al principio el este en el litoral.



- PAÍS VASCO: Nuboso o cubierto, con lluvias y chubascos y ocasionalmente con tormentas, menos probables en el litoral. Temperaturas en descenso, menos acusado el de las mínimas de la mitad sur. En el litoral, vientos flojos de componente este. En el interior, vientos flojos del sur y sureste tendiendo a variables.



- CASTILLA Y LEÓN: Nuboso o cubierto con lluvias y chubascos que pueden ir acompañados de tormentas. Podrán ser localmente fuertes sobre todo en el norte, este y sur de la región. Probables brumas y bancos de niebla o nubes bajas matinales. Temperaturas mínimas con cambios ligeros y máximas en descenso en el tercio este y con cambios ligeros en el resto. Vientos flojos variables.



- COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: Nuboso o cubierto, con lluvias débiles y chubascos, ocasionalmente con tormentas que remitirán al final del día. Posibilidad de brumas y nieblas por la tarde en zonas altas del Pirineo. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Temperaturas máximas en descenso. Viento flojo del sur y sureste, tendiendo por la tarde a variable.



- LA RIOJA: Nuboso con nubosidad de evolución. Lluvias y chubascos acompañados de tormentas, podrán ser localmente fuertes en la Ibérica. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en descenso, que podrá ser notable en la Rioja Alta. Vientos variables en la Sierra y del sureste en el resto.



- ARAGÓN: Cielo nuboso o cubierto con precipitaciones, en buena parte en forma de chubascos, que pueden ser localmente fuertes y acompañadas de tormenta y granizo, sobre todo en Teruel y el norte de Huesca. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en descenso. Viento flojo variable con predominio de las componentes este y sur.



- CATALUÑA: Cielo nuboso o cubierto con precipitaciones, en buena parte en forma de chubascos, que pueden ser localmente fuertes y acompañadas de tormenta y granizo, sobre todo en Lleida, interior de Girona y Barcelona y suroeste de Tarragona. Posible calima en zonas altas y barro acompañando la precipitación. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en descenso. Viento flojo a moderado con predominio de la dirección noreste, tendiendo por la tarde a variable flojo en Lleida y Tarragona.



- EXTREMADURA: Nuboso con nubosidad de evolución con lluvias y chubascos, que pueden ir acompañados de tormentas. Probables brumas y bancos de niebla o nubes bajas matinales. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso y máximas en ascenso en el tercio norte y sin cambios o en descenso en el resto. Vientos de componente sur, flojos en general.



- COMUNIDAD DE MADRID: Nuboso o cubierto, con nubosidad de evolución en horas centrales, con lluvias débiles y chubascos, ocasionalmente con tormentas, tendiendo a remitir durante la tarde y a abrir claros, salvo en la Sierra, donde persistirán más tiempo y serán más intensas y frecuentes que en el resto de la comunidad. Temperaturas mínimas en ascenso ligero, aunque sin cambios en la Sierra; máximas en ascenso. Viento flojo del sur tendiendo a suroeste y, al final, a variable en el norte.



- CASTILLA-LA MANCHA: Nuboso o cubierto con lluvias débiles y chubascos dispersos, ocasionalmente con tormentas, más intensos y frecuentes en las Serranías de Guadalajara y Cuenca, donde no se descarta que sean localmente fuertes, tendiendo a remitir durante la tarde. Temperaturas mínimas en ascenso, en general ligero; máximas en descenso o sin cambios en el nordeste y área de la Sierra de Alcaraz y en ascenso en el resto. Viento, en general flojo, de componente sur girando al suroeste y oeste.



- COMUNIDAD VALENCIANA: Cielo nuboso o cubierto con precipitaciones, en buena parte en forma de chubascos, que pueden ser localmente fuertes y acompañadas de tormenta y granizo. Posible calima en zonas altas y barro acompañando la precipitación. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso; máximas en descenso en Castellón y en ascenso en Valencia y norte de Alicante. En el litoral norte y central, viento moderado de componente norte tendiendo a viento flojo de dirección este; en el resto, variable flojo.



- REGIÓN DE MURCIA: Cielos nubosos, con chubascos ocasionalmente tormentosos, más probables en el interior. Temperaturas mínimas en ascenso; máximas en ascenso en el Altiplano y en el Campo de Cartagena, y sin cambios en el resto. Vientos de componente oeste, tendiendo a variables flojos en el interior.



- ILLES BALEARS: Intervalos nubosos sin descartar alguna precipitación débil ocasional acompañada de barro y de tormenta preferentemente en Ibiza y Formentera, tendiendo por la mañana a predominio de cielo poco nuboso. Polvo en suspensión. Temperaturas sin cambios o en ascenso, las diurnas en descenso en el oeste de las islas. Viento del este y nordeste con intervalos de fuerte tendiendo por la mañana a viento de componente oeste, rachas de 80 km/h de madrugada en localidades costeras de la sierra de Tramontana.



- ANDALUCÍA: Cielos nubosos o cubiertos, con chubascos ocasionalmente acompañados de tormentas, localmente fuertes y persistentes en la mitad occidental y que pueden ir acompañados de granizo, siendo menos probables e intensos en la vertiente mediterránea. Brumas matinales en el interior, sin descartar bancos de niebla. Temperaturas con ligeros cambios, salvo máximas en descenso en el interior oriental. Vientos de componente sur o suroeste en la mitad occidental, y de poniente en el resto.



- CANARIAS: Intervalos nubosos en general, y nuboso con probables lluvias débiles durante las horas centrales del día en el este e interior de las islas más montañosas. Temperaturas con pocos cambios. Viento del noroeste en general flojo.