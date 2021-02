El tiempo en España para el lunes 22 de febrero: precipitaciones localmente fuertes

Las precipitaciones continuarán este lunes en gran parte del país, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología, que ha anunciado además un descenso generalizado de las temperaturas máximas.



Esas precipitaciones serán localmente fuertes o persistentes en el entorno del Cantábrico oriental, en Navarra, alto Ebro y en el área Pirenaica, con nevadas por encima de los 900-1.200 metros en el entorno del los sistemas Central e Ibérico.



El cielo estará nuboso o cubierto en el cuadrante noreste peninsular, con precipitaciones, que tenderán a disminuir al final del día; también es probable de madrugada alguna precipitación más débil en el resto de la mitad noreste peninsular, Baleares y área del Estrecho; y en el resto del país, cielos poco nuboso con algunos intervalos nubosos.

El tiempo: pronóstico para el lunes 22 de febrero





Las temperaturas máximas bajarán moderada o notablemente en gran parte de la mitad oriental peninsular y Baleares, tendiendo a subir en Galicia; las mínimas subirán en Cataluña y bajarán en gran parte del resto de la Península, y habrá heladas en general débiles en áreas montañosas y en la meseta norte.



Los vientos del sur en Galicia, de dirección variable en el noreste peninsular, y de componente oeste en el resto de la Península y Baleares; e intervalos de viento fuerte al principio en el extremo sureste peninsular y Pirineos.

Predicción por comunidades:

- GALICIA: Poco nuboso, con intervalos de nubes bajas hasta mediodía en el este y algún intervalo de nubes altas por la tarde. No se descartan brumas y bancos de niebla matinales en el este. Temperaturas mínimas en ligero descenso, más acusado en el tercio suroeste, y máximas en aumento. Heladas débiles en el sureste y de manera más dispersa en otras zonas altas. Viento de componente sur flojo que será algo más intenso en el litoral.



- ASTURIAS: Nuboso o cubierto a primeras horas con lluvias y chubascos en el este, disminuyendo por la mañana a intervalos nubosos y remitiendo las precipitaciones de oeste a este, y quedándose poco nuboso con algún intervalo de nubes altas al final de la tarde. Cota de nieve en torno a 900-1100 metros. No se descartan brumas y bancos de niebla matinales en el sur. Temperaturas mínimas en descenso, de forma ligera en el noroeste, y que en general se darán a últimas horas; máximas en ligero descenso en la Cordillera y sin cambios o en ligero aumento en el resto. Heladas débiles en el sur. Viento flojo variable predominando la componente norte y rolando por la tarde a sur y sureste por lo general flojo en el interior y más intenso en el litoral.



- CANTABRIA: Cubierto, con lluvias débiles y chubascos generalizados al principio, remitiendo desde la madrugada de oeste a este y disminuyendo la nubosidad, quedando al final de la tarde poco nuboso o despejado. Cota de nieve en torno a 900-1100 metros. Temperaturas mínimas en descenso en el extremo oeste y sin cambios en el resto; máximas en descenso, localmente notable en la mitad oriental. Heladas en la Cordillera. En el litoral, viento del oeste, amainando por la tarde a flojo y rolando al final a sureste; en el interior, viento flojo del noroeste rolando por la tarde a sureste.



- PAÍS VASCO: Cubierto con lluvias y chubascos generalizados que, al principio, podrían ser localmente fuertes y persistentes y ocasionalmente con tormenta, y que remitirán de oeste a este durante la tarde, disminuyendo también la nubosidad hasta quedar poco nuboso al final del día. Cota de nieve en torno a 900-1100 metros, ocasionalmente durante la madrugada podría bajar a 700-800 en la mitad sur, subiendo por la mañana. Temperaturas mínimas en descenso en el extremo oriental y sin cambios en el resto; máximas en descenso, que será notable en la mitad norte. Viento del noroeste, flojo en el interior y, a partir del mediodía, también en el litoral, girando al final del día a componente sur.



- CASTILLA Y LEÓN: En el este, nuboso o cubierto con precipitaciones persistentes, que tienden a remitir al final del día. En el oeste, intervalos nubosos de madrugada, con alguna precipitación ocasional, y tendiendo a poco nuboso. Cota de la nieve entre 900 o 1000 metros de madrugada tendiendo a subir ligeramente en el noroeste, y a unos 1400 en el resto. Bancos de niebla. Temperaturas mínimas en descenso, y máximas en descenso ligero en el oeste y en descenso en el este, localmente notable. Heladas en el noroeste y en zonas altas, débiles en general. Vientos de componente norte, menos intensos en el oeste, y tendiendo a variables, flojos.



- NAVARRA: Cubierto con lluvias y chubascos generalizados y tormentas ocasionales, que pueden ser localmente fuertes y persistentes en las montañas del oeste y en zonas del centro y este de la comunidad y que remitirán durante la tarde, disminuyendo también la nubosidad. Cota de nieve en torno a 900-1100 metros al principio en las sierras del extremo oeste y en torno a 1200-1400 metros en el Pirineo, subiendo durante el día. Temperaturas en descenso, que será notable en el cuadrante noroeste en el caso de las máximas. Heladas débiles en cumbres de Pirineos. Viento flojo del noroeste, más intenso en horas centrales en la Ribera.



- LA RIOJA: Nuboso o cubierto con precipitaciones persistentes, tendiendo al final del día a remitir las precipitaciones. Cota de la nieve sobre 1200 metros bajando de madrugada a 1000 y terminando en 1400 al final del día. Bancos de niebla. Temperaturas en descenso, que puede ser notable en las máximas. Heladas en la Ibérica. Vientos del norte, flojos.



- ARAGÓN: Cielo nuboso o cubierto con precipitaciones generalizadas, localmente fuertes o persistentes en el tercio norte. En el Pirineo, cota de nieve entre 1800 y 2000 m; en la Ibérica, cota bajando de 2000 a 1000-1200 m. Temperaturas en descenso. Temperaturas en descenso, que puede ser localmente notable para las máximas en el Ibérica. Heladas débiles en el Pirineo. Viento del sureste moderado en Huesca, con rachas fuertes en el Pirineo a primeras horas; viento de componente oeste flojo a moderado en la Ribera del Ebro y flojo en la Ibérica.



- CATALUÑA: Nuboso o cubierto con precipitaciones generalizadas, localmente fuertes o persistentes en el Pirineo. Cota de nieve entre 1800 y 2000 metros. Temperaturas mínimas en ascenso en la mitad este y con pocos cambios en el oeste; máximas en descenso en Lleida e interior de Tarragona y Barcelona, o sin cambios en el resto. Viento de componente este flojo a moderado con rachas fuertes en el Pirineo a primeras horas.



- EXTREMADURA: Intervalos nubosos de madrugada tendiendo a poco nuboso o despejado. No se descarta algún banco de niebla aislado. Temperaturas mínimas en descenso, y máximas con cambios ligeros. Heladas débiles en el Sistema Central. Vientos del oeste a variables, flojos en general.



- MADRID: Cubierto tendiendo al final de la tarde a abrirse claros de oeste a este. Precipitaciones débiles en general, más frecuentes e intensas en zonas altas de la Sierra, que tenderán a remitir de a partir de la mañana excepto en la Sierra donde persistirán hasta primeras horas de la tarde. Cota de nieve en torno a 900-1200 metros, con acumulaciones de 5 cm por encima de 1100-1200 m. Probables bancos de niebla en zonas altas. Temperaturas en descenso, con valores de las mínimas al final del día. Heladas débiles en la Sierra. Viento del oeste y noroeste con rachas muy fuertes en cumbres de madrugada, amainando y tendiendo a flojo variable por la tarde.



- CASTILLA - LA MANCHA: Cubierto abriéndose claros por el oeste por la mañana y en el resto por la tarde, excepto en el nordeste donde continuará nuboso o cubierto. Precipitaciones débiles en general, más intensas y frecuentes en el tercio nororiental donde persistirán gran parte de la jornada, poco probables y tendiendo a remitir pronto en el tercio occidental. Cota de nieve entre 900 y 1200 metros, con acumulaciones de 5 cm a partir de 1200-1300 metros en las sierras del nordeste. Temperaturas en descenso, más acusado en las máximas que será notable en el tercio nordeste; valores de las mínimas al final del día en la mitad oriental y en amplias zonas del centro de la Comunidad. Heladas débiles en zonas altas de la mitad oriental. Viento del oeste y noroeste flojo, más intenso en la mitad este y en La Mancha, con rachas muy fuertes en las sierras de Alcaraz y Segura y zonas altas del Sistema Central, amainando a flojo al final de la tarde.



- COMUNIDAD VALENCIANA: Cielo nuboso o cubierto con precipitaciones; más probables y copiosas en la mitad norte; menos probables y más débiles y dispersas en el sur, donde tenderá a disminuir la nubosidad al final del día. Temperaturas mínimas en ligero ascenso en la mitad norte y ligero descenso en la mitad sur; máximas en descenso en el interior. Viento del oeste flojo a moderado, rolando a componente este flojo en los litorales.



- MURCIA: Cielos con intervalos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles en el Altiplano de madrugada. Temperaturas mínimas en descenso; máximas en descenso en el Altiplano y Noroeste y sin cambios en el resto. Vientos del oeste o noroeste, con rachas fuertes en el interior, disminuyendo durante la tarde.



- ISLAS BALEARES: Cielo nuboso o cubierto con precipitaciones ocasionales acompañadas de barro, sin descartar alguna tormenta, tendiendo durante la mañana en Ibiza y Formentera a poco nuboso. Brumas y polvo en suspensión. Temperaturas nocturnas en ascenso respecto a la madrugada anterior, y diurnas en descenso localmente notable, alcanzándose las mínimas al final del día. Viento de componente sur con algún intervalo de fuerte de madrugada, disminuyendo a flojo a partir de la tarde.



- ANDALUCÍA: Predominio de cielos poco nubosos, salvo nubosos en el interior oriental y Cádiz donde no se descartan precipitaciones débiles, más probables a primeras horas en el área del Estrecho y en las sierras orientales, disminuyendo la nubosidad y remitiendo las precipitaciones durante la tarde. Cota de nieve en torno a 1000-1200 metros. Brumas matinales en el interior. Temperaturas mínimas en descenso; máximas sin cambios salvo en el interior oriental donde descenderán. Heladas débiles en zonas altas orientales. Vientos del oeste o noroeste, fuertes con rachas muy fuertes en zonas altas orientales y litoral almeriense, disminuyendo durante la tarde.



- CANARIAS: Predominio de cielos poco nubosos o despejados, tendiendo a intervalos nubosos durante las horas centrales en zonas de interior de las islas de mayor relieve y en el norte de Lanzarote. Temperaturas mínimas con pocos cambios o en ligero descenso, y máximas en ligero ascenso, que puede ser algo más acusado localmente. Viento variable flojo con brisas en costas. En cumbres, viento de componente norte de flojo a moderado.