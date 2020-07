Llega un nuevo frente de aire frío a España: estos son los puntos donde refrescará

La llegada de un frente de bajas presiones y aire más frío a España provocará que en gran parte de la Península y Estrecho haya intervalos de nubes medias y altas y de evolución diurna a partir del miércoles, que producirán chubascos y tormentas ocasionales en amplias zonas del interior peninsular.

En general producirán poca precipitación, pero serán más frecuentes e intensas en zonas montañosas, pudiendo ser localmente fuertes en el entorno del sur del sistema Ibérico. Las temperaturas todavía subirán en el tercio noreste, pero descenderán en el resto, abandonando el rango "extremo" de los últimos días. Todavía se superarán los 34-36 grados en la vertiente atlántica sur, cursos medios del Duero y del Ebro, y en Canarias.

A partir del jueves, las temperaturas diurnas irán en aumento en el norte del Mediterráneo y Baleares, y en descenso en el resto del país, más acusado en el tercio sur y en Canarias. Recuperarán valores normales en general. Aun así, se volverán a superar los 34-36 grados en los cursos medios del Guadalquivir, del Guadiana y del Tajo, y también en puntos del Duero y Ebro.

Mañana la llegada de una baja inestabilizará el tiempo en algunas zonas de la península, teniendo continuidad al menos el jueves (Z/T 500 hPa. HRES-IFS) pic.twitter.com/s6JNxIqXkH — SINOBAS (@AEMET_SINOBAS) July 7, 2020

Martes de alerta naranja

Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid se encuentran este martes en aviso meteorológico naranja (riesgo importante) por temperaturas que podrían alcanzar los 42 grados en Córdoba y Jaén, los 41 en Sevilla, Toledo o Badajoz, y casi los 40 en buena parte de la península.



La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) informa en su página web de que las altas temperaturas que se están registrando en las últimas horas (de entre 5 y 10 grados por encima de lo normal en esta época del año) hacen que en las horas centrales del día se espere un calor intenso que llegará a ser sofocante en Andalucía, donde se superarán los 40 grados.



En esta comunidad el calor será especialmente intenso en Córdoba, Jaén o Sevilla, donde rondarán los 42 grados, mientras que en Huelva, Cádiz, Granada y Málaga llegarán a 40 grados y, en cualquier caso, no bajarán de los 38 a lo largo del día.



En Extremadura el calor será sofocante tanto en Badajoz, con hasta 41 grados en las Vegas del Guadiana o 40 en la Siberia extremeña, zona sur y Barros y Serena, como en Cáceres, donde llegarán también a 40 grados en el área norte, la meseta y la zona del Tajo.



En Castilla y León el termómetro llegará a los 39 grados en el sur de Ávila y de Salamanca; habrá entre 34 y 37 en la meseta y Sistema Central y en Segovia, Soria y Valladolid los termómetros no bajarán de los 34 grados e incluso subirán hasta los 36.



La misma situación de calor elevado se espera en Castilla-La Mancha, donde Toledo registrará los valores más altos (41 grados en el valle del Tajo), pasando por los 40 del Valle del Guadiana a su paso por Ciudad Real, los 39 en la sierra de San Vicente, los 38 en La Mancha albaceteña, en tanto que en Cuenca y Guadalajara no bajarán de los 34 grados.



En la Comunidad de Madrid es posible que este martes se alcancen los 39 grados en la zona sur, las Vegas y la zona oeste y también en el área metropolitana y la zona del Henares, y los 36 grados en la zona de sierra y en las localidades situadas por debajo de los 1.000 metros de altitud.



En Galicia hay aviso amarillo por temperaturas de entre 34 y 36 grados en el sur de Orense y en zonas del río Miño a su paso por esta misma provincia y por Pontevedra.