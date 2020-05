El tiempo: pronóstico para el martes 5 de mayo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes un descenso notable en las temperaturas del Cantábrico y la Meseta, que volverán a sus valores habituales, mientras que las máximas ascenderán en el área mediterránea, donde se mantendrán en valores altos para mayo. Las temperaturas mínimas bajarán claramente en el interior oeste peninsular y habrá pocos cambios en Canarias.



En el oeste de Galicia, estará nublado con precipitaciones, mientras que predominará el cielo poco nuboso o con intervalos de nubes altas en el resto del país, aunque se formará nubosidad de evolución diurna en el cuadrante noroeste peninsular, Pirineos, sistema Ibérico y sierras del sureste, con posibilidad de chubascos dispersos durante la tarde en el extremo noroeste y en zonas de montaña.



A primeras horas del día, habrá intervalos de nubes bajas en los valles del interior oeste peninsular y alto Ebro, sin descartar la formación de algún banco de niebla matinal, y se espera calima poco importante en el este peninsular y en Baleares.



El viento soplará con intervalos fuertes de dirección suroeste en el litoral gallego, flojo de dirección variable en el cuadrante noreste peninsular y Cantábrico, flojo de componente oeste en el resto de la península, algo más intenso en el Estrecho y Alborán, y alisios en Canarias.



Predicción por comunidades autónomas:



- GALICIA: de madrugada, cielo nuboso en el tercio occidental, con lluvias débiles, y poco nuboso con algún intervalo de nubes bajas en el resto, aumentando a nublado en toda la comunidad autónoma, con nubosidad de evolución y lluvias débiles o chubascos dispersos, más intensos en el suroeste de La Coruña y Pontevedra, menos probables y ocasionales en la mitad oriental y que remitirán al final del día a medida que la nubosidad se reduzca a intervalos.

Brumas matinales en zonas altas de Orense. Temperaturas mínimas en ligero descenso, excepto en la mitad occidental, donde se mantendrán sin cambios, y máximas en descenso, localmente notable en el interior de Lugo y este de Orense. Viento flojo de direcciones sur y suroeste, más intenso en los litorales y que arreciará durante las horas centrales de la jornada en el resto, salvo en el sureste. Rachas muy fuertes en La Mariña a primeras horas de la madrugada.



- ASTURIAS: cielo poco nuboso, con intervalos de nubes altas y alguna nube baja de madrugada, aumento a nuboso, con nubes de evolución y posibles chubascos dispersos y ocasionales durante la tarde, menos probables en el litoral y que remitirán al final del día hasta tender a despejado. Temperaturas mínimas en descenso, ligero en el litoral oriental, y máximas en notable descenso. Viento flojo de componente sur, con tendencia a variable en el interior, que arreciará a componente este en el litoral en la segunda mitad del día.



- CANTABRIA: cielo poco nublado con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución durante las horas centrales, sin descartar algún chubasco disperso por la tarde, más probable en el tercio oriental. Temperaturas en descenso, que será notable en el caso de las máximas, e incluso extraordinario en la franja litoral. Viento de componente este en el litoral que arreciará al mediodía, y en el interior, viento flojo de dirección variable.



- PAÍS VASCO: intervalos nubosos, principalmente de nubes altas, con alguna nubosidad de evolución en las horas centrales del día, pero disminuirá a poco nublado al final del día. No se descarta algún chubasco o tormenta ocasional durante la tarde. Temperaturas en descenso, notable el de las máximas en la franja litoral. Viento de direcciones este y noreste en el litoral, mientras que en el interior, soplará viento flojo de dirección variable, aunque temporalmente puede predominar la dirección noreste.



- CASTILLA Y LEÓN: intervalos nublados, de nubes medias y altas con algunas nubes bajas al principio del día, y nubes de evolución durante la tarde, sobre todo en el tercio oeste. No se descartan los chubascos dispersos en el extremo noroeste. Temperaturas en descenso, que será notable en las máximas. Viento de direcciones suroeste y oeste.



- NAVARRA: intervalos nublados, principalmente de nubes altas, con nubosidad de evolución durante las horas centrales, pero disminuirá a poco nublado. Baja probabilidad de algún chubasco o tormenta ocasional al principio del día en el noroeste y, durante la tarde, en los Pirineos. Temperaturas mínimas en descenso en los extremos norte y oeste y máximas en descenso, notable en la vertiente cantábrica. Viento flojo variable, que tenderá a componente norte durante la tarde.



- LA RIOJA: cielo poco nublado, con intervalos de nubes altas y nubes de evolución, principalmente en el Sistema Ibérico. Temperaturas mínimas en ligero descenso en la sierra y en ascenso ligero en el valle, y máximas en descenso, localmente notable. Viento de direcciones suroeste y oeste en la sierra y de direcciones oeste y noroeste en el valle, que disminuirá al final del día a flojo variable.



- ARAGÓN: cielo poco nublado, con intervalos de nubes altas, además de nubosidad de evolución diurna en el este de Teruel y en puntos del Pirineo. En el extremo sureste no se descarta algún chubasco aislado durante la tarde. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en descenso, sobre todo en la mitad occidental. Viento flojo variable, con predominio de la componente oeste.



- CATALUÑA: cielo poco nublado, con intervalos de nubes altas y nubes de retención en la cara norte del Pirineo, y por la tarde, nubosidad de evolución diurna en el prelitoral y puntos del Pirineo. En el Pirineo, no se descarta algún chubasco aislado durante la tarde. Temperaturas mínimas en ascenso, especialmente en la mitad norte, y máximas en ascenso en Barcelona y Tarragona y con descensos en el Pirineo y el noreste. Viento flojo variable, con predominio de la componente oeste en el interior.



- EXTREMADURA: cielo poco nublado, con nubes altas y algunas bajas al principio, y con nubosidad de evolución durante la tarde. Baja probabilidad de brumas y algunos bancos de niebla matinales. Temperaturas en descenso que puede ser notable en las máximas del sureste. Viento flojo de componente oeste.



- MADRID: cielo despejado con intervalos de nubes altas y alguna nubosidad de evolución diurna en la sierra. Temperaturas en descenso, notable en el caso de las máximas. Viento flojo de componente oeste.



- CASTILLA-LA MANCHA: cielo despejado, con intervalos de nubes altas y alguna nubosidad de evolución diurna en las sierras del este y sur de la comunidad autónoma. Temperaturas con pocos cambios en el sureste y en descenso en las demás zonas, que será notable en las máximas de Toledo, Ciudad Real, Guadalajara y el tercio oeste de Cuenca. Viento flojo, con predominio de la componente oeste.



- COMUNIDAD VALENCIANA: cielo poco nublado, con intervalos de nubes altas y durante la tarde, nubosidad de evolución diurna en zonas de montaña de la mitad norte. En el interior de Castellón, no se descarta algún chubasco aislado durante la tarde. Probabilidad de brumas matinales en el litoral. Temperaturas máximas en ascenso, sobre todo en Valencia. Viento flojo variable, con predominio de la componente oeste durante las horas centrales de la jornada.



- MURCIA: cielo poco nublado, con intervalos de nubes altas, y nubosidad de evolución diurna en las sierras del noroeste, donde hay una pequeña probabilidad de algún chubasco con depósito de barro. Temperaturas máximas en ascenso en el interior y en descenso en el litoral. Viento flojo variable con tendencia durante el día a componente sur.



- ISLAS BALEARES: intervalos de nubes altas. Temperaturas con pocos cambios o ascenso de las diurnas. Viento flojo y brisas costeras.



- ANDALUCÍA: cielo con intervalos de nubes altas, con tendencia a poco nublado. En el tercio occidental y el Valle del Guadalquivir, intervalos de nubes bajas y brumas matinales, sin descartar bancos de niebla. En la mitad oriental, nubosidad de evolución diurna en las sierras, con una pequeña probabilidad de algún chubasco ocasional con depósitos de barro. Temperaturas en descenso, localmente notable, salvo el interior de Almería y las costas de Huelva y Málaga, donde ascenderán las máximas. Viento flojo variable en el interior y de componente oeste en el litoral.



- CANARIAS: en Lanzarote y Fuerteventura, intervalos de nubosidad baja durante la mañana en zonas de litoral y, de alta, en el resto de la región; durante la tarde, apertura de amplios claros, salvo algún intervalo de nubes bajas en costas, a últimas horas del día. En las islas más montañosas, alternancia de intervalos de nubosidad alta y baja, que tenderá a cielo nublado en las vertientes orientales en las horas centrales del día, como resultado de la nubosidad de evolución. Temperaturas en ligero descenso. Viento de dirección noreste, algo menos intenso en la provincia occidental.