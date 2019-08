El tiempo: pronóstico para el jueves 29 de agosto

El cielo estará poco nuboso en la geografía española este jueves, salvo alguna nubosidad en puntos del interior que podrá dejar algún chubasco en la Península Ibérica, mientras en Galicia y cornisa cantábrica estará nuboso con lluvias débiles, informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).



En el norte de Galicia y cornisa cantábrica, el cielo estará nuboso o cubierto, con lluvias débiles o lloviznas, que podrán alcanzar la cabecera del Ebro. En Andalucía, intervalos de nubes medias y altas, con posibilidad de dejar algunos chubascos en el sudeste, especialmente en zonas de montaña.



En el resto de la Península, el cielo estará inicialmente poco nuboso, aunque con el desarrollo de nubes de evolución diurna en muchos puntos del interior, sin descartar algún chubasco o tormenta en las sierras orientales de la Ibérica.

El pronóstico del tiempo para este jueves.



En Baleares, algunos intervalos nubosos sin precipitación. En Canarias predominio de nubosidad media y alta, con probabilidad de calimas.



Las temperaturas irán en ligero aumento en la mayor parte del país, excepto en el Cantábrico y alto Ebro donde habrá un descenso. Soplarán vientos alisios en Canarias y levante moderado a fuerte en el Estrecho y Alborán. En el tercio norte peninsular, vientos de componente norte, siendo del nordeste en el litoral gallego y Cantábrico.



Predicción por comunidades autónomas:

- GALICIA: en el tercio norte, cielo nuboso o cubierto, con lloviznas y lluvias débiles dispersas. En el resto, predominio de cielo poco nuboso, con intervalos de nubes bajas a primeras horas en el oeste y nubosidad de evolución diurna en las montañas del sureste. Brumas matinales y algún banco de niebla en el interior norte. Temperaturas mínimas en descenso en el interior occidental y con pocos cambios en las demás zonas; máximas en aumento en el suroeste, en descenso en A Mariña y sin cambios en el resto. Viento del norte y noreste, flojo en general en el interior y más intenso en el litoral.



- ASTURIAS: cielo nuboso o cubierto, con nubes bajas y lloviznas o lluvias débiles, excepto en la Cordillera donde estará poco nuboso por la mañana y con nubosidad de evolución por la tarde, sin descartar algunos chubascos y tormentas ocasionales. Brumas matinales, con probabilidad de bancos de niebla en los valles interiores. Temperaturas con ligeros cambios, predominando los ascensos ligeros en el litoral occidental. Viento flojo variable, aumentando a noreste y este más intenso en el litoral.



- CANTABRIA: cielo con intervalos de nubes bajas en el litoral y zona centro y poco nuboso en el resto, con nubosidad de evolución en zonas de montaña. No se descartan lluvias débiles o lloviznas y algún chubasco disperso con tormenta. Probables brumas y algún banco de niebla a primeras y últimas horas. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas con pocos cambios. Viento flojo del nordeste en el litoral soplando con más intensidad durante las horas centrales del día, y en el interior flojo variable flojo con cierto predomino de la componente norte.



- PAÍS VASCO: cielo nuboso, con abundante nubosidad de tipo bajo acompañada de brumas a primeras horas en el norte, y abriéndose claros por la tarde. Probables lluvias débiles y lloviznas. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en ligero descenso, salvo en Álava donde permanecerán con pocos cambios. Viento flojo del norte y nordeste.



- CASTILLA Y LEÓN: en el extremo norte, cielo con intervalos nubosos, con nubes bajas por la mañana, sin descartar brumas y alguna llovizna. En el resto poco nuboso. Nubosidad de evolución por la tarde en toda la Comunidad, sin descartar chubascos dispersos con tormenta en el extremo norte y en el Sistema Ibérico. Temperaturas en ligero ascenso o sin cambios. Viento del suroeste o variable.



- NAVARRA: cielo nuboso en el noroeste, con probables lluvias débiles o lloviznas y poco nuboso en el resto, aumentando la nubosidad de evolución por la tarde. Brumas en el noroeste. Temperaturas sin cambios o en aumento y máximas en descenso en el noroeste y sin cambios o en aumento en el resto. Viento variable flojo con predominio de la componente norte.



- LA RIOJA: cielo poco nuboso, con intervalos nubosos en la Rioja Alta, con nubes bajas por la mañana, y nubosidad de evolución por la tarde en toda la región, sin descartar chubascos dispersos con tormenta en la Ibérica. Temperaturas en ligero ascenso o sin cambios. Viento flojo variable.



- ARAGÓN: cielo poco nuboso, con nubosidad de evolución diurna en zonas de montaña. Chubascos y tormentas por la tarde en el Pirineo, sin descartar también -de forma más dispersa- en puntos de la Ibérica. Temperaturas en ligero ascenso. Viento variable flojo.



- CATALUÑA: cielo poco nuboso con nubosidad de evolución diurna en el interior. Chubascos y tormentas por la tarde en el Pirineo, que pueden extenderse con menos probabilidad hacia el sur. No se descartan nubes bajas o bancos de niebla matinales en zonas del interior. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso en la mitad norte y sin cambios en el resto. Viento variable flojo, tendiendo por la tarde a componente sur flojo.



- EXTREMADURA: cielo poco nuboso con nubes altas y nubosidad de evolución por la tarde. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento flojo variable.



- COMUNIDAD DE MADRID: cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes altas desde el mediodía acompañados de nubosidad de evolución más abundante en la Sierra. Temperaturas sin cambios o en aumento en general ligero. Viento flojo variable.



- CASTILLA-LA MANCHA: cielo poco nuboso o despejado, con algo de nubosidad baja y probables brumas y nieblas dispersas asociadas en Albacete de madrugada, e intervalos de nubes altas en toda la comunidad que irán acompañadas de nubosidad de evolución diurna desde el mediodía. Temperaturas mínimas en aumento y máximas en ligero descenso en el sur de Albacete y sin cambios o en ligero aumento en el resto. Viento flojo variable tendiendo a componente sur en el cuadrante sureste.



- COMUNIDAD VALENCIANA: cielo poco nuboso o despejado, con nubes de evolución diurna en el interior, donde no se descartan algunas tormentas dispersas por la tarde. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso las mínimas. Viento variable flojo, tendiendo a componente este en las horas centrales.



- MURCIA: cielo con intervalos de nubes bajas por la mañana y de nubes medias y altas por la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo, de dirección variable en el interior y del este en el litoral.



- BALEARES: cielo con intervalos de nubes bajas tendiendo por la mañana a poco nuboso, con nubes de evolución diurna por la tarde. Brumas matinales. Temperaturas nocturnas sin cambios y diurnas en ligero ascenso. Viento flojo y brisas costeras.



- ANDALUCÍA: cielo con intervalos de nubes medias y altas, sin descartar chubascos dispersos, especialmente en las sierras de la mitad oriental. Intervalos de nubes bajas matinales en el litoral mediterráneo y área del Estrecho. Temperaturas mínimas en ascenso; máximas en descenso en el interior y sin cambios o en ascenso en el litoral. Viento de componente este, flojo en el interior.



- CANARIAS: en el norte de las islas de mayor relieve, cielo con intervalos de nubes bajas, con apertura de claros durante las horas centrales del día; en el resto de zonas, Lanzarote y Fuerteventura, poco nuboso o despejado con intervalos de nubes medias y altas a partir de las últimas horas de la tarde. Temperaturas mínimas con pocos cambios o en ligero ascenso de las máximas, afectando principalmente a medianías y zonas del interior. Viento del nordeste; predominio del régimen de brisas en costas orientadas al sur de las islas de mayor relieve.