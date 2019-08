El tiempo: pronóstico para el miércoles 28 de agosto

El miércoles se prevén chubascos y tormentas localmente fuertes en el litoral catalán y Baleares, así como tormentas ocasionales en las zonas de la Cordillera Cantábrica y Pirineos y tiempo estable en el resto de la Península, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).



En el litoral catalán y Baleares se esperan chubascos y tormentas, que podrán ser localmente fuertes; en zonas de la Cordillera Cantábrica y Pirineos habrá intervalos nubosos y nubosidad de evolución con pequeña probabilidad de chubascos dispersos y tormentas ocasionales.



En el resto de la Península predominará el tiempo estable con cielos poco nubosos; mientras en Canarias se producirán intervalos nubosos sin precipitación. Las temperaturas aumentarán de forma generalizada en la Península, excepto en Galicia, donde pueden bajar, y archipiélagos, donde no habrá cambios.

La previsión del tiempo para este miércoles.



El viento soplará variable flojo con tendencia a componente norte en los litorales gallego y cantábrico, y con predominio del este en el área mediterránea. En Canarias soplarán vientos alisios y levante moderado en el Estrecho.



Predicción por comunidades autónomas

- GALICIA: cielo nuboso con nubes bajas a primeras horas, salvo en el sureste donde estará poco nuboso, sin descartar lloviznas en el extremo norte, que disminuirá a intervalos nubosos a partir del mediodía y a poco nuboso al final. Brumas y bancos de niebla matinales. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en descenso en el extremo suroeste y con pocos cambios en el resto. Vientos flojos variables en general, con predomino del oeste y noroeste, salvo a primeras horas en el litoral al sur de Fisterra, donde será más intenso del norte.



- ASTURIAS: cielo cubierto con nubes bajas sin descartar lloviznas dispersas, excepto en la cordillera, donde estará poco nuboso por la mañana y con nubosidad de evolución diurna que podría llegar a desarrollar algunos chubascos y tormentas durante la tarde. Brumas y bancos de niebla matinales en los valles del oeste. Temperaturas con pocos cambios, con ligero ascenso de las mínimas en zonas altas. Viento flojo variable con tendencia a componente norte.



- CANTABRIA: intervalos de nubes bajas al principio que aumentará por la tarde a muy nuboso, sin descartar chubascos dispersos en el interior, que vayan acompañados de tormenta en zonas de montaña. Brumas matinales y algún banco de niebla a primeras y últimas horas. Temperaturas con pocos cambios excepto en Cantabria del Ebro con ascenderán ligeramente. Viento flojo de componente norte.



- PAÍS VASCO: intervalos de nubes bajas a primeras horas con tendencia a poco nuboso que aumentará a muy nuboso al final de la tarde, sin descartar algún chubasco aislado a últimas horas. Brumas algún banco de niebla a primeras y últimas horas. Temperaturas en ascenso, menos acusado el de las mínimas. Viento flojo de componente norte.



- CASTILLA Y LEÓN: intervalos nubosos en el extremo norte, con nubes bajas por la mañana, poco nuboso en el resto. Nubosidad de evolución por la tarde en toda la Comunidad, sin descartar en el norte algunos chubascos dispersos con tormenta, más probables en zonas de montaña. Baja probabilidad de brumas y bancos de niebla matinales. Temperaturas mínimas en ascenso ligero o sin cambios y máximas en ascenso, más acusado en el este. Vientos del suroeste o variables, flojos.



- NAVARRA: intervalos de nubes bajas en el noroeste a primeras y últimas horas con brumas y algún banco de niebla; y poco nuboso en el resto con nubosidad de evolución en zonas de montaña, sin descartar algún chubasco aislado y ocasionalmente con tormenta en el Pirineo. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso. Viento flojo variable con tendencia a componente norte.



- LA RIOJA: poco nuboso, con intervalos nubosos en la Rioja Alta, con nubes bajas por la mañana, y nubosidad de evolución por la tarde en toda la Comunidad. No se descartan brumas y algunos bancos de niebla matinales. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso. Vientos flojos variables.



- ARAGÓN: poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución diurna en zonas de montaña, sin descartar alguna tormenta ocasional por la tarde en la divisoria del Pirineo. No se descartan nieblas matinales en valles de Teruel. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ascenso, localmente notable en el sureste. Viento variable flojo.



- CATALUÑA: en el nordeste y otros puntos del litoral, cielo nuboso o cubierto con probables lluvias durante la primera mitad del día, que podrían ser localmente fuertes en la costa. En el resto, predominio de cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución diurna en el Pirineo y mitad este donde será probable algún chubasco ocasional a primeras horas de la tarde; con tendencia a poco nuboso a últimas horas de la tarde. Temperaturas mínimas en descenso y máximas en ascenso, localmente notable en el sur. Viento variable flojo.



- EXTREMADURA: poco nuboso con nubes altas, y nubosidad de evolución por la tarde, preferentemente en zonas de sierra. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso, ligero en general. Vientos del suroeste o variables, flojos.



- COMUNIDAD DE MADRID: cielo despejado con nubosidad de evolución desde el mediodía, más abundante en la Sierra. Temperaturas mínimas en aumento en la Sierra con pocos cambios en el resto. Temperaturas máximas en aumento. Vientos flojos variables.



- CASTILLA - LA MANCHA: cielo poco nuboso, con intervalos de nubes bajas y brumas, y nieblas de madrugada en Albacete y extremo sur de Cuenca, que aumentará la nubosidad de evolución por la tarde, más abundante en las zonas de montaña y menos en el suroeste. Temperaturas mínimas en aumento en las zonas de montaña de Toledo y Ciudad Real y con pocos cambios en el resto. Temperaturas máximas en aumento. Vientos flojos variables.



- COMUNIDAD VALENCIANA: cielo poco nuboso en general. No se descartan nubes bajas o nieblas matinales en zonas del interior. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ascenso, localmente notable en el interior de la mitad norte. Viento variable flojo con tendencia a componente este en las horas centrales.



- REGIÓN DE MURCIA: cielo con brumas y nubes bajas, sin descartar bancos de niebla, que quedarán por la mañana poco nubosos o despejados. Nubosidad de evolución en las sierras. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en ascenso en el interior y sin cambios en el litoral. Vientos flojos variables con tendencia a componente sur por la tarde.



- ISLAS BALEARES: intervalos nubosos con chubascos localmente fuertes y acompañados de tormenta que tenderá durante la tarde a cielo poco nuboso. Temperaturas nocturnas en descenso y diurnas en ligero ascenso. Viento flojo.



- ANDALUCÍA: cielo despejado. Temperaturas mínimas sin cambios o en ascenso; máximas en ascenso salvo en el litoral mediterráneo donde permanecerán sin cambios o descenderán . Vientos flojos variables con predominio de la componente este en el litoral mediterráneo. Levante en el Estrecho.



- CANARIAS: En Lanzarote y Fuerteventura, intervalos de nubes medias y altas durante la madrugada con algún intervalo de bajas por la mañana y a partir de las últimas horas de la tarde; poco nuboso o despejado en las horas centrales del día. En el norte de las islas de mayor relieve, intervalos de nubes bajas, con claros en horas centrales; en el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento del nordeste; predominio del régimen de brisas en costas orientadas al suroeste de las islas de mayor relieve.