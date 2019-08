El tiempo: pronóstico para el viernes 2 de agosto

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes temperaturas altas en puntos del interior del sur de la península e intervalos de viento fuerte en las Islas Canarias occidentales.



Intervalos nubosos en el extremo norte peninsular, sin descartar lluvias débiles en el litoral cantábrico más oriental, y algún chubasco o tormenta en el Pirineo oriental.



Poco nuboso o despejado en el resto de la Península, Baleares, Ceuta, y Melilla. En Canarias, nuboso en el norte de las islas, con posibilidad de alguna lluvia débil en las de mayor relieve, y poco nuboso en el sur.

Pronóstico del tiempo para el viernes 2 de agosto.





Temperaturas diurnas en ascenso en el Cantábrico occidental y en la vertiente atlántica peninsular, en descenso en el alto Ebro, y con pocos cambios en el resto.



Viento de componente norte al principio en el litoral de Galicia, Ampurdán y Baleares, del oeste en el suroeste peninsular y área del Estrecho, y flojo variable en el resto de la Península. En Canarias viento del noreste, con algunos intervalos de fuerte en las islas occidentales.



Predicción por Comunidades Autónomas



GALICIA: Cielo poco nuboso o despejado, salvo intervalos de nubes bajas, sin descartar brumas y nieblas, en el norte e interior a primeras y últimas horas. Temperaturas mínimas con cambios ligeros, predominando el ascenso en la mitad sur; máximas en aumento, que será más acusado en la mitad norte. En La Mariña de Lugo, vientos flojos de componente este. En el litoral norte, vientos de este y nordeste y en el litoral oeste, vientos de componente norte. En el interior, vientos flojos variables predominando el noroeste en las horas centrales del día.



ASTURIAS: Intervalos de nubes bajas a primeras y últimas horas y poco nuboso el resto de la jornada con nubes de evolución en la Cordillera. Brumas matinales que al final del día se pueden volver a dar en las zonas de montaña. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en aumento, menos acusado en el litoral. En el litoral, vientos de este y nordeste. En el interior, vientos flojos variables con predominio de la componente norte durante las horas centrales del día.



CANTABRIA: Despejado, salvo algún intervalo de nubes bajas al principio y final del día, cuando se esperan brumas en zonas altas del interior. Temperaturas mínimas en descenso ligero y máximas en aumento. En el litoral, viento flojo de este, aumentando de intensidad por la tarde, sin descartar algún intervalo de fuerte en la parte occidental. En el interior, viento flojo, variable tendiendo a nordeste.



PAÍS VASCO: Intervalos de nubes bajas, con brumas en zonas altas. Temperaturas mínimas en ligero descenso en Araba y sin cambios en el resto. Temperaturas máximas en aumento, más ligero cuanto más al este en cuyo extremo permanecerán sin cambios. Viento flojo variable, predominando el norte y nordeste por la tarde.



CASTILLA Y LEÓN: En el noreste, nuboso de nubes bajas al principio y tendiendo a poco nuboso. En el resto, poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas en descenso ligero, y máximas sin cambios o en ligero ascenso. Vientos entre el norte y este, flojos en general.



NAVARRA: En el tercio norte, intervalos de nubes bajas, con brumas en zonas altas; en el resto poco nuboso o despejado. Temperaturas sin cambios o descenso ligero. Viento flojo de norte y noroeste.



LA RIOJA: En la Rioja Alta, nuboso de nubes bajas al principio, tendiendo a poco nuboso. En el resto, poco nuboso. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Vientos del norte y noroeste, flojos.



ARAGÓN: Predominio de cielo despejado, con intervalos de nubes bajas en la Ibérica y nubosidad de evolución diurna en el Pirineo, donde no se descarta algún chubasco aislado y ocasional por la tarde especialmente en la zona oriental. Temperaturas con pocos cambios en general, y descensos locales de las mínimas en la zona más occidental y ascensos locales en el norte de Huesca. En la Ribera del Ebro, noroeste flojo a moderado, en el resto viento variable flojo, con predominio de la componente oeste en Huesca.



CATALUÑA: Predominio de cielo despejado en general. En el tercio norte, intervalos nubosos con nubosidad de evolución diurna que no se descarta que dé lugar a chubascos y tormentas dispersas por la tarde en zonas altas del Pirineo. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas con pocos cambios con algún ascenso local en el Ampurdán y el sur de Tarragona.Viento variable flojo tendiendo a sur o sureste flojo, con intervalos de noroeste moderado en el litoral norte de Girona.



EXTREMADURA: Poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas en descenso, y máximas sin cambios o en ascenso ligero. Vientos variables tendiendo al oeste, flojos.



MADRID: Cielos despejados. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero ascenso. Viento flojo variable con predominio de la componente norte de madrugada y tendiendo a sur y suroeste por la tarde.



CASTILLA-LA MANCHA: Cielos despejados, con nubosidad de evolución en La Serranía de Guadalajara y Alcaraz, y Segura. Temperaturas mínimas sin cambios significativos, excepto en ascenso en el sureste de Albacete, y máximas sin cambios o en ligero ascenso. Vientos flojos de dirección variable tendiendo a componente oeste por la tarde, excepto en Albacete donde soplará sureste flojo con intervalos de moderado.



COMUNIDAD VALENCIANA: Predominio de cielo despejado con intervalos de nubes bajas matinales en el litoral sur de Valencia y algo de nubosidad de evolución en zonas montañosas de Castellón. Temperaturas sin cambios en el litoral y en ligero ascenso en zonas de interior. Viento variable flojo tendiendo a componente este por la tarde.



MURCIA: Cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución diurna en el Noroeste. Temperaturas mínimas sin cambios en el litoral y en ascenso en el interior; máximas sin cambios. Vientos variables flojos con brisas.



BALEARES: Despejado. Temperaturas con pocos cambios, o en descenso las nocturnas. Vientos del norte y nordeste, con brisas costeras en Mallorca y las Pitiusas.



ANDALUCÍA: Cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución diurna en el interior de la mitad oriental. Intervalos nubosos y brumas en el litoral mediterráneo. Temperaturas mínimas en ligero descenso en el tercio occidental y en ascenso en el resto; máximas en ascenso, salvo descenso en el litoral atlántico gaditano. Vientos variables flojos, con predominio de la componente oeste. Poniente en el Estrecho.



CANARIAS: Nuboso en Lanzarote y norte y nordeste de las islas de mayor relieve, abriéndose algunos claros en horas centrales, donde no se descarta alguna llovizna dispersa, principalmente de madrugada y a últimas horas. En Fuerteventura, intervalos nubosos disminuyendo a poco nuboso durante la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso de las máximas. Viento del nordeste, algo más intenso en las vertientes sureste y noroeste. Predominio del régimen de brisas en costas orientadas al suroeste.