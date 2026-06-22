Los BIOPARC: tres destinos imprescindibles para disfrutar del verano entre naturaleza, aventura y conservación

En Fuengirola, Valencia y Gijón una propuesta para viajar a selvas tropicales, sabanas africanas y océanos del mundo en un nuevo concepto de parques para ver a los animales en su hábitat, como nunca antes. Bajo frondosos jardines y su agradable sensación de frescor, los BIOPARC acercan la vida salvaje para descubrir la inmensa biodiversidad, emocionarse con las crías de especies emblemáticas y vivir experiencias inolvidables.

Las claves

Las claves Generado con IA Los BIOPARC de Valencia, Fuengirola y el Acuario de Gijón ofrecen experiencias inmersivas que combinan ocio, naturaleza y conservación de la biodiversidad. Estos espacios recrean fielmente hábitats de diferentes ecosistemas del planeta y fomentan la conciencia sobre la importancia de proteger la naturaleza. La temporada de verano llega con novedades como nacimientos de especies amenazadas, nuevas exposiciones y actividades especiales para todas las edades. Cada visita a los BIOPARC contribuye a cerca de 100 proyectos de conservación, investigación y protección de especies en peligro.

Cuando llega el verano, el tiempo libre se convierte en una oportunidad para descubrir nuevos lugares, compartir vivencias en familia y escapar de la rutina. Y cada vez son más quienes buscan propuestas que combinen ocio, naturaleza y emociones auténticas.

En ese contexto, los BIOPARC de Valencia, Fuengirola y el Acuario de Gijón se consolidan como tres destinos únicos donde viajar por algunos de los ecosistemas más fascinantes del planeta sin salir de España.

Además de ofrecer una experiencia diferente, estos espacios comparten una misión común: acercar la biodiversidad al público y generar conciencia sobre la importancia de proteger la naturaleza. Un compromiso que cobra especial relevancia hoy, 22 de junio, Día Internacional de los Bosques Tropicales.

La naturaleza en Bioparc

Estos ecosistemas albergan más de la mitad de las especies animales y vegetales del planeta, desempeñan un papel fundamental en la regulación del clima global y son esenciales para el equilibrio ambiental de la Tierra. Sin embargo, también figuran entre los entornos naturales más amenazados debido a la deforestación, la pérdida de hábitat y el cambio climático.

Mostrar su riqueza al gran público y fomentar su preservación es precisamente uno de los objetivos que comparten los BIOPARC de Valencia, Fuengirola y el Acuario de Gijón, permitiendo a miles de personas descubrir cada año la extraordinaria biodiversidad de selvas, océanos y ríos a través de experiencias inmersivas que emocionan, inspiran y educan.

Tres viajes extraordinarios sin salir de España

La gran singularidad de estos espacios reside en su capacidad para transportarnos a lugares remotos, gracias al vanguardista diseño de zoo inmersión y la fiel recreación de los hábitats naturales de numerosas especies.

Este año, además, BIOPARC Fuengirola celebra su 25 aniversario consolidado como uno de los referentes internacionales en conservación de fauna tropical. Su recorrido permite descubrir Madagascar, África ecuatorial, el Sudeste Asiático, el Indo-Pacífico y Centroamérica, convirtiéndose en una auténtica expedición por las grandes selvas tropicales del planeta.

Ernie, cría de gorila en Bioparc Fuengirola

BIOPARC Valencia propone explorar la naturaleza africana donde es posible contemplar de cerca algunas de las especies más emblemáticas del continente. Leones, jirafas, gorilas, leopardos, hipopótamos o lémures conviven en espacios diseñados para garantizar el máximo bienestar animal y mostrar la extraordinaria riqueza de la fauna de este continente.

Mientras tanto, el BIOPARC Acuario de Gijón invita a descubrir más de una decena de ecosistemas marinos y fluviales repartidos por todo el mundo. Un recorrido que permite comprender la importancia de los océanos y de los ecosistemas acuáticos para el futuro del planeta y que este año se amplía con Microclimas, una nueva exposición permanente dedicada a reptiles, anfibios e invertebrados extraordinarios.

El verano de las grandes novedades

La temporada estival llega acompañada de importantes novedades y de algunos de los momentos más emocionantes que pueden vivirse durante una visita.

En BIOPARC Valencia, las últimas crías muestran el lado más tierno de la naturaleza. El pequeño rinoceronte Kairu correteando tras las cebras, los “elefantitos” Malik y Makena, los “bebés” de chimpancé, el rarísimo cerdo hormiguero, así como los recientes nacimientos de facóqueros (Pumba de El Rey León) y distintos antílopes, nos emocionan al observar de cerca el vínculo maternal y sus juegos.

Tiburón Musola en BIOPARC Acuario de Gijón.

También BIOPARC Fuengirola vive un momento especialmente significativo gracias a los nacimientos registrados durante el último año. Las crías de gorila, orangután de Borneo, perezoso y saki de cara blanca representan importantes hitos para los programas europeos de conservación de especies amenazadas y reflejan el compromiso del parque con la protección de la biodiversidad.

Por su parte, el BIOPARC Acuario de Gijón continúa celebrando su vigésimo aniversario reforzando su apuesta por la divulgación y la conservación.Dentro de esta programación especial destaca la jornada del próximo 29 de junio, festividad local en Gijón, cuando el centro abrirá sus puertas bajo la fórmula solidaria “Paga lo que quieras”, destinando íntegramente la recaudación a la Fundación BIOPARC para apoyar proyectos de conservación de especies y protección de la biodiversidad.

Un plan único rodeado de naturaleza

Más allá de su valor educativo y conservacionista, estos espacios se han convertido en auténticos refugios climáticos naturales para disfrutar del verano.

Mientras las ciudades afrontan los meses más cálidos del año, la frondosa vegetación, el agua y los paisajes recreados en los parques generan entornos especialmente agradables. Lejos del asfalto y del calor urbano, la visita transcurre entre senderos sombreados, cascadas, grandes árboles y escenarios que transportan a algunos de los lugares más sorprendentes del planeta.

En BIOPARC Valencia, el recorrido discurre entre sabanas, selvas y humedales africanos donde la exuberante vegetación y el mayor bosque de acacias de Europa crean un auténtico oasis climático. El diseño paisajístico del parque permite disfrutar de una sensación térmica notablemente más agradable (con una diferencia que llegó a -11ºC respecto a al centro urbano), invitando a recorrerlo con calma mientras se observa la vida salvaje en entornos de gran belleza.

Una sensación similar se vive en BIOPARC Fuengirola. En pleno corazón de la Costa del Sol, este pulmón verde urbano genera un microclima que permite reducir significativamente las temperaturas respecto al exterior.

Personal de Educación en visita guiada en BIOPARC Acuario de Gijón

Por su parte, el BIOPARC Acuario de Gijón ofrece una experiencia ligada al mar y a los ecosistemas acuáticos del planeta. Situado frente al Cantábrico, invita a realizar un viaje fascinante por diferentes hábitats marinos y fluviales, desde los bosques húmedos tropicales americanos hasta los océanos Índico y Pacífico, pasando por los grandes sistemas acuáticos africanos o la propia costa asturiana.

Mucho más que una visita

La experiencia va mucho más allá. Durante los meses de verano, los tres BIOPARC amplían sus propuestas para que cada visita sea diferente.

Encuentros con el equipo de cuidado animal, actividades educativas, exhibiciones, rutas guiadas y experiencias especiales para todas las edades permiten conocer de primera mano el trabajo que se desarrolla diariamente para garantizar el bienestar animal y apoyar programas de preservación en todo el mundo.

BIOPARC Fuengirola incorpora además una programación especial con actividades culturales inspiradas en diferentes regiones del planeta. En BIOPARC Valencia no hay que perderse “El ciclo de la vida”, que supone un verdadero documental en directo y los restaurantes con vistas privilegiadas a la sabana. Y el BIOPARC Acuario de Gijón propone experiencias tan singulares como Acuario Oculto, Visita Especial Tiburones u Océano Total, que combina el recorrido técnico por las instalaciones con un bautismo de buceo.

Sala del Descubrimiento de homenaje a navegantes en Bioparc Fuengirola.

Ocio con causa

La celebración del Día Internacional de los Bosques Tropicales recuerda la necesidad de preservar unos ecosistemas esenciales para la vida en el planeta.

Una misión que forma parte del ADN de los BIOPARC, con la Fundación como elemento esencial y sus actuaciones en los puntos de biodiversidad más importantes del planeta y los parques de Valencia, Fuengirola y el Acuario de Gijón, donde cada visita contribuye a apoyar los cerca de 100 proyectos de conservación, investigación, educación ambiental y protección de especies amenazadas.

Porque disfrutar también puede ser una forma de cuidar.