La cría de animales en jaulas de granja tiene los días contados

El plan de la Comisión contempla una prohibición gradual las jaulas de granjas a partir de 2027. Una propuesta legislativa que nace de una iniciativa ciudadana de 2018: 'End The Cage' ('No más jaulas'). Desde su registro, ha reunido 1,4 millones de firmas en 18 Estados miembros distintos.



La comisaria de Salud y Seguridad Alimentaria, Stella Kyriakides, aseguró en rueda de prensa que es algo histórico en lo que se refiere al "bienestar animal y para los ciudadanos europeos". Como explicó, la intención de Bruselas es tener preparada la propuesta legislativa a finales de 2023 y que su entrada en vigor se fije para 2027.



La Comisión Europea ya ha avanzado que incluirá todos los animales mencionados en la petición, como gallinas ponedoras, cerdos terneros, conejos, codornices, patos o gansos. Si bien, la propuesta legislativa final dependerá del resultado de un proceso que incluye una consulta pública, un análisis de impacto y un estudio de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).



Un "elemento importante" de la medida será el análisis de impacto que el Ejecutivo comunitario quiere tener preparado para finales de 2022. De esta evaluación dependerá, en particular, la duración de un periodo "razonable" de transición y las medidas de apoyo para facilitar el proceso.



La comisaria Kyriakides ha incidido en este aspecto y ha admitido que la "retirada gradual" de las jaulas de las granjas tendrá "costes" para los granjeros europeos, a quienes Bruselas "no dejará atrás". "Les apoyaremos en todas las etapas de la transición", ha garantizado la chipriota, para después asegurar que también será "equilibrada" y "económicamente viable".



Así, la Comisión Europea "buscará medidas específicas de apoyo" y la nueva Política Agrícola Común (PAC) podrá a través de los nuevos ecoesquemas" incentivar y financiar la mejora de las instalaciones para adecuarlas a los estándares del Pacto Verde europeo y la estrategia 'De la Granja a la Mesa'.



Además, el Ejecutivo comunitario ha señalado en un comunicado que los Estados miembros también podrán recurrir a las ayudas del Fondo de Transición Justa y del plan de recuperación para ayudar a sus productores a adaptarse a un sistema de cría "libre de jaulas".