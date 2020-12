Las plantas son incapaces de capturar más CO2 y habrá consecuencias para el clima en España

"La fórmula no tiene ningún misterio, las plantas para crecer necesitan CO 2 , agua y nutrientes. Por mucho que aumente el CO 2 , si los nutrientes y el agua no aumentan en paralelo, las plantas no podrán aprovechar el aumento de este gas", explica el profesor Josep Peñuelas. De hecho, hace tres años él mismo advirtió en un artículo en Nature Ecology and Evolution que el efecto fertilizante no iba a durar para siempre, que las plantas no pueden crecer de forma indefinida porqué hay otros factores que las limitan.