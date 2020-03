Así debes tirar a la basura las mascarillas y guantes para el coronavirus

Desde que se decretó el estado de alarma por el brote del nuevo coronavirus, los titulares de la prensa no han dejado de hacerse eco de la falta de materiales protectores contra el virus. Los guantes, mascarillas y geles desinfectantes escasean entre los trabajadores sanitarios, pero también entre otros empleados que estos días hacen posible que todo funcione, las cajeras o los repartidores.

Si para ellos es complicado, para muchos ciudadanos es casi imposible encontrarlos. En algunos casos, las baldas de los supermercados donde antes había guantes desechables de nitrilo, ahora llevan días vacías. Pero para evitar daños mayores, las autoridades advierten de que es importante desechar correctamente los guantes y mascarillas, entre aquellos que los consigan, dado su "uso masivo" en esta crisis de salud pública.

Eliminar de forma adecuada estos productos evitará la propagación del virus y que guantes y mascarillas no acaben en la naturaleza. OceansAsia, grupo dedicado a la conservación marina, ya ha denunciado algunos daños en el océano como consecuencia de la pandemia de Covid-19. En un reciente viaje de reconocimiento a las islas Soko, en Hong Kong, encontraron una gran cantidad de mascarillas quirúrgicas en las playas, lo que podría agravar la ya preocupante contaminación por plásticos de los mares.

Gary Stokes, fundador de OceansAsia, muestra las mascarillas recogidas en las playas de las islas Soko. Reuters

Pero ante este panorama de circunstancias excepcionales, nacen duda sobre dónde hay que tirar los residuos: ¿en qué contenedor deben depositar la basura aquellos hogares con personas en cuarentena?, ¿pueden compartir contenedor con el resto de vecinos sin seguir un protocolo especial, ¿en qué cubo hay que desechar los guantes que se ha utilizado para hacer la compra?, ¿se pueden reciclar los guantes después de una jornada de trabajo de cara al público?, en caso afirmativo, ¿irían al contenedor amarillo?

Para conseguir una buena gestión de la considerable cantidad de basura que dejará esta pandemia y que no se extienda el virus, el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco), siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, ha elaborado unas instrucciones sobre cómo manejar los residuos en casa y cómo deben gestionar los servicios de recogida y las plantas de residuos, la basura de la fracción resto (contenedor gris). El objetivo final es optimizar el reciclado doméstico y extremar la seguridad de los operarios.

Hogares con positivos

En el caso de hogares con personas en cuarentena o con casos positivos, los residuos del paciente, incluido el material desechable utilizado por la persona enferma (guantes, pañuelos, mascarillas), se han de eliminar en una bolsa de plástico en un cubo de basura dispuesto en la habitación, preferiblemente con tapa y pedal de apertura, sin realizar ninguna separación para el reciclaje.

Esta bolsa de plástico debe cerrarse muy bien e introducirse en una segunda bolsa de basura, al lado de la salida de la habitación, donde además se depositarán los guantes y mascarilla utilizados por el cuidador. Antes de salir del cuarto, esta bolsa 2 también debe cerrarse adecuadamente.

Esta segunda bolsa se depositará, siempre que esté bien cerrada, con el resto de basura del hogar en la bolsa (la tercera) de la fracción restos. Por último, esta tercera bolsa se depositará "exclusivamente" en el contenedor para restos, el gris, bien cerrada. "Está terminantemente prohibido depositarla en los contenedores de recogida separada de cualquiera de las fracciones (orgánica, envases, papel, vidrio o textil) o su abandono en el entorno", apunta el Miteco.

Después de echar la bolsa al contenedor del vecindario, se recomienda lavarse "inmediatamente" las manos con agua y jabón al menos durante 40-60 segundos.

Al contenedor gris van todos aquellos residuos que no se reciclan y que tampoco pueden usarse para hacer compost. En este caso, se trata de basura que ha estado en contacto con el coronavirus y, por tanto, no pueden tomar una segunda vida. De acuerdo a las recomendaciones del Gobierno, estos residuos se incinerarán preferiblemente o se llevarán a vertederos.

Respecto a la gestión del contenedor gris, se recomienda que "en ningún caso se proceda a la apertura manual de las bolsas, ni en las instalaciones de recogida ni de tratamiento", ya que además de incluir pañales húmedos, bastoncillos para los oídos, algodón o guantes de látex también va, como se ha señalado arriba, el material desechable de los enfermos de coronavirus, aunque en este caso dentro de tres bolsas.

Familias sin positivos

El resto de ciudadanos, que no estén infectados ni en cuarentena, deben tirar las mascarillas, guantes y pañuelos en las papeleras, si están en la calle, y en el contenedor gris dentro del hogar.

En estos domicilios, "con el fin de reducir al máximo la fracción resto que llega las plantas de tratamiento", es importante que la basura se separarse con normalidad: envases (cubo amarillo), vidrios (verde), papel y cartón (azul), orgánico (marrón) y restos (naranja), "y depositar en sus contenedores únicamente los residuos correspondientes a tales fracciones", recomienda el Ministerio.

Hay que recordar que los guantes de látex o nitrilo que algunos ciudadanos utilizan estos días para hacer la compra no son envases, ni botellas, ni bricks, por tanto, no deben depositarse nunca en el contenedor amarillo.

Para la gestión de los residuos procedentes de hospitales o centros de salud, derivados de la desinfección de instalaciones en contacto con Covid-19, estos residuos tienen la consideración de infecciosos y se gestionan según lo dispuesto en la regulación autonómica sobre residuos sanitarios, como es habitual.

Asimismo, se podrán establecer recogidas diferenciadas de las bolsas con material de enfermos de centros o lugares con un alto elevado nivel de afectados por coronavirus (residencias, hoteles hospitalizados, etc.) mientras dure la crisis, dado el elevado volumen de generación de residuos.

Para tratar reducir las toneladas de basura que dejará el brote global de coronavirus, es aconsejable no utilizar mascarillas o guantes si se está sano. Como ya informó EL ESPAÑOL, en los hogares donde no haya afectados y los miembros no presentes síntomas, los guantes y las mascarillas son poco útiles. A la hora de salir a hacer la compra no es necesario ponerse estas protecciones, es más eficaz no tocarse la cara hasta después de lavarse las manos.