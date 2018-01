El desgarrador mensaje de Javier Bardem: "Estamos matando a los océanos"

Hasta hace muy pocos días, el actor Javier Bardem no tenía Twitter e Instagram. Pero los pingüinos han hecho cambiar esa situación. Así lo ha explicado el intérprete en un texto publicado en CNN.com titulado Los pingüinos de la Antártida nos necesitan, en el que destaca que su entrada en las redes sociales no es para compartir actualizaciones sobre su desayuno, pero para compartir el viaje que está haciendo al otro extremo de la Tierra.

El destino es la Antártida y sus acompañantes su hermano Carlos -embajador de las campañas de Greenpeace para proteger el Ártico y el océano Antártico- y los miembros de la expedición organizada por la ONG, que busca poner en marcha el llamado Santuario Antártico, "la mayor reserva de vida silvestre que el mundo haya visto", en sus palabras.

We are here to witness this paradise and ask for its protection. We are almost 600,000 people already. Will you help us? #ProtectAntarctic https://t.co/mRfIkNaqLB pic.twitter.com/HccP8XQPxU