Una fuente de mejillones. E. E.

Montse, pescadera: "Los mejillones más ricos del otoño no son los franceses, sino los gallegos con vino y laurel"

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LO ESENCIAL Las claves La pescadera Montse aconseja elegir el mejillón gallego frente al bouchot francés y sugiere cocinarlo al vapor con vino blanco y laurel. El cultivo de mejillón en las bateas de las rías gallegas concentra el 40% de la producción europea gracias a sus idóneas condiciones naturales. A nivel nutricional, destaca por su aporte de proteínas y hierro, superando en este último mineral a carnes como la de cerdo. Para comprobar su frescura al comprarlo, la OCU aconseja verificar que los ejemplares estén bien cerrados y pesen, señal de que siguen vivos.

Aunque existen diferentes variedades de mejillones en el mercado, no todas ofrecen las mismas características. Montse, pescadera de La buena espina, recomienda apostar por el producto gallego y explica cómo prepararlo.

En un vídeo publicado en TikTok, la profesional compara dos variedades habituales: el mejillón bouchot francés y el gallego, cultivado en las bateas de las rías.

"Este pequeñito es el bouchot de la costa francesa, del Mediterráneo, es pequeño, pero está muy lleno", explica mientras muestra uno de estos moluscos.

A continuación, presenta el mejillón gallego y destaca su procedencia: "Este es el mejillón gallego, el nuestro, el de España. Este está criado en batea en la ría de Vigo".

Aunque reconoce que existen numerosas formas de cocinarlo, Montse tiene clara su preparación favorita. Para disfrutar de todo su sabor, aconseja recurrir a una elaboración sencilla: cocerlo al vapor.

Mejillones al vapor

"Un chorrito de vino blanco y una hoja de laurel y te lo comes como las pipas", asegura la pescadera. Una combinación que permite disfrutar de este producto sin necesidad de recurrir a preparaciones demasiado elaboradas.

La recomendación de Montse coincide con el protagonismo que tiene Galicia en el mercado español. De hecho, la amplia mayoría de los mejillones comercializados en las pescaderías nacionales procede de esta comunidad autónoma.

Su importancia también se refleja en las cifras de producción. El cultivo mediante bateas representa aproximadamente el 40% de la producción europea y alcanza hasta el 15% de la mundial.

Las condiciones naturales de las rías explican buena parte de este éxito. Según la organización, sus aguas cálidas y su elevada producción primaria conforman "un ecosistema idóneo para el cultivo del mejillón".

Estas características permiten que los moluscos alcancen su tamaño comercial, de entre siete y diez centímetros, en aproximadamente 17 meses, menos de la mitad del tiempo necesario en otras zonas.

Además de su sabor, el mejillón destaca por sus propiedades nutricionales. La Federación Española de la Nutrición (FEN) señala que proporciona proteínas de buena calidad, aunque en menor proporción que otros moluscos.

También contiene aproximadamente un 87% de agua y apenas un 1,9% de grasa. Entre sus minerales sobresalen el hierro, el fósforo y el yodo, nutrientes importantes para el organismo.

La FEN destaca especialmente su contenido en hierro: 4,5 gramos por cada 100 gramos de carne, una cantidad superior a la de algunas carnes como la de cerdo.

Para disfrutar de este marisco con seguridad, también es importante prestar atención a su conservación. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recomienda evitar aquellos ejemplares que permanezcan sumergidos o acumulen agua.

Por el contrario, que estén cerrados y pesen bastante constituye una buena señal, ya que indica que todavía conservan agua de mar en su interior y permanecen vivos.