Un profundo meandro en el chorro polar llegará a España el próximo martes. Meteored

Los meteorólogos avisan: "España afronta un temporal con olas de hasta 6 metros y nevadas desde los 1.100 metros"

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LO ESENCIAL Las claves España vive una transición brusca de un ambiente templado a un clima invernal con heladas en el interior y aviso por olas de hasta seis metros en el Cantábrico. La nieve se hace presente en cotas desde los 1.100 metros en sistemas montañosos, con acumulaciones notables en zonas de Galicia, el País Vasco, Cantabria y el Valle de Arán. Las temperaturas mínimas caerán hasta los -2 ºC en Ávila y Teruel, mientras que en áreas del litoral mediterráneo y el sur las máximas rondarán los 20 ºC. De cara al fin de semana se espera una estabilización progresiva del tiempo, con un ligero ascenso térmico, menor presencia de heladas y aparición de bancos de niebla matinales.

España ha pasado de registrar temperaturas superiores a los 30 grados en pleno noviembre a recuperar el ambiente prácticamente invernal en apenas unos días. La entrada de aire frío ha devuelto la nieve a las montañas y las heladas a numerosas localidades del interior peninsular.

El cambio de tiempo también ha provocado un importante temporal marítimo en el norte del país, con previsiones de olas de hasta seis metros en el Cantábrico y nevadas desde los 1.100 metros de altitud en algunos sistemas montañosos.

Sin embargo, tal y como explica Mercedes Martín, meteoróloga de Antena 3, en su última previsión meteorológica, la situación tenderá a estabilizarse durante los últimos días de noviembre, aunque el frío seguirá siendo protagonista.

Comienza a perder fuerza

El episodio de inestabilidad alcanzó uno de sus momentos más complicados el pasado miércoles 25 de noviembre, cuando la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activó avisos por fenómenos adversos en un total de 13 comunidades autónomas.

La situación resultó especialmente delicada en Cantabria y País Vasco, donde se estableció el nivel naranja por fenómenos costeros ante la previsión de olas de entre cinco y seis metros.

Por su parte, en las montañas de Lugo y Ourense se esperaban acumulaciones de hasta diez centímetros de nieve en 24 horas, a partir de unos 1.100 metros de altitud, según recogía la

El jueves, las precipitaciones quedaron más concentradas en el extremo septentrional de la Península, mientras que el viento mantuvo en aviso a diferentes puntos de Cataluña.

En el valle de Arán, la previsión contemplaba espesores de nieve de hasta cinco centímetros en 24 horas, con una cota que podía descender puntualmente hasta los 1.100 metros.

Este viernes 27 de noviembre, sin embargo, el protagonismo corresponde a las bajas temperaturas. Martín sitúa las mínimas en -2 ºC en Ávila y Teruel, mientras que Madrid podría amanecer con temperaturas próximas a los cero grados.

El contraste térmico será especialmente notable respecto al litoral mediterráneo, donde durante las horas centrales del día todavía podrán alcanzarse valores cercanos a los 20 ºC.

Un cambio de tiempo

De cara al sábado 28 y al domingo 29 de noviembre, la meteoróloga anticipa una recuperación progresiva de las temperaturas y una reducción de la extensión de las heladas.

No obstante, la mayor estabilidad atmosférica favorecerá la aparición de otro fenómeno característico de esta época del año: los bancos de niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana.

Su formación está relacionada con el enfriamiento nocturno de las capas de aire próximas al suelo. Cuando la temperatura alcanza el punto de rocío, el vapor de agua se condensa en pequeñas gotas que permanecen suspendidas en la atmósfera y reducen la visibilidad.

Las precipitaciones del domingo serán más probables en Galicia y Asturias, aunque también podrían extenderse hacia otras regiones cantábricas y el noroeste de Castilla y León.

Mientras tanto, Sevilla podría alcanzar los 21 ºC de máxima, frente a las mínimas de apenas dos grados previstas en ciudades como León, Soria, Burgos, Teruel y Albacete.

En cuanto al comienzo de diciembre, las primeras previsiones apuntan hacia un tiempo relativamente estable y temperaturas acordes con la época del año, sin que por el momento se vislumbre un episodio generalizado de frío extremo.