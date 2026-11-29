Mujer sacando un trozo de salmón congelado de la nevera. iStock

Javier Soto, pescadero: "El mejor pescado para congelar antes de Navidad no es el salmón ni la merluza, sino el rape"

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LO ESENCIAL Las claves El pescadero Javier Soto recomienda comprar el pescado de Navidad en noviembre para evitar las habituales subidas de precio de diciembre. El rape destaca como una de las mejores opciones para congelar gracias a la firmeza de su carne, que conserva mejor la textura que el salmón o la merluza. Mariscos como la centolla gallega y las almejas pueden llegar a duplicar su precio en las semanas previas a las fiestas. Para una conservación óptima, se aconseja congelar el pescado bien seco y envasado a -18 ºC o menos, y descongelarlo siempre dentro del frigorífico.

El precio de una cena de Navidad puede empezar a dispararse varias semanas antes de sentarse a la mesa. Basta con acercarse a la pescadería en diciembre para comprobar cómo algunas de las especies más demandadas se encarecen conforme se aproximan las celebraciones.

Sin embargo, noviembre ofrece una oportunidad para adelantarse. Comprar pescado fresco y congelarlo correctamente permite organizar el menú con tiempo y evitar algunas de las subidas habituales de las fiestas.

El rape es una de las opciones más interesantes por la firmeza de su carne y su capacidad para mantener una buena textura después de descongelarse.

Así lo explica Javier Soto, propietario de la pescadería Capitán Galerna, situada en el barrio madrileño de Moratalaz. El profesional recomienda aprovechar las especies disponibles durante el otoño y no esperar a los últimos días para comprar los ingredientes de las comidas navideñas.

Comprar antes de diciembre

En declaraciones a El País, Soto recuerda que noviembre ofrece buenas oportunidades para encontrar pescado de calidad. "Ahora hay buen rape, merluza, mero, lenguado y empiezan a llegar buenos besugos", explica el pescadero.

Su recomendación está relacionada tanto con la temporada como con la demanda. A medida que se acercan las celebraciones, determinados productos pueden experimentar aumentos importantes de precio.

Por eso, aconseja comprar pescado durante noviembre y congelarlo para consumirlo más adelante, una estrategia que también aplica a distintos mariscos.

El profesional pone como ejemplo la centolla gallega y algunas almejas, cuyos precios pueden llegar a duplicarse en las semanas de mayor demanda.

No obstante, esto no significa que todos los pescados vayan a encarecerse en la misma proporción ni que comprar con antelación garantice siempre un ahorro.

Se conserva mejor

La principal diferencia entre ambos pescados se encuentra en sus características. El rape es un pescado blanco, con una carne firme y compacta que suele mantener bien su consistencia durante la congelación.

El salmón, en cambio, tiene un contenido graso considerablemente mayor y una estructura muscular que se separa fácilmente en láminas. Estas características pueden influir en los cambios de textura y sabor durante un almacenamiento prolongado.

El rape, la merluza, el lenguado y el mero figuran entre los pescados que mejor toleran la congelación doméstica. De hecho, se establecen unos seis meses como referencia orientativa de calidad para pescados magros y alrededor de cuatro para los grasos.

Sin embargo, el salmón también puede congelarse perfectamente. La diferencia no implica que sea un pescado menos seguro, sino que sus características pueden cambiar antes durante el almacenamiento.

Que llegue perfecto a Navidad

El primer paso consiste en comprar una pieza fresca y pedir al pescadero que retire las vísceras y la prepare según la receta prevista. Si se va a cocinar al horno, pueden reservarse lomos grandes. Para un guiso o una caldereta, resulta práctico dividirlo en medallones.

Después, conviene secar las porciones y protegerlas con bolsas o envases aptos para congelación, retirando la mayor cantidad de aire posible.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) recomienda mantener los alimentos congelados a una temperatura constante de -18 ºC o inferior.

También aconseja anotar la fecha de congelación y descongelar el pescado preferentemente dentro del frigorífico, evitando dejarlo durante horas sobre la encimera.

De esta manera, una compra realizada en noviembre puede utilizarse durante las celebraciones de diciembre, siempre que se haya mantenido correctamente la cadena de frío.