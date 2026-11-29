Fran Rodríguez, pescadero: "Para que el pescado quede más sabroso a la plancha no le des la vuelta cada dos por tres"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves El pescadero Fran Rodríguez aconseja cocinar el rape a la plancha dejándolo hacerse por cada lado sin darle la vuelta continuamente para evitar que se seque. Recomienda sazonar los medallones solo con sal y pimienta, evitando el limón y las salsas como el alioli para no tapar el sabor natural del pescado. Destaca el rape como un pescado ideal para los niños, ya que solo tiene un hueso central cartilaginoso y carece de espinas. Para preparar la pieza en casa, aconseja retirar los lomos haciendo un corte longitudinal junto al hueso central y cortar los medallones siguiendo la marca del músculo.

El rape suele asociarse a preparaciones contundentes, como el pescado frito, pero también puede quedar jugoso y dorado sin recurrir al aceite abundante. Fran Rodríguez, conocido como El pescadero tiktokero, propone cocinarlo a la plancha.

Su recomendación principal no consiste en añadir ingredientes ni complicar la receta, sino en respetar los tiempos de cocción. En un vídeo de TikTok, explica que conviene dejarlo hacerse por cada lado sin moverlo continuamente.

"El pescado es como la carne: se deja en la plancha un ratito de cada lado, no le estés dando vueltas por la plancha cada dos por tres que se te seca", dice Fran Rodríguez.

Para mostrar cómo preparar esta pieza, utiliza una cola de rape de buen tamaño procedente de Málaga. Primero la coloca con la barriga hacia arriba y comienza a retirar los lomos con un cuchillo afilado.

Con el hueso central hacia arriba, hay que realizar un corte longitudinal junto a uno de sus lados. Así se obtiene el solomillo de manera limpia, una operación que también pueden realizar en la pescadería.

Sin necesidad de salsas

Una vez separados los lomos, el siguiente paso es cortar los medallones en casa. Rodríguez señala que resulta sencillo, porque la marca del músculo indica el punto por el que debe pasar el cuchillo.

El pescadero destaca que el rape puede ser una alternativa cómoda para los más pequeños. "Este pescado es ideal para los niños porque solo tiene un hueso central, el resto es cartilaginoso, no tiene espinas", explica.

Antes de llevarlo a la plancha, recomienda sazonar los medallones únicamente con sal y pimienta. En su opinión, añadir limón no mejora el resultado, porque considera que "le mata el sabor" del pescado.

Con la plancha caliente, basta con cocinar cada lado durante un rato y evitar girar las piezas constantemente. Cuando la superficie queda sellada, el exterior adquiere un tono dorado y el interior conserva sus jugos.

Rodríguez insiste en que la preparación no necesita añadidos ni técnicas complicadas. "Esperamos a que se selle y ya está, es que no tiene nada más", resume mientras muestra los laterales dorados de los medallones.

En el vídeo, el pescadero también bromea con las preferencias culinarias de su familia. Cuenta que a su padre le encanta el rape frito y que probablemente protestaría al verle preparar esta versión.

Al probarlo, Rodríguez expresa su entusiasmo por el resultado y lanza una última recomendación: servir el rape sin alioli ni otras salsas, para disfrutar plenamente del sabor del pescado.