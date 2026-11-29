Begoña, carnicera: "Para que la ternera quede jugosa en el horno no le pongas sal, sino una capa de bacon"

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LO ESENCIAL Las claves Begoña, carnicera de Getxo, revela su truco para evitar que el redondo de ternera quede seco en el horno: envolver la pieza en lonchas de bacon sujetas con hilo de cocina. El proceso requiere dorar previamente el bacon en la sartén y hornear la carne a 180 grados durante solo 20 o 25 minutos para mantener su interior jugoso y de color rosado. Una vez horneada, la pieza debe dejarse enfriar antes de retirar la cuerda y el bacon para luego cortarla en lonchas muy finas, estilo roastbeef. La especialista sugiere acompañar este plato con una guarnición tradicional de puré de patata y verduras.

Conseguir que un redondo de ternera quede tierno y conserve su jugosidad en el horno puede resultar complicado, especialmente por las características de esta pieza. Sin embargo, existe un truco sencillo.

Begoña, carnicera de la carnicería Isla, situada en Getxo, ha compartido en su cuenta de Instagram una receta para preparar esta carne al estilo roastbeef. Su secreto está en utilizar bacon.

La profesional explica que el redondo de vaca es una pieza que tiende a quedar seca durante el cocinado. Por eso, recomienda cubrirlo con bacon antes de introducirlo en el horno.

"El bacon lo pongo para que quede un poquito más jugosa la pieza, porque el redondo de por sí siempre es seco", explica Begoña en su publicación. Una solución para mejorar el resultado.

El primer paso consiste en colocar las lonchas de bacon alrededor de la pieza y sujetarlas con una cuerda de cocina. De esta manera, la carne queda cubierta durante la preparación.

Truco para la jugosidad

Una vez preparado el redondo, hay que dorar el bacon por ambos lados en una sartén. Este paso permite que la cobertura quede tostada antes de continuar con el cocinado en el horno.

A continuación, Begoña recomienda introducir la carne a 180 grados durante aproximadamente 20 o 25 minutos. La carnicera insiste en no prolongar demasiado este tiempo para evitar que pierda jugosidad.

"Porque así no se queda tan seco", señala sobre la importancia de respetar los minutos de cocción. El objetivo es conseguir que el interior conserve ese característico color rosado propio del roastbeef.

Cuando termina el horneado, hay que dejar enfriar la pieza antes de cortarla. Después, se retiran tanto la cuerda como el bacon que la rodea para facilitar el corte de las lonchas.

Begoña advierte de que los extremos pueden presentar un aspecto más oscuro, al estar más hechos que el resto. Sin embargo, al cortar la carne, el interior mostrará un tono rojizo.

La carnicera recomienda utilizar una máquina cortadora para conseguir lonchas finas y uniformes, aunque también es posible hacerlo en casa con un cuchillo bien afilado.

En el vídeo muestra el resultado y destaca la jugosidad que conserva la carne después de pasar por el horno. "Bueno, bueno, bueno. ¡Qué espectáculo!", comenta mientras enseña las lonchas.

Para completar la receta, Begoña propone acompañar el redondo con un puré de patata y una guarnición de verduras. Una combinación sencilla que permite disfrutar de la carne sin necesidad de demasiados acompañamientos.

Además, la carnicería Isla ofrece esta elaboración bajo encargo, con dos posibilidades: entregar el redondo envasado al vacío para cocinarlo en casa o servirlo ya preparado y laminado.

Ambas opciones pueden incluir la guarnición que solicite el cliente y una salsa especial elaborada para esta receta. Así, quienes prefieran evitar el cocinado pueden disfrutar directamente del roastbeef.