Teba Lastra, pescadera: "Para que los boquerones queden más ricos no los hagas en vinagre, sino rebozados con maíz"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves La pescadera Teba Lastra sugiere freír los boquerones limpios y sin espinas rebozados en harina de maíz para lograr un resultado extra crujiente. Esta sencilla preparación se realiza en apenas cinco minutos y la experta recomienda acompañarla con pan con tomate y una picada de ajo, perejil y aceite de oliva. Los boquerones destacan por su alto valor nutricional al ser un pescado azul rico en ácidos grasos omega-3, beneficiosos para la salud cardiovascular. Al ser un pescado de pequeño tamaño, constituye una opción económica que acumula bajas concentraciones de mercurio y aporta vitaminas B y D, además de minerales esencial.

Los boquerones son uno de los pescados más populares de nuestra gastronomía, pero hay muchas más formas de disfrutarlos que preparándolos en vinagre. Una pescadera propone una alternativa crujiente, sencilla y perfecta para cualquier comida.

Se trata de Teba Lastra, pescadera de Peix Peixet, que ha compartido en TikTok una receta para preparar este pescado azul rebozado con harina de maíz. Una elaboración rápida que apenas necesita ingredientes.

La propuesta destaca por su sencillez y por conseguir unos boquerones especialmente crujientes. Para empezar, basta con utilizar ejemplares previamente limpios, sin espinas, y pasarlos directamente por harina antes de freírlos.

"Solamente tienes que pasar los boquerones ya limpios por harina y en este caso he usado harina de maíz", explica Lastra en su vídeo. Después, recomienda colocarlos todos juntos en la sartén, sin preocuparse demasiado por su disposición.

La pescadera asegura que esta manera de cocinarlos permite conseguir un resultado "súper crujiente". Además, propone acompañarlos con una picada de perejil, ajo y aceite de oliva para potenciar todavía más su sabor.

Grasas saludables

La preparación puede estar lista en apenas cinco minutos, según señala Lastra. Su recomendación para completar el plato es acompañar los boquerones con pan con tomate, una combinación tradicional que encaja especialmente bien con este pescado.

Más allá de sus posibilidades gastronómicas, los boquerones destacan por su interesante composición nutricional. Pertenecen al grupo del pescado azul, caracterizado por su contenido en grasas insaturadas, especialmente ácidos grasos omega-3.

Estos nutrientes contribuyen a mantener una buena salud cardiovascular. De hecho, la American Heart Association recomienda consumir pescados ricos en grasas saludables al menos dos veces por semana para favorecer el funcionamiento del corazón.

Los boquerones comparten protagonismo nutricional con las sardinas, dos de las alternativas más económicas para incorporar omega-3 a la alimentación. Ambos aportan aproximadamente dos gramos de estos ácidos grasos por cada 100 gramos.

Además, una ración de unos 200 gramos de estos pescados prácticamente cubre la ingesta diaria recomendada de omega-3, según la Fundación Española de Nutrición. También proporcionan proteínas de alto valor biológico, fundamentales para el organismo.

Entre sus micronutrientes destacan las vitaminas del grupo B, como la B12 y la B6, además de la vitamina D. Esta última contribuye a la absorción normal del calcio y el fósforo.

En cuanto a los minerales, los boquerones aportan fósforo, selenio, potasio y hierro. También presentan una ventaja respecto a otros pescados de mayor tamaño: al tratarse de ejemplares pequeños, acumulan concentraciones bajas de mercurio.