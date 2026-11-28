Rebeca, pescadera: "Para que el pescado congelado no pierda calidad, no lo guardes sin envolver ni proteger"

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LO ESENCIAL Las claves Rebeca, pescadera en A Coruña, advierte que guardar el pescado sin envolver adecuadamente provoca quemaduras por congelación que alteran su textura y sabor. Para evitar que pierda humedad y calidad, se aconseja limpiarlo de vísceras y escamas, secarlo bien y envolverlo de forma hermética con papel film o de aluminio. Los expertos sugieren congelar a -18 °C en bolsas individuales de congelación sin aire y descongelar siempre dentro del frigorífico sobre una bandeja.

Unos filetes de merluza llevan varias semanas en el congelador. Al sacarlos, aparecen manchas blanquecinas, los bordes están resecos y, después de cocinarlos, la carne ha perdido parte de su jugosidad.

Aunque podría parecer que el pescado se ha estropeado, el problema puede estar en cómo se guardó.

Congelar un alimento no garantiza que mantenga intactas todas sus propiedades. La exposición al aire, las fluctuaciones de temperatura y un envoltorio inadecuado pueden alterar su textura y sabor, incluso cuando permanece a temperaturas bajo cero.

Así lo advierte Rebeca, pescadera de la plaza de Lugo, en A Coruña, que ha compartido sus recomendaciones para conservar el pescado durante más tiempo. La profesional insiste en que una buena congelación comienza antes de cerrar la puerta del electrodoméstico.

Estropear el pescado

En declaraciones a Quincemil, de EL ESPAÑOL, Rebeca explica que uno de los errores más frecuentes consiste en introducir el pescado en el congelador sin protegerlo suficientemente.

"Hay que envolverlo muy bien para que el hielo no lo queme", recomienda la pescadera. Su consejo responde a un problema conocido como quemadura por congelación, que aparece cuando el alimento pierde humedad durante el almacenamiento.

La profesional también aconseja preparar correctamente las piezas antes de guardarlas. Para ello, recomienda retirar las vísceras, las agallas, las aletas y las escamas.

Dependiendo de cómo vaya a cocinarse, también pueden retirarse la piel y las espinas.

Una vez limpio, el pescado debe secarse y envolverse cuidadosamente, procurando que no queden superficies expuestas al aire frío.

Rebeca propone utilizar papel film transparente o papel de aluminio, materiales que pueden ayudar a proteger las piezas cuando se emplean correctamente.

Pierde sabor en el congelador

La explicación está relacionada con la deshidratación. Aunque el pescado permanezca congelado, parte del agua puede pasar directamente del estado sólido al gaseoso, un fenómeno denominado sublimación.

Cuando esto ocurre en la superficie, aparecen zonas secas que modifican las características del alimento.

Las quemaduras por congelación pueden provocar cambios en el color, la textura y el sabor, especialmente cuando el almacenamiento se prolonga durante semanas o meses.

La guía de buenas prácticas para pescaderías publicada por FEDEPESCA, con participación de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), recomienda mantener los productos envueltos para evitar estos daños.

Además, el Ministerio de Agricultura aconseja utilizar recipientes o envoltorios lo más herméticos posible y reducir la cantidad de aire que queda en su interior.

Estas alteraciones afectan principalmente a la calidad. Una quemadura por congelación no significa, por sí sola, que el pescado sea peligroso, siempre que haya sido manipulado y conservado correctamente.

Cómo congelarlo

Una buena opción consiste en dividir el pescado en las raciones que se consumirán posteriormente. Después, pueden introducirse en bolsas específicas de congelación, retirando la mayor cantidad de aire posible antes de cerrarlas.

La Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria recomienda congelar el pescado fresco, seco y sin vísceras, además de mantener el congelador a una temperatura de -18 ºC.

También resulta útil anotar la fecha en cada paquete para identificar las piezas más antiguas. Otro error frecuente consiste en llenar los cajones hasta impedir la circulación del aire frío, lo que puede dificultar una congelación uniforme.

Cuando llegue el momento de cocinarlo, lo recomendable es descongelar el pescado dentro del frigorífico, colocado sobre una bandeja que recoja los líquidos.

Así se evita que la superficie alcance temperaturas que favorezcan la multiplicación de microorganismos mientras el interior permanece congelado.

El consejo de Rebeca demuestra que conservar correctamente el pescado no requiere técnicas complicadas. Limpiarlo, secarlo y protegerlo del aire puede marcar la diferencia entre un filete jugoso y otro que acaba reseco antes de llegar a la sartén.