Noelia, pescadera: "Los huevos duros más ricos no se rellenan de atún, sino de gambas y mayonesa"

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LO ESENCIAL Las claves La pescadera Noelia propone una receta alternativa para los huevos rellenos sustituyendo el tradicional atún por gambas salteadas. La preparación se elabora en solo 15 minutos mezclando las yemas con las gambas cocinadas con sal, pimentón, ajo, vino blanco y mayonesa. El contenido resalta también el valor nutricional del huevo, destacando sus proteínas de alta calidad, antioxidantes y grasas saludables.

Los huevos rellenos admiten muchas más combinaciones que la clásica mezcla de atún y mayonesa. Noelia, pescadera, propone cambiar ese ingrediente por gambas salteadas y convertir una receta habitual en un bocado diferente.

Su preparación, compartida en su perfil de TikTok, apenas necesita unos 15 minutos y aprovecha tanto las claras cocidas como las yemas. El resultado se completa con mayonesa, especias y un toque de perejil.

Para empezar, hay que poner agua suficiente a hervir en una olla e introducir los huevos. Mientras se cuecen, Noelia recomienda pelar las gambas que servirán para elaborar el relleno y picarlas muy finamente.

La pescadera reconoce que prefiere las gambas "muy picaditas". Cuando los huevos estén cocidos, se escurre el agua y se dejan un rato en agua fría, un paso que facilita después manipularlos.

Entretanto, se prepara el ingrediente que dará sabor a la mezcla. En una sartén se añade "un chorrito de aceite de oliva" y se incorporan las gambas troceadas para cocinarlas con sal, pimentón picante y ajo.

Huevos con gambas

Hay que remover hasta que las gambas estén doradas. Entonces se vierte "un chorro de vino blanco" y se deja evaporar. Una vez terminado este paso, se retira la sartén del fuego.

Con los huevos ya fríos, toca pelarlos y partirlos por la mitad. Noelia bromea sobre su propia destreza y admite que no siempre consigue retirar la cáscara con demasiada precisión.

Después se extraen las yemas cocidas y se incorporan a las gambas. La mezcla se completa con "un chorro de mayonesa de bote" y se remueve hasta conseguir una masa homogénea.

El relleno se reparte entre las mitades de clara con ayuda de una cuchara. Para terminar, la pescadera aconseja espolvorear un poco más de pimentón y añadir perejil por encima.

"Son 15 minutos tardas y quedas como una reina", resume Noelia al presentar la receta. Es una alternativa sencilla para servir huevos rellenos con un relleno marinero, sin recurrir a la combinación más extendida de atún.

Más allá de esta preparación, el huevo destaca por su densidad nutricional: aporta proteínas de alta calidad, grasas saludables, vitaminas y minerales, con un contenido energético moderado. Por eso forma parte de una alimentación variada.

El Instituto Español de Estudios del Huevo destaca que sus proteínas se parecen mucho a las que necesita el organismo. Contribuyen al mantenimiento de los tejidos musculares y óseos durante distintas etapas de la vida.

También contiene aminoácidos esenciales, ácido oleico y colina, además de fósforo y potasio. Entre sus componentes figuran luteína y zeaxantina, dos antioxidantes que se acumulan en el ojo y contribuyen a protegerlo.

La Fundación Española del Corazón contempla el huevo entre los alimentos que pueden incluirse en dietas de adelgazamiento, preferiblemente cocido o pasado por agua. La recomendación debe adaptarse, no obstante, a cada situación individual.