Luis Costa, pescadero: "El mejor pescado para que coman los niños no es el salmón ni la merluza, sino el gallo y el rape"

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LO ESENCIAL Las claves El pescadero Luis Costa recomienda el gallo y el rape como los mejores pescados para introducir en la dieta infantil, por delante del salmón o la merluza. El gallo destaca por su textura suave, su carne limpia de espinas y su excelente relación calidad-precio. El rape ofrece tranquilidad a los padres al tener solo un hueso central, un sabor sutil y gran versatilidad para prepararse rebozado o en medallones. Los expertos aconsejan incorporar el pescado de forma paulatina con sabores suaves y presentaciones atractivas para los más pequeños.

El pescado es uno de los alimentos que más cuesta introducir en casa para los más pequeños. Sea por el sabor o la textura, puede ser un poco complicado que los niños devoren este manjar, pero Luis, desde Pescadería Costa Pujol, tiene una solución.

Según comenta el pescadero a través de redes sociales, la clave está en seleccionar el mejor pescado para ellos y, poco a poco, ir introduciendo nuevos tipos, y sus opciones para empezar son claras: el gallo y el rape.

Ambos se perfilan como los ideales para introducir en la dieta de los niños pequeños el pescado, desbancando opciones tradicionales como el salmón o la merluza, tal y como explica el mismo experto.

Las mejores opciones

El gallo, por su parte, destaca como una de las alternativas más prácticas y recomendadas por su excelente relación calidad-precio. Al tratarse de un pescado plano del que se extraen cuatro filetes limpios, se reduce el riesgo de encontrar espinas y eso facilita su ingesta.

Su carne es considerada como "noble" y posee una textura suave que resulta sumamente fácil de masticar para los niños, convirtiéndolo así en una opción perfecta y segura, además de económica para la casa.

El rape, por otro lado, ofrece una estructura inmejorable para la tranquilidad de los padres, porque cuenta únicamente con un hueso central y carece de espinas pequeñas ramificadas en su carne.

La consistencia de este pescado es firme pero su sabor sigue siendo muy sutil, lo que favorece que los pequeños lo acepten en su dieta. Además, su versatilidad en la cocina permite prepararlo cortado en medallones o rebozado -dos de las maneras más típicas de presentarlo-.

A pesar de que puede haber otras especies también recomendables para los pequeños, estas dos se postulan como las favoritas de los expertos debido a su sabor, su corte, la suavidad de su carne y que cuentan con pocas espinas, fáciles de detectar y de retirar.

Aunque no hay que renunciar a otros pescados mencionados, como por ejemplo el salmón, muy rico en omega-3, es mejor introducir el pescado paulatinamente para que los pequeños vayan familiarizándose con este plato paulatinamente.

La clave está en preparar platos y presentaciones que sean atractivas para los niños, jugando con sabores no demasiado potentes ni agresivos para que sea sencillo de comer, y no se haga pesado en ningún momento de la ingesta. Por ahora, estas dos opciones son las mejores para arrancar.