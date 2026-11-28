Juan, pescadero: "El pescado más rico del otoño no es la merluza, sino el gallo y el besugo, están en su esplendor"

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LO ESENCIAL Las claves El pescadero Juan destaca en TikTok que el otoño es la época perfecta para consumir pescados como el gallo, el besugo, el virrey o el sargo. El descenso de las temperaturas del agua provoca que las especies marinas coman más para acumular grasa antes del invierno, logrando una carne más sabrosa, firme y rica en omega-3. Entre los productos recomendados para cocinar al horno destacan la corvina, las lubinas y las doradas de estero, además de los salmonetes de bahía y de roca. El cambio de estación también da comienzo a la mejor época para disfrutar de mariscos de invierno como las centollas, vieiras y ostras.

El otoño transforma la oferta de las pescaderías y abre una etapa especialmente interesante para quienes disfrutan de cocinar pescado al horno. En noviembre, varias especies atraviesan su mejor momento.

Así lo explica Juan, pescadero de los supermercados La Plaza, que ha compartido en TikTok una selección de productos que ahora destacan por su sabor. Entre ellos figuran el gallo y el besugo.

El profesional señala que el frío favorece unas condiciones que hacen que determinados pescados lleguen al mostrador con una carne sabrosa. "Ahora estos pescados se alimentan más de lo común y acumulan más grasa", afirma.

Según detalla, esa acumulación de grasa está relacionada con la preparación de los animales para afrontar el invierno. Por eso, considera que especies como el besugo, el virrey o el sargo están «en pleno esplendor».

En su recomendación aparecen también pescados adecuados para cocinar al horno, una preparación que gana protagonismo durante esta época. Juan destaca la corvina, que "sale muy buena ahora" y, además, asegura que está de oferta.

Pescados de temporada

La lista continúa con las lubinas y las doradas de estero, junto a especies menos habituales en algunas cocinas domésticas. El pescadero menciona asimismo el gallo Pedro, los alfonsiños y los cabrachos.

El besugo ocupa un lugar destacado entre sus propuestas otoñales, aunque no es la única opción para variar el menú. El virrey y el sargo también forman parte de los pescados que recomienda comprar ahora.

Otro producto que, según Juan, merece atención en estas semanas es el salmonete. En concreto, distingue dos variedades disponibles en esta época: el de bahía y el de roca, ambos con mucho sabor.

"Salen ahora con muchísimo sabor", comenta sobre estos salmonetes, antes de recordar que la pescadilla también se encuentra en buenas condiciones. Su conclusión es clara: "¡Hay mucha variedad ahora mismo!", asegura.

La publicación de La Plaza añade que el descenso de la temperatura del agua influye en la alimentación de los peces. En otoño, explica, comen más para acumular grasa saludable antes del invierno.

De acuerdo con la descripción, ese proceso se refleja en una carne más firme y melosa, además de aportar omega-3. La tienda sitúa noviembre como mes propicio para pescados blancos y de roca.

Entre las especies citadas figuran el besugo, la lubina, el lenguado, la corvina y el rape. La Plaza señala que están en un momento óptimo y funcionan al horno o en guisos.

El cambio de estación también marca una etapa atractiva para quienes prefieren los productos del mar. La pescadería apunta que comienza la mejor época para mariscos de invierno como centollas, vieiras y ostras.