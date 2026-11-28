Imagen de archivo de unos chocos fritos con una base de lechuga. Unplash

José María Sánchez, pescadero: "Para que el pescado frito no te quede duro no lo metas en la nevera, sino en el congelador"

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LO ESENCIAL Las claves El pescadero José María Sánchez aconseja meter el choco, calamares o pulpo frescos en el congelador antes de freírlos para romper las fibras musculares y lograr una textura más tierna. Estudios científicos respaldan que los cristales de hielo modifican el tejido muscular favoreciendo la suavidad, aunque la efectividad puede variar según la especie. El experto aclara que si la mordida ofrece firmeza pero cede es signo de frescura, mientras que una consistencia gomosa y persistente indica mala calidad. Para un resultado óptimo, recomienda descongelar en nevera, secar la humedad superficial con papel, enharinar ligeramente y freír brevemente en abundante aceite muy caliente.

El choco frito es uno de esos platos que parecen sencillos hasta que llegan a la mesa. La fritura puede estar dorada y crujiente, pero basta un primer bocado demasiado correoso para arruinar la experiencia y dejar una pregunta.

¿Por qué queda duro? El pescadero José María Sánchez ha compartido en sus redes sociales un consejo para evitarlo: pasar el cefalópodo por el congelador antes de freírlo. Un gesto previo que, según explica, puede cambiar notablemente su textura.

"Si quieres que un choco fresco te salga blando mételo en el congelador antes de freírlo", recomienda Sánchez. El profesional extiende el truco a otros cefalópodos muy consumidos, como los calamares y el pulpo, aunque el resultado puede variar.

El motivo está en la estructura del alimento. Durante la congelación se forman cristales de hielo que pueden alterar y romper fibras musculares del tejido. Al cocinarlo después, esa modificación puede contribuir a que la carne resulte más tierna.

Más allá de la congelación

La explicación tiene respaldo científico, aunque conviene matizarla. Una revisión sobre la calidad del pulpo recoge que los cristales pueden romper fibras y favorecer una textura más tierna. Sin embargo, el efecto no es idéntico en todas las especies.

Un estudio publicado en 2018 en Journal of Aquatic Food Product Technology analizó calamar, pulpo y sepia. Sus autores observaron cambios en las propiedades y la textura tras congelarlos, pero también diferencias entre especies y parámetros analizados en laboratorio.

Por eso, la congelación no garantiza por sí sola un choco siempre tierno. La frescura, la manipulación, el tamaño de las piezas y el tiempo y la temperatura de fritura también influyen en el resultado final de cada plato.

Sánchez distingue, además, entre dos tipos de dureza. Si el choco ofrece cierta resistencia al morder, pero termina rompiéndose, puede ser señal de frescura. En cambio, una textura gomosa y persistente apunta, a su juicio, a una calidad deficiente.

"Si la mordida es un poco dura pero termina rompiéndose eso es un signo de que tenemos un choco fresco", señala el pescadero. La observación sirve para no confundir una firmeza natural con esa consistencia elástica que resulta desagradable.

El consejo consiste en congelar el choco fresco antes de prepararlo y descongelarlo de forma segura en el frigorífico. Después, hay que secarlo bien con papel absorbente para retirar la humedad superficial, que dificulta el dorado y favorece salpicaduras.

Una vez listo, conviene enharinarlo ligeramente y freírlo en aceite abundante y caliente, sin llegar a llenar demasiado la sartén o freidora. Si se añade demasiada cantidad de golpe, la temperatura baja y el rebozado puede absorber más grasa.

También es importante evitar una fritura excesivamente larga: las piezas pequeñas necesitan poco tiempo y el exceso de calor puede endurecer su textura. El objetivo es que queden doradas por fuera y jugosas dentro, sin prolongar demasiado la cocción.

El propio Sánchez resume su recomendación con una advertencia: "Si después de eso sigue duro la culpa es de la calidad del choco, no la tuya". La congelación ayuda, pero elegir buen producto y controlar la fritura es esencial.