Javier Muñoz, pescadero con 30 años de experiencia: "El mejor pescado para comer en otoño no es la merluza, sino el salmonete"

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LO ESENCIAL Las claves Javier Muñoz, pescadero con 30 años de experiencia, aconseja consumir salmonete y lubina en otoño porque es cuando engordan y están más sabrosos. La lubina destaca por sus propiedades nutricionales: es un pescado blanco muy magro (1,3% de grasa) y con una aportación proteica (18%) superior a la merluza. El especialista recuerda la regla de que los meses que contienen la letra 'R', como noviembre, son los mejores para comprar marisco como almejas, mejillones y ostras. Noviembre también marca el inicio de la temporada de captura del calamar, otra alternativa que gana protagonismo en las pescaderías durante esta época.

El otoño no solo cambia los paisajes y las temperaturas, también transforma la oferta de las pescaderías. Con la llegada del frío, algunas especies del mar atraviesan un momento especialmente interesante.

Entre ellas se encuentra el salmonete, un pescado que gana protagonismo durante estos meses por su sabor y sus características. Javier Muñoz, pescadero de Pescados Saturnino, recomienda aprovechar ahora su mejor momento.

El profesional, que acumula 30 años de experiencia en el sector, ha compartido en TikTok sus consejos para elegir productos del mar durante esta época. Entre sus recomendaciones destacan dos especies: el salmonete y la lubina.

Según explica Muñoz, ambos pescados experimentan cambios durante estos meses que influyen directamente en sus cualidades gastronómicas. Por eso, considera que el otoño es una oportunidad especialmente buena para incorporarlos a los menús.

"El salmonete y la lubina son cuando empiezan a engordar y es cuando más sabrosos están", señala el pescadero en su publicación. Una circunstancia que convierte a estas especies en protagonistas de temporada.

Mejor momento

Aunque el salmonete ocupa un lugar destacado entre sus recomendaciones, la lubina también merece atención por sus propiedades nutricionales. Se trata de un pescado que habitualmente se reserva para ocasiones especiales.

Su presencia aumenta especialmente durante las celebraciones navideñas, pero sus características hacen que resulte interesante consumirla durante cualquier época del año. Además, su composición permite incluirla en una alimentación equilibrada.

La lubina es un pescado blanco con un contenido graso reducido. En concreto, las grasas representan aproximadamente el 1,3% de su composición, una proporción que la convierte en una alternativa ligera para diferentes preparaciones.

Otro de sus puntos fuertes es su aporte proteico. Alrededor del 18% de su composición corresponde a proteínas, una cantidad que supera la de otros pescados populares en las cocinas españolas, como la merluza.

A estos nutrientes se suman minerales y vitamina B12, esencial para distintas funciones del organismo. Por tanto, la lubina proporciona una combinación interesante de proteínas, pocas grasas y micronutrientes.

Incorporar pescado a los menús habituales también permite mantener la variedad de la dieta. En España, estos alimentos ocupan un lugar tradicional en la gastronomía y forman parte de los productos característicos de la alimentación mediterránea.

Muñoz también ofrece algunas pistas para quienes quieran aprovechar el calendario de los productos del mar. En este caso, su consejo tiene que ver con los meses más interesantes para comprar marisco.

"Todos los meses con R son buenos para el marisco", explica el pescadero. Noviembre cumple esa condición y constituye, por tanto, un momento adecuado para disfrutar de distintas variedades.

Entre los productos que menciona se encuentran la almeja, el mejillón y la ostra. Son tres opciones que permiten preparar numerosas recetas y aportar variedad a los platos durante los meses otoñales.

Además, noviembre coincide con el comienzo de la captura de otro producto muy popular en las pescaderías españolas: el calamar. Una alternativa que también empieza a ganar protagonismo con la llegada del otoño.

"Ahora ya en este mes empieza la captura del calamar", apunta Muñoz. Sus recomendaciones recuerdan la importancia de prestar atención a la temporada para elegir productos del mar en su mejor momento.