Álvaro Rodríguez, pescadero: “El pescado más rico para comer en otoño sin pagar de más no es el besugo ni el salmonete, sino la castañeta”

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LO ESENCIAL Las claves El pescadero Álvaro Rodríguez recomienda la castañeta gris (o palometa negra) como la mejor opción de pescado en otoño por su gran sabor y precio asequible. La castañeta gris suele costar entre 16 y 20 euros el kilo, siendo una alternativa económica frente a especies más caras como el besugo o el salmonete. Rodríguez aconseja consultar bien con el pescadero sobre la variedad elegida, ya que existen especies de castañeta cuyo precio puede rondar los 70 euros por kilo. La receta sugerida para disfrutar de este pescado de carne firme es prepararlo al horno acompañado de patatas panaderas, guisantes, ajo, perejil y un toque de limón.

Hay pescados que pasan desapercibidos en el mostrador hasta que alguien pregunta por su precio.

Mientras el besugo y el salmonete suelen atraer las miradas de quienes buscan una comida especial, otras especies menos conocidas ofrecen una alternativa interesante sin necesidad de gastar tanto dinero.

Una de ellas es la castañeta gris, también conocida como palometa negra, un pescado de carne firme que puede prepararse al horno, a la plancha o frito. Su sabor y versatilidad permiten incorporarlo a numerosas recetas sin grandes complicaciones.

Así lo explica Álvaro Rodríguez, pescadero de A Lonxa d'Álvaro, en Muxía (A Coruña). El profesional recomienda aprovechar los productos disponibles durante el otoño y destaca la castañeta como una opción para quienes buscan pescado fresco a un precio razonable.

Para ahorrar

En una entrevista concedida a La Ventana de las Rías, de la Cadena SER, Rodríguez repasó los pescados y mariscos que merecía la pena comprar durante octubre.

Entre sus recomendaciones aparece la castañeta gris, que entonces podía encontrarse entre 16 y 20 euros el kilo, según los precios que manejaba el profesional.

La diferencia resulta significativa frente a especies como el besugo o el salmonete, que también atraviesan un buen momento durante el otoño, pero pueden alcanzar precios superiores.

Sin embargo, Rodríguez advierte de que no todas las castañetas cuestan lo mismo. Algunas variedades de mayor valor comercial pueden rondar los 70 euros por kilo.

Por eso, es importante preguntar al pescadero por la especie concreta, especialmente cuando el nombre comercial puede generar confusión.

Su propuesta para disfrutarla es sencilla: prepararla al horno con patatas panaderas, guisantes y un poco de limón.

"Una castañeta al horno con patatas panaderas es espectacular", asegura.

Merece la pena probarla

La castañeta gallega corresponde a la especie Brama brama, conocida en otras regiones españolas como palometa negra, japuta o zapatero.

Según la Fundación Española de la Nutrición (FEN), presenta un cuerpo aplanado, tonalidades grisáceas y plateadas y una carne de textura consistente.

La Xunta de Galicia destaca su relación entre calidad y precio, además de sus posibilidades culinarias.

Puede cocinarse entera al horno con ajo y perejil, prepararse a la plancha o utilizarse en frituras, dependiendo del tamaño y del corte.

Desde el punto de vista nutricional, aporta proteínas de calidad y grasas en proporciones variables.

No obstante, su disponibilidad depende de las capturas y de la zona. La Xunta señala que en Galicia suele encontrarse especialmente entre enero y junio, por lo que no debe considerarse un pescado exclusivamente otoñal.

Cómo prepararla

Para elaborar la propuesta de Rodríguez, basta con comprar una pieza de unos 700 u 800 gramos y pedir al pescadero que la limpie.

Primero, se cortan las patatas en rodajas finas y se colocan en una bandeja junto con cebolla, aceite de oliva y una pequeña cantidad de sal. Se hornean hasta que comiencen a ablandarse y después se incorpora la castañeta.

El pescado puede acompañarse de guisantes, ajo, perejil y unas gotas de limón, dejando que termine de cocinarse sin resecarse.

El tiempo dependerá del tamaño de la pieza, por lo que conviene comprobar que la carne esté completamente cocinada antes de servir. Rodríguez también propone completar la comida con mejillones al vapor, aprovechando su buena disponibilidad durante el otoño.

Con esta combinación, el pescadero considera posible preparar un menú de pescado y marisco para compartir por unos 30 euros, dependiendo de los precios y las cantidades.