Una bandeja de mejillones. E. E.

Teba Lastra, pescadera: "Para que los mejillones queden más sabrosos en otoño no los hagas al vapor, sino en escabeche"

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LO ESENCIAL Las claves La pescadera Teba Lastra recomienda en TikTok preparar los mejillones en escabeche casero con ajo, laurel, pimentón, vinagre y su propio caldo de cocción. Para una conservación óptima, Lastra sugiere guardarlos en un tarro de cristal en la nevera y dejarlos reposar al menos seis horas antes de consumir. Nutricionalmente, los mejillones son ricos en hierro, fósforo y yodo, aportando proteínas de calidad con apenas un 1,9% de grasa al natural. La OCU aconseja comprar mejillones cerrados y pesados, guardarlos en la nevera con un paño húmedo y desechar los que no se abran tras la cocción.

El otoño invita a recuperar recetas tradicionales que convierten productos del mar en auténticos protagonistas de la mesa. Una de ellas es el escabeche, una preparación especialmente interesante para disfrutar de los mejillones.

Teba Lastra, pescadera de la pescadería Peix Peixet, ha compartido en un vídeo publicado en TikTok una receta para preparar este popular aperitivo en casa. Su propuesta utiliza ingredientes sencillos y resulta fácil de elaborar.

El primer paso consiste en limpiar bien los mejillones y cocerlos en una olla con vino blanco y unas hojas de laurel. Hay que mantenerlos al fuego hasta que las conchas comiencen a abrirse.

Mientras tanto, se prepara el escabeche en una sartén. Para ello, Lastra recomienda sofreír unos ajos junto con unas hojas de laurel y, cuando estén preparados, incorporar dos cucharadas de pimentón dulce.

A continuación, llega el momento de añadir el vinagre y el líquido que ha quedado de la cocción de los moluscos. Esta combinación constituye la base de una preparación que aportará sabor al producto.

Aperitivo saludable

La pescadera explica que después hay que abrir los mejillones y colocarlos cuidadosamente en un recipiente de vidrio. En su caso, utiliza un tarro de cristal para conservarlos junto con el escabeche.

Una vez colocados, se incorpora el líquido preparado anteriormente, pasándolo por un colador y añadiéndolo a cucharadas. "Queda increíble", asegura Lastra, que recomienda dejar reposar la elaboración en la nevera durante al menos seis horas antes de consumirla.

Más allá de sus posibilidades gastronómicas, los mejillones también destacan por su composición nutricional. Según la Federación Española de la Nutrición (FEN), aportan proteínas de buena calidad, aunque en menor cantidad que otros moluscos.

Además, contienen aproximadamente un 87% de agua y apenas un 1,9% de grasa. Entre sus minerales destacan el hierro, el fósforo y el yodo, nutrientes que contribuyen a completar una alimentación variada.

La FEN señala que contienen 4,5 gramos de hierro por cada 100 gramos de carne. Una cantidad superior incluso a la de algunas carnes, aunque recuerda que habitualmente consumimos menos mejillones que carne.

La conservación también resulta fundamental para disfrutar de este marisco con seguridad. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recomienda evitar aquellos ejemplares que estén sumergidos o acumulen agua encharcada durante su comercialización.

Por el contrario, encontrar mejillones cerrados y pesados es una buena señal. Según explica la organización, esto indica que conservan agua marina en su interior y que permanecen vivos.

Una vez comprados, conviene guardarlos en la parte menos fría de la nevera, envueltos en un paño húmedo. La OCU aconseja consumirlos en un máximo de dos días, aunque, una vez cocidos, pueden conservarse hasta seis meses.

También hay que prestar atención durante su consumo: "Una vez en la mesa, no consumas aquellas piezas que permanezcan cerradas", advierte la organización.

La principal diferencia nutricional entre ambas preparaciones está en las calorías. Los mejillones en escabeche aportan alrededor de 100 kilocalorías por cada 100 gramos, debido principalmente al aumento de su contenido graso.

Según la FEN, esta preparación contiene aproximadamente 12 gramos de lípidos por cada 100 gramos de porción comestible. No obstante, buena parte de estas grasas corresponde a ácidos grasos poliinsaturados.

El escabeche también modifica ligeramente su composición mineral: disminuyen el hierro y el calcio, mientras aumentan el sodio y el potasio. El resto de oligoelementos analizados apenas experimenta variaciones.