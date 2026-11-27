Juanma, pescadero: "El pescado más sabroso para el otoño no es la merluza ni el rape, sino la corvina, el gallo y la dorada"

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LO ESENCIAL Las claves El pescadero Juanma recomienda optar en otoño por la corvina, la dorada de estero y el gallo pedro frente a opciones habituales como la merluza o el rape. En esta época, muchas especies acumulan más grasa y se alimentan más para prepararse ante el frío, lo que mejora su sabor y textura. La corvina destaca como una alternativa a buen precio, ideal para preparar al horno acompañada de verduras y patatas. Otras opciones muy recomendadas por su gran frescura y sabor son los salmonetes (de bahía o roca) y la pescadilla.

La llegada del otoño trae consigo cambios en los productos que encontramos en las pescaderías.

Aunque la merluza y el rape suelen ocupar un lugar destacado en la cesta familiar, existen otras especies que ahora atraviesan un momento especialmente interesante.

Así lo explica Juanma, pescadero de Supermercados Plaza, que recomienda mirar más allá de los pescados habituales para llenar la mesa. Entre sus propuestas destacan la corvina, el gallo pedro y la dorada, tres alternativas sabrosas para cocinar estos días.

"Es buena temporada para pescados al horno", explica el profesional, que destaca la variedad disponible en los mostradores. Una de sus primeras recomendaciones es la corvina, una especie apreciada por su carne firme y su versatilidad en la cocina.

Además, Juanma subraya que este pescado "sale muy bien de precio", un factor que lo convierte en una opción interesante para quienes buscan preparar una comida sin disparar el presupuesto.

Al horno, admite acompañamientos sencillos de verduras y patatas.

Opciones con sabor y frescura

El pescadero aconseja fijarse en la dorada de estero, junto a las lubinas criadas en ese entorno. Son pescados que pueden prepararse al horno y que ofrecen una alternativa a las especies más consumidas durante el resto del año.

En su listado aparecen asimismo el gallo pedro, el besugo, el virrey, los sargos, los alfonsiños y los cabrachos locales.

La variedad, apunta, responde a un momento favorable para muchas especies que empiezan a prepararse para los meses fríos.

"Estos pescados se están preparando para el invierno", señala Juanma. En ese proceso, explica, "se alimentan más de lo común y acumulan más grasa", un cambio que influye en sus características y que, a su juicio, mejora su sabor.

Por ese motivo, considera que ahora se encuentran "prácticamente en todo su esplendor".

La acumulación de reservas energéticas forma parte del ciclo natural estacional de peces, aunque su intensidad depende de la especie y de las condiciones del entorno.

Otro de los productos que recomienda es el salmonete, del que distingue dos variedades: el de bahía y el de roca. Ambos, asegura, llegan "con muchísimo sabor y frescura", por lo que pueden convertirse en protagonistas de recetas.

El salmonete suele apreciarse por su carne muy sabrosa y su gusto marino. A la hora de cocinarlo, una preparación a la plancha o frito permite respetar sus cualidades, siempre ajustando el tiempo al tamaño de cada ejemplar en casa.

La pescadilla completa las sugerencias de Juanma, que insiste en que el momento actual ofrece muchas posibilidades. "La verdad es que en esta época del año hay mucha variedad", resume el pescadero, invitando a preguntar por las capturas disponibles.

En cualquier caso, la elección también puede depender del presupuesto, del número de comensales y de la receta prevista. Consultar en la pescadería qué piezas están en mejor estado y cómo prepararlas ayuda a aprovechar el producto de temporada.

Por tanto, quienes quieran variar sus menús otoñales no tienen por qué recurrir siempre a la merluza o al rape. La corvina, el gallo y la dorada son recomendaciones de Juanma, con el salmonete y la pescadilla como alternativas.