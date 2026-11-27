José Antonio Municio, pescadero: "El pescado más rico del otoño no es la sardina ni el boquerón, sino el bacalao"

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LO ESENCIAL Las claves José Antonio Municio, pescadero en Madrid, destaca el bacalao como el producto estrella del otoño tras el fin de la temporada del pescado azul como sardinas o boquerones. La temporada ideal del bacalao fresco abarca de octubre a mayo, siendo una opción versátil en cocina por su carne blanca, firme y fácil de limpiar de espinas. Nutricionalmente es un pescado magro bajo en grasa que aporta entre 18 y 20 gramos de proteína por cada 100 gramos, además de minerales como fósforo, potasio y selenio. Los expertos recomiendan distinguir el bacalao fresco del salado por su nivel de sodio y aconsejan alternar su consumo con pescado azul para cumplir las recomendaciones de salud.

Los cambios de estación también se dejan notar en las pescaderías españolas. A medida que avanzan los meses fríos, algunas de las especies que han protagonizado las comidas del verano pierden presencia en los mostradores, dejando paso a otras que comienzan a ofrecer ejemplares de excelente calidad.

Es lo que sucede con las sardinas y los boquerones, dos pescados azules muy apreciados en España que, durante el otoño, ceden protagonismo a variedades de carne blanca.

Entre ellas destaca una especialmente versátil en la cocina y con un interesante perfil nutricional: el bacalao.

Así lo explica José Antonio Municio, propietario de la pescadería Municio, un negocio familiar con más de cuatro décadas de trayectoria en el Mercado de Maravillas de Madrid, en declaraciones a El País. El profesional señala que el otoño marca una transición en la oferta de pescado fresco.

El pescado blanco gana

Según explica el pescadero, con la llegada del otoño toca despedirse progresivamente de algunas variedades como el bonito del norte, las sardinas, las caballas y los boquerones. En cambio, empiezan a llegar buenos ejemplares de bacalao y merluza.

"Del pescado azul quedan los últimos coletazos y es el momento en el que empieza a llegar el pescado blanco", explica Municio.

A diferencia de otras especies que encuentran su momento de esplendor durante los meses más cálidos, el bacalao fresco tiene una buena temporada comercial entre octubre y mayo, según recoge la cooperativa de supermercados Consum.

Su carne blanca, firme y laminada permite preparar desde guisos con patatas hasta recetas al horno acompañadas de verduras. Además, los lomos gruesos tienen la ventaja de que pueden limpiarse fácilmente de espinas, lo que facilita su consumo entre los más pequeños.

A la hora de comprarlo fresco, conviene prestar atención a la firmeza de su carne, que debe presentar un aspecto húmedo y brillante, sin zonas amarillentas ni olores desagradables.

Si se quiere preparar al horno, una buena alternativa es disponer una cama de cebolla, patatas y pimientos previamente cocinados y añadir el pescado durante la última parte de la preparación. De esta manera, se evita que la carne se reseque mientras terminan de hacerse las verduras.

Bajo en grasa

Más allá de sus posibilidades gastronómicas, el bacalao presenta una composición nutricional especialmente interesante. A diferencia de las sardinas y los boquerones, pertenece al grupo de los pescados magros, puesto que acumula gran parte de sus reservas de grasa en el hígado.

Según el Centro de Investigación de Endocrinología y Nutrición Clínica (IENVA), proporciona entre 18 y 20 gramos de proteínas por cada 100 gramos, con un reducido aporte calórico.

También destaca por su contenido en minerales como el fósforo, el potasio y el selenio, que intervienen en diferentes funciones del organismo, desde el mantenimiento de los huesos hasta el funcionamiento del sistema nervioso.

Por su parte, la Fundación Española del Corazón destaca su aportación de vitamina D y ácidos grasos omega-3, aunque estos últimos se encuentran en mayores cantidades en pescados azules como las sardinas.

Otro aspecto importante es distinguir entre el bacalao fresco y el conservado en salazón. Este último puede presentar una concentración de sodio considerablemente superior, por lo que las personas con hipertensión deberían prestar especial atención a su desalado o decantarse por la variedad fresca.

En cualquier caso, aprovechar la temporada del bacalao no implica eliminar el pescado azul de la dieta. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) recomienda consumir al menos tres raciones semanales de pescado, alternando distintas especies y dando prioridad al azul.