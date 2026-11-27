Javier Botana, pescadero: "El pescado más rico para el otoño no es el bonito ni el rape, sino el mero, la lubina y la dorada"

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LO ESENCIAL Las claves El pescadero Javier Botana señala que el otoño es una de las mejores épocas para consumir pescados semigrasos como el mero, la lubina, la dorada y el besugo. Especies veraniegas como el bonito y el chicharro pierden presencia y calidad en esta época, mientras que el atún rojo se mantiene todo el año gracias a los viveros. El especialista sugiere descubrir otras opciones menos habituales para diversificar la dieta, como el San Pedro o el bocinegro, además de aprovechar la buena temporada de mariscos.

El otoño cambia el paisaje de las pescaderías y también invita a revisar la cesta de la compra. Frente a opciones habituales como el bonito o la merluza, hay otras muchas especies que ganan protagonismo cuando bajan las temperaturas.

El pescadero Javier Botana, de Pescaderías Coruñesas y conocido en redes sociales como Capitán Agallas, propone mirar hacia el mero, la lubina y la dorada. Son tres alternativas que, según explica, encajan especialmente bien en esta época del año.

"La época de otoño es una de las mejores para comer pescado", asegura Botana en este vídeo. Su recomendación se apoya en el calendario de las especies y en los cambios que experimentan sus capturas conforme avanza la estación en estos meses.

El profesional sitúa entre las protagonistas otoñales a varias especies semigrasas. "Va a ser temporada de los pescados semigrasos como el mero, la lubina, la dorada y el besugo", señala. Una lista que amplía las posibilidades habituales del consumidor.

Opciones para cocinar al horno

El mero destaca por su carne firme y sabrosa, adecuada para cocinar a la plancha, al horno o en guisos. La lubina, de textura delicada, admite preparaciones sencillas, mientras que la dorada funciona especialmente bien asada o en lomos.

El besugo completa esa selección, aunque su presencia suele asociarse también a las celebraciones invernales. Botana recuerda que el cambio de estación modifica la oferta y aconseja aprovechar estos meses para probar pescados distintos de los habituales en verano.

En ese relevo desaparecen de la línea especies como el chicharro y el bonito. "En esta época del año han desaparecido ya pescados como el chicharro y el bonito", explica el pescadero, que apunta a cambios en sus desplazamientos.

Según Botana, estos pescados "cada vez vienen más lejos, son más grandes y van a venir más porosos". Esa evolución, vinculada a la temporada y a las zonas de captura, hace que pierdan presencia en las pescaderías en otoño.

La transición no afecta por igual a todos los pescados azules. El atún rojo constituye una excepción, ya que su disponibilidad se mantiene durante todo el año gracias a los viveros. "Lo vamos a tener siempre", resume el especialista.

Además del mero, la lubina, la dorada y el besugo, el pescadero anima a descubrir otras especies semigrasas. Entre ellas menciona el San Pedro y el bocinegro, dos pescados menos presentes en compras, pero interesantes para variar el menú.

El consejo no se limita al mostrador de pescado. Botana señala que el marisco también entra en un periodo favorable: "En los mariscos también empieza una temporada muy buena". El frío abre así otra oportunidad para diversificar las comidas.

El mensaje es aprovechar el otoño y los meses posteriores para cambiar de elección, en lugar de repetir siempre las mismas especies. "De aquí hasta que acabe el invierno es muy buena temporada para cambiar de pescados", concluye Botana.

Para acertar, conviene preguntar en la pescadería qué especies llegan en mejores condiciones y cómo prepararlas. Alternar pescados blancos, azules y semigrasos permite ampliar sabores y recetas, además de adaptar la compra a la oferta propia de cada temporada.