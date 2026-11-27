Los expertos en nutrición recomiendan: la caballa y el jurel no se venden menos por ser peores que el salmón, sino por no conocerse

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LO ESENCIAL Las claves Expertos en nutrición y Fedepesca advierten que la menor venta de caballa y jurel respecto al salmón no se debe a su calidad, sino al desconocimiento del consumidor y la falta de costumbre para cocinarlos. En 2024, las ventas de salmón en España septuplicaron a las de caballa fresca (61,2 millones de kilos frente a 8,8 millones), afectadas por la falta de campañas de promoción del pescado tradicional y restricciones pesqueras. Tanto la caballa como el jurel son pescados azules ricos en omega-3, proteínas, vitamina B12 y minerales, además de estar clasificados por la AESAN como especies con bajo contenido en mercurio. Los especialistas aconsejan pedir al pescadero que los limpie y retire las espinas para facilitar su preparación al horno, a la plancha o en escabeche.

El salmón se ha convertido en uno de los pescados más habituales de los supermercados españoles. Su facilidad para cocinarlo, su disponibilidad durante todo el año y la posibilidad de comprarlo en filetes hacen que muchas familias recurran a él cuando quieren preparar una comida rápida.

Sin embargo, otros pescados como la caballa y el jurel están perdiendo protagonismo, a pesar de que también tienen un importante valor nutricional y pueden prepararse de numerosas maneras.

En muchos casos, el problema no está en su calidad, sino en que los consumidores apenas los conocen.

Así lo advierte María Luisa Álvarez Blanco, directora general de Fedepesca, la federación que representa a las pescaderías tradicionales españolas.

La especialista considera que el desconocimiento y los cambios en los hábitos de compra están perjudicando a especies que durante décadas formaron parte de la alimentación cotidiana.

Se compran menos que el salmón

En declaraciones a Directo al Paladar, Álvarez explica que una parte del pescado tradicional está desapareciendo progresivamente de las mesas españolas.

La caballa y el jurel son dos ejemplos de esta tendencia.

Ambos pertenecen al grupo de los pescados azules y suelen resultar más económicos que otras especies populares.

Sin embargo, su presentación y la falta de costumbre de cocinarlos pueden dificultar su venta.

A diferencia del salmón, que habitualmente se encuentra limpio y cortado en lomos, la caballa y el jurel suelen comercializarse enteros.

Esto obliga a los consumidores a saber cómo limpiarlos o pedir al pescadero que los prepare.

Además, contienen espinas y su temporada de mayor disponibilidad es más limitada. Son características que pueden hacer que algunas familias prefieran comprar especies que conocen mejor.

Pero Álvarez considera que la dificultad para cocinarlos no explica por sí sola su menor popularidad. Para la representante de Fedepesca, el verdadero problema es que muchos consumidores han dejado de reconocer estos pescados como opciones habituales.

La especialista también señala que las pescaderías tradicionales tienen dificultades para competir con los productos que cuentan con grandes campañas publicitarias y una presencia constante en los supermercados.

"Esto nos penaliza muchísimo", explica Álvarez, quien recuerda que las pequeñas pescaderías no disponen de las mismas herramientas de promoción que las grandes empresas alimentarias.

La diferencia también se refleja en las estadísticas. Según los datos de Mercasa correspondientes a 2024, los hogares españoles compraron 61,2 millones de kilos de salmón, frente a 8,8 millones de kilos de caballa fresca.

Esto significa que el consumo doméstico de salmón fue aproximadamente siete veces superior al de caballa fresca, aunque la comparación incluye diferentes presentaciones comerciales del primero.

En el caso del jurel, la evolución también está condicionada por las restricciones pesqueras.

Un informe de la Comisión Europea publicado en 2026 recoge que su consumo aparente en España cayó un 44 % en 2023, en un contexto de menores capturas y disponibilidad.

Dos pescados azules

Más allá de su popularidad, la caballa y el jurel tienen características que justifican incorporarlos a una alimentación variada. Ambos aportan proteínas de alto valor biológico y grasas insaturadas.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) recomienda consumir al menos tres raciones semanales de pescado, priorizando las especies azules, entre las que menciona expresamente la caballa y el chicharro, otro nombre del jurel.

Uno de sus principales atractivos nutricionales es su contenido en ácidos grasos omega-3, especialmente EPA y DHA, relacionados con el funcionamiento normal del sistema cardiovascular.

También aportan vitamina B12 y minerales como el fósforo y el selenio. Su composición puede variar según la especie, la alimentación, la época del año y el método de preparación.

El salmón comparte muchas de estas propiedades, por lo que no se trata de afirmar que un pescado sea necesariamente mejor que otro.

La ventaja de la caballa y el jurel está en ofrecer variedad y, cuando su disponibilidad lo permite, precios competitivos.

Además, la AESAN incluye estas tres especies entre los pescados con bajo contenido en mercurio, frente a grandes depredadores como el pez espada o determinadas especies de tiburón.

Cómo prepararlos

Uno de los consejos más útiles para quienes nunca han comprado estos pescados consiste en pedir al pescadero que los limpie y retire las espinas principales. Así pueden cocinarse de manera parecida a otras especies más conocidas.

La caballa admite preparaciones sencillas al horno, con ajo, limón y aceite de oliva. También puede cocinarse a la plancha o utilizarse en escabeches, una elaboración tradicional que permite disfrutar de su sabor intenso.

El jurel, por su parte, puede prepararse al horno con patatas y cebolla, frito o acompañado de tomate. Su carne sabrosa combina especialmente bien con ingredientes habituales de la cocina mediterránea.

La guía de PescaEspaña sitúa los principales periodos de consumo de caballa en primavera y otoño, mientras que para el jurel destaca los meses comprendidos entre marzo y agosto. La disponibilidad concreta depende de la zona y las capturas.