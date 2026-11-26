Noelia, pescadera: "El mejor pescado para que coman los niños en otoño no es el salmón, sino la merluza para hacer sopa"

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LO ESENCIAL Las claves Noelia, una pescadera de Málaga, recomienda la merluza como el pescado blanco ideal para preparar sopa a los niños en otoño. Aconseja pedir el pescado limpio y sin espinas para facilitar su consumo y evitar riesgos en los más pequeños. La receta incluye hortalizas picadas, patatas en rodajas panaderas y un toque final de perejil y chorrito de limón al servir. La merluza requiere solo un minuto de cocción al final para evitar que se pase, resultando un plato reconfortante ideal para malestares estomacales.

Cuando llega el otoño, los platos de cuchara vuelven a ganar protagonismo en muchas casas. Entre las opciones para incluir pescado en el menú familiar, Noelia, pescadera en Málaga, propone una sopa sencilla de merluza.

La profesional, que trabaja en el mercado Salamanca de Málaga, ha compartido la receta en TikTok junto a su madre, encargada de ayudarla durante la preparación. El ingrediente principal es pescada, es decir, merluza.

Noelia recomienda utilizar pescado blanco y, sobre todo, pedirlo limpio y sin espinas. Es una precaución especialmente práctica cuando la sopa está pensada para los niños, ya que facilita servirlo y comerlo.

La elaboración comienza preparando las verduras. Para ello, se necesita un tomate rojo pequeño, una cebolla fresca pequeña, un pimiento verde pequeño y un diente de ajo, todos ellos picados en trozos menudos.

También hacen falta tres patatas cortadas en rodajas panaderas, perejil, limón y merluza sin espinas. La pescadera insiste en escoger pescado blanco para preparar este plato, que se cocina en pocos minutos.

Para el malestar

El primer paso consiste en poner agua a hervir en una olla e incorporar el tomate, la cebolla, el pimiento y el ajo. Después, se añade "un buen chorro de aceite de oliva del bueno".

A continuación, Noelia agrega un poco de sal, aunque advierte de que habrá que rectificarla más adelante. Cuando el agua rompe a hervir, recomienda bajar ligeramente el fuego para que las verduras se cuezan.

Hay que esperar hasta que la verdura esté "pochadita" antes de continuar. Entonces se incorporan las patatas, que deberán permanecer en la olla hasta que puedan romperse con facilidad al comprobar su punto.

Cuando las patatas estén tiernas y el conjunto prácticamente listo, llega el turno del pescado. Noelia explica que la merluza necesita muy poco tiempo: "Sólo tarda en hacerse un minutito", sin prolongar el hervor.

Por eso, su indicación es echar el pescado y apartar la olla del fuego prácticamente a continuación. En ese momento también incorpora el perejil, para evitar que la merluza se pase antes de servirla.

El último paso se realiza al servir. La pescadera reparte la sopa en un cuenco y añade por encima "un chorrito de limón", que se incorpora al final y no durante la cocción.

Noelia presenta esta preparación como una alternativa casera y reconfortante, y señala que "esta sopita de pescado sirve para las barriguillas malas". Una receta de pescado blanco que reúne verduras, patata y merluza.