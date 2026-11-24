Sardinas y merluza frescas exhibidas sobre hielo picado en un puesto del mercado público Archivo

Noelia, pescadera: "La mejor merluza no se compra congelada en lomos, sino fresca y en filetes"

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LO ESENCIAL Las claves La pescadera Noelia recomienda comprar la merluza fresca y pedirla limpia en filetes en la pescadería como alternativa más sabrosa y cómoda a los lomos congelados. Aconseja aprovechar la cabeza y la espina central del pescado para preparar caldos caseros que sirvan de base para arroces, sopas o guisos. A nivel nutricional, la merluza congelada ofrece un aporte similar a la fresca, por lo que la elección depende de la preparación deseada y el presupuesto. Se recuerda la importancia de cocinar bien la merluza fresca o congelarla previamente si se consume poco hecha para evitar el riesgo de anisakis.

Hay quien nunca se ha atrevido a comprar una merluza entera. Parece más sencillo acercarse al congelador del supermercado, coger una bolsa de lomos sin espinas y tener la cena resuelta. Sin embargo, la pescadería también permite llevarse el pescado limpio, cortado y prácticamente listo para cocinar.

No es necesario saber utilizar un cuchillo profesional ni conocer las diferencias entre todos los cortes. Basta con explicar qué receta queremos preparar y cuántas personas van a comer para que el pescadero pueda aconsejarnos.

Así lo explica Noelia, conocida en redes sociales como Noe la Peskaera, que trabaja en el Mercado de Salamanca de Málaga. En uno de sus vídeos de TikTok enseña cómo comprar merluza fresca sin complicaciones y demuestra que pedirla en filetes puede ser tan cómodo como elegir un producto congelado.

Pedir la merluza fresca

En la tercera entrega de su serie de vídeos Enseñándote a ser un adulto funcional, la pescadera parte de una situación frecuente: comprar lomos congelados porque resultan más prácticos.

"La merluza normalmente la vais a comprar ya congelada porque es más cómodo comprar un lomito blanco congelado, pero yo te voy a enseñar cómo comprarla fresca", explica en unas declaraciones recogidas por La Razón.

La profesional recuerda que una misma merluza puede prepararse de diferentes maneras, dependiendo de lo que vayamos a cocinar.

Entre los cortes más habituales se encuentran los filetes y las rodajas. Las segundas pueden utilizarse para freír, preparar sopas o elaborar guisos. Para quienes buscan una opción sencilla, Noelia propone pedir la merluza en filetes, retirando la espina central y las que puedan quedar.

Su ejemplo es muy concreto: una merluza pequeña de aproximadamente 800 gramos, una cantidad que permite obtener varias porciones.

La pescadera explica que basta con solicitar al profesional que la prepare en filetes. De esta manera, el cliente puede llevarse el pescado cortado según sus necesidades.

La cabeza y las espinas

Uno de los detalles más interesantes de su demostración aparece cuando comienza a limpiar la merluza. En lugar de desechar automáticamente la cabeza y la espina central, Noelia recuerda que ambas pueden reservarse para preparar un caldo casero.

Esta posibilidad permite aprovechar partes del pescado que normalmente no llegarían al plato y utilizarlas como base para un arroz, una sopa o un guiso marinero.

La profesional también señala que cada pescadería puede trabajar de manera diferente, por lo que recomienda preguntar qué cortes ofrece el establecimiento.

Su consejo busca, sobre todo, que los consumidores pierdan el miedo a comprar pescado fresco.

¿Mejor fresca que congelada?

Desde el punto de vista nutricional, no existe una razón para descartar la merluza congelada.

Un análisis publicado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en febrero de 2025 examinó veinte productos de merluza congelada.

Los resultados mostraron que su calidad nutricional era comparable a la de la merluza fresca. Además, la organización encontró opciones de buena calidad a precios económicos.

Por tanto, comprar merluza fresca no garantiza un mayor aporte nutricional ni un precio más bajo. La elección dependerá del presupuesto, la disponibilidad y la preparación que tengamos prevista.

También conviene recordar que comprar pescado fresco no elimina el riesgo de anisakis. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) recomienda cocinarlo suficientemente para destruir el parásito.

Si va a consumirse crudo o poco cocinado, puede ser necesario congelarlo previamente siguiendo las indicaciones oficiales.