Teresa Codina, pescadera: "Para comprar salmón de calidad no te fijes solo en el color, sino en las agallas y el estado de la pieza"

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LO ESENCIAL Las claves La pescadera Teresa Codina advierte que el color naranja del salmón depende de su alimentación y no garantiza que la pieza sea más fresca o de mejor calidad. Para comprobar la frescura del salmón entero se debe observar que las agallas estén rojas y vivas, los ojos brillantes y la piel conserve su brillo natural. La experta destaca que los ejemplares de salmón que pesan entre 4 y 5 kilos suelen ser la mejor opción en cuanto a calidad. Se recomienda conservar el pescado en la zona más fría de la nevera en un recipiente cerrado y consumirlo en un plazo máximo de 48 horas.

Dos salmones pueden presentar tonalidades muy diferentes y, sin embargo, estar igual de frescos.

Uno puede tener una carne de color naranja intenso y otro mostrar un tono más pálido. Aunque el primero resulte más llamativo en el mostrador, su aspecto no garantiza que sea de mejor calidad.

La explicación está en la alimentación del animal. El color característico de este pescado depende principalmente de los pigmentos que incorpora a través de su dieta, por lo que no constituye una prueba suficiente para determinar su frescura.

Así lo explica Teresa Codina, pescadera y propietaria de un establecimiento del mercado de Mataró (Barcelona), cuya familia se dedica a este oficio desde 1935.

La profesional recomienda prestar atención a otras características de la pieza antes de decidir cuál comprar.

Reconocer un buen salmón

En una entrevista publicada por La Vanguardia, Codina comparte algunos de los detalles que examina cuando recibe pescado en su establecimiento.

"Notas enseguida cuando un salmón es óptimo, sobre todo porque tiene las agallas rojas y bien vivas", explica la pescadera.

Las agallas, situadas a ambos lados de la cabeza, son uno de los indicadores que permiten valorar el estado de un pescado entero.

Cuando el salmón está fresco, suelen presentar una tonalidad rojiza y un aspecto húmedo y limpio. Por el contrario, los colores apagados, marrones o acompañados de mucosidad pueden indicar que la pieza ha perdido frescura.

Codina también aconseja no confiar exclusivamente en el tono de la carne, ya que puede variar dependiendo de la alimentación del animal.

Otro de sus consejos consiste en acudir a un proveedor de confianza y tener en cuenta el tamaño.

"Por mi experiencia diría que los salmones de 4 o 5 kilos son los mejores", señala la profesional, que destaca las características de los ejemplares de ese peso.

No obstante, el tamaño responde a una preferencia comercial y gastronómica, no a una garantía universal de frescura.

Comprobar antes de comprar

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) coincide en que las agallas constituyen una referencia importante, pero recuerda que deben examinarse junto con otros indicadores.

Uno de ellos son los ojos. En un pescado entero fresco, generalmente deben presentar un aspecto brillante, transparente y ligeramente saliente, en lugar de estar hundidos o apagados.

La piel también proporciona información. Conviene que mantenga su brillo natural y que la superficie no presente zonas excesivamente secas o deterioradas.

Otro detalle es la firmeza de la carne. Cuando el pescado está bien conservado, debe mantener una textura consistente y recuperar su forma al ejercer una ligera presión.

Además, el olor tiene que ser suave y agradable. Un aroma intenso a amoniaco o claramente desagradable es una señal de deterioro.

La OCU también recomienda comprobar que el pescado permanezca sobre hielo y alejado de fuentes de calor.

Cómo conservarlo

Elegir una buena pieza es solo el primer paso. Una conservación inadecuada puede deteriorar rápidamente un pescado que estaba fresco en el momento de la compra.

La OCU aconseja guardarlo en un recipiente cerrado, en la zona más fría del frigorífico, y consumirlo preferentemente dentro de las 48 horas siguientes.

Si no va a prepararse durante ese periodo, puede congelarse siguiendo las recomendaciones de seguridad alimentaria.

Codina, por su parte, prefiere consumirlo fresco cuando es posible, porque considera que la congelación doméstica puede modificar su textura.

También recomienda pedir al pescadero que retire las espinas cuando se quieran preparar lomos o filetes.