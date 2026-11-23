Carlos, pescadero: "El pescado más rico para el otoño no es el rape ni el lenguado, sino el salmón, la merluza y el bonito"

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LO ESENCIAL Las claves El pescadero Carlos Mata recomienda optar por el bonito, el salmonete, la merluza y el salmón durante el otoño, dejando de lado opciones habituales como el rape o el lenguado. El bonito y el salmonete son ideales para esta época del año en elaboraciones de cuchara y platos calientes como el tradicional marmitako o pescados guisados. Para elaboraciones más sencillas y cotidianas, el profesional aconseja preparar merluza y salmón en filetes o rodajas, aprovechando su versatilidad en la cocina. Alternar el consumo de pescado blanco como la merluza con pescados azules ricos en omega-3 como el salmón ayuda a diversificar la nutrición durante la temporada.

Con la llegada del otoño, la elección del pescado vuelve a ganar protagonismo en las pescaderías. Frente a opciones habituales como el rape o el lenguado, el pescadero Carlos Mata propone mirar hacia otras especies para renovar los menús.

Su recomendación combina bonito, salmonete, merluza y salmón, cuatro pescados que permiten preparar platos distintos y adaptarse a diferentes técnicas de cocina. La clave, explica, está en aprovechar cada producto según su textura y posibilidades culinarias durante estos meses.

"Ahora en otoño os recomendamos el pescado de temporada, que son el salmonete y el bonito para prepararlo guisado y en marmitako", señala Mata. El consejo pone el foco en recetas calientes, especialmente apetecibles cuando bajan las temperaturas también.

El bonito encuentra en el marmitako una de sus elaboraciones más conocidas. Este guiso tradicional, asociado a la cocina vasca y marinera, suele combinar pescado con patata, cebolla, pimiento y tomate, ingredientes que construyen un plato completo y reconfortante.

Dos opciones llenas de sabor

También puede cocinarse guisado, una preparación que permite integrar el bonito en salsas y acompañamientos de verduras. Conviene evitar cocciones excesivas: su carne puede perder jugosidad si permanece demasiado tiempo al fuego, por lo que interesa controlar el punto.

El otro pescado que destaca Mata es el salmonete, una especie apreciada por su sabor intenso y su carne delicada. Su presencia en los meses otoñales lo convierte en una alternativa interesante para quienes buscan variar las compras habituales.

Más allá de estas dos opciones de temporada, el pescadero aconseja incorporar merluza y salmón a la cesta. "También os recomendamos la merluza y el salmón para prepararlo en rodajas y en filetes", explica en su recomendación en casa.

La merluza es un pescado blanco de sabor suave y textura tierna, muy versátil en la cocina doméstica. Puede prepararse al horno, a la plancha, cocida o en salsa, y sus filetes facilitan retirar espinas y ajustar raciones fácilmente.

El salmón, por su parte, es un pescado azul con un contenido destacado de grasas poliinsaturadas, entre ellas los ácidos grasos omega-3. En rodajas o filetes, admite preparaciones sencillas que conservan su sabor y permiten acompañarlo con verduras también.

La diferencia entre ambas especies también amplía las posibilidades nutricionales del menú. Mientras la merluza aporta proteínas con poca grasa, el salmón ofrece una mayor cantidad de lípidos, por lo que alternarlos ayuda a diversificar la alimentación en casa.

Elegir pescado de temporada puede contribuir, además, a consumir productos en momentos de mayor disponibilidad. Los calendarios de consumo sitúan al bonito en los meses cálidos hasta octubre y al salmonete durante el otoño, aunque la oferta varía habitualmente.

En cualquier caso, la recomendación de Mata no obliga a limitarse a una sola receta. El bonito funciona en guisos y marmitakos; la merluza y el salmón, en rodajas o filetes, ofrecen soluciones prácticas para comidas cotidianas sin complicaciones.

Así, la propuesta para estos meses pasa por salir de las elecciones de siempre y dar espacio a pescados diferentes. Bonito y salmonete aportan sabor otoñal; merluza y salmón completan una compra versátil, sencilla y fácil de cocinar diariamente.