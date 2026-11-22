Teba Lastra, pescadera: "El mejor pescado frito para el otoño no es el boquerón, sino estas sardinas rebozadas"

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LO ESENCIAL Las claves La pescadera Teba Lastra propone preparar las sardinas rebozadas en harina de garbanzo con una marinada de perejil, ajo, jengibre y limón. La receta se acompaña con una salsa de yogur de inspiración griega mezclada con pepino, aceite de oliva, sal y pimienta. El rebozado se realiza con harina de garbanzo, lo que convierte a esta preparación en una opción crujiente y sin gluten. La sardina aporta ácidos grasos omega 3, calcio, fósforo y vitaminas D, A, B1, B6 y B12, beneficiosos para la salud cardiovascular.

La sardina es uno de los pescados más habituales de nuestra gastronomía, pero existen muchas maneras de prepararla más allá de las tradicionales recetas a la plancha. Este otoño, Teba Lastra propone una alternativa con inspiración griega que combina un adobo aromático, un rebozado crujiente y una salsa refrescante.

La pescadera de Peix Peixet ha compartido en un vídeo de TikTok su particular receta de sardinas rebozadas. Una elaboración que comienza con la limpieza del pescado y termina con un acompañamiento de yogur y pepino.

El primer paso consiste en retirar la cabeza y las tripas de las sardinas para poder abrirlas correctamente. Lastra explica que hay que localizar la espina central y separar la carne cuidadosamente con los dedos, trabajando ambos lados.

Una vez retirada la espina, también recomienda perfeccionar el corte para conseguir que las piezas queden limpias y presentables. Cuando todas las sardinas están preparadas, llega el momento de elaborar los acompañamientos que darán personalidad al plato.

Para empezar, prepara una salsa de yogur con pepino, aceite de oliva, sal y pimienta. La mezcla debe removerse bien y dejarse reposar mientras se prepara el adobo que impregnará posteriormente el pescado.

Una salsa especial

Esta marinada incorpora perejil, ajo, jengibre, zumo de limón, sal y pimienta. La pescadera recomienda bañar individualmente las sardinas en esta combinación de ingredientes antes de pasar al siguiente paso de la receta.

El rebozado se realiza con harina de garbanzo, una alternativa que, según destaca Lastra, no contiene gluten. La especialista anima a probar esta preparación, que busca aportar un resultado diferente a una de las especies más populares de nuestras pescaderías.

Más allá de sus posibilidades culinarias, la sardina destaca por su composición nutricional. Este pescado azul, cuyo nombre científico es Sardina pilchardus, pertenece a la familia de los clupeidos y está emparentado con los boquerones y los arenques.

Su presencia habitual en las costas españolas ha convertido a este alimento en un ingrediente tradicional de nuestra dieta. Además, sus propiedades nutricionales lo sitúan entre las opciones interesantes para cuidar la salud cardiovascular.

Uno de sus principales atractivos es su contenido en ácidos grasos omega 3, unas grasas insaturadas que el organismo no puede fabricar por sí mismo. Entre sus funciones destaca ayudar a reducir los triglicéridos sanguíneos y el colesterol.

Estos ácidos grasos también presentan propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, favorecen la función endotelial y contribuyen a disminuir el riesgo de trombosis. Por ello, consumir pescado azul regularmente forma parte de las recomendaciones nutricionales habituales.

La Fundación Española de Nutrición (FEN) destaca que la sardina "casi cubre el 100% de los objetivos nutricionales recomendados para la ingesta diaria de la población". También aporta vitaminas D, A, B1, B12 y B6.

Asimismo, contiene calcio y fósforo, dos minerales importantes para mantener los huesos y los dientes. En las sardinas en conserva, el tratamiento térmico permite consumir las espinas, lo que incrementa considerablemente su aportación de calcio.