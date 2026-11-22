Rebeca, pescadera de la plaza de Lugo de A Coruña. Carmen G. Mariñas

Rebeca, pescadera: "Para que el pescado congelado no pierda calidad, no lo guardes sin envolver ni proteger"

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LO ESENCIAL Las claves Rebeca, pescadera en A Coruña, advierte que guardar el pescado en el congelador sin envolver favorece el contacto con el aire frío y seco, lo que provoca pérdida de humedad y quemaduras por congelación. Para conservarlo adecuadamente, la profesional recomienda congelarlo bien limpio, seco y completamente protegido con papel film transparente o papel de aluminio. Las manchas blancas producidas por el frío afectan al sabor y a la textura, aunque no suponen un problema de seguridad alimentaria si no se ha roto la cadena de frío. Se aconseja mantener el congelador a -18 ºC o menos, congelar en porciones etiquetadas con la fecha y realizar la descongelación siempre dentro del frigorífico.

Una merluza puede entrar en el congelador en perfectas condiciones y salir semanas después con manchas blanquecinas, una textura reseca y mucho menos sabor.

No significa necesariamente que se haya estropeado, pero sí que algo ha fallado durante su conservación.

El problema suele estar en el contacto del pescado con el aire frío y seco del congelador, que favorece la pérdida de humedad. Por eso, introducir una pieza directamente en un cajón, sin envolverla adecuadamente, puede acabar perjudicando su calidad.

Así lo explica Rebeca, pescadera de uno de los puestos de la plaza de Lugo, en A Coruña, que ha compartido sus recomendaciones para conservar el pescado fresco durante varias semanas. Su consejo es especialmente útil para quienes compran con antelación y quieren evitar que la congelación arruine su textura.

Congelarlo correctamente

En una entrevista concedida a Quincemil, de EL ESPAÑOL, la pescadera recuerda que no basta con introducir el pescado en el congelador.

Antes de hacerlo, recomienda limpiarlo cuidadosamente, retirando las escamas, las aletas, las agallas y las vísceras.

También señala que, dependiendo de la preparación prevista, se pueden retirar las espinas y la piel, aunque no es imprescindible hacerlo en todos los casos.

Sin embargo, el detalle que considera fundamental es proteger completamente la pieza.

"Hay que envolverlo muy bien para que el hielo no lo queme", explica Rebeca en declaraciones al periódico.

La profesional recomienda utilizar papel film transparente o papel de aluminio, procurando que no queden partes expuestas.

Además, aconseja congelar el pescado bien limpio y seco, sin lavarlo inmediatamente antes de introducirlo en el congelador.

Manchas blancas en el pescado

La explicación está relacionada con un fenómeno conocido como quemadura por congelación, que aparece cuando el alimento pierde humedad durante el almacenamiento.

La pérdida de agua puede provocar zonas blanquecinas, cambios de color y una textura más seca de lo habitual.

Según explica EROSKI Consumer, el contacto con el aire favorece este deterioro, especialmente cuando el envoltorio no protege correctamente toda la superficie.

Por eso, utilizar bolsas específicas de congelación y retirar la mayor cantidad de aire posible puede ayudar a conservar mejor el pescado.

La organización recuerda que estas quemaduras afectan principalmente a la calidad, al sabor y a la textura.

No implican necesariamente un problema de seguridad alimentaria, siempre que el producto se haya conservado correctamente y no se haya roto la cadena de frío.

Conservar durante más tiempo

La Comunidad de Madrid recomienda mantener el congelador a una temperatura constante de -18 ºC o inferior.

También aconseja utilizar recipientes cerrados, bolsas o envoltorios aptos para alimentos, además de dividir las piezas grandes en porciones.

Este último detalle resulta especialmente práctico. En lugar de congelar varios filetes juntos, pueden separarse según las cantidades que se necesiten para cada comida.

Etiquetar los paquetes con la fecha de congelación permite identificar los productos más antiguos y consumirlos antes de que pierdan calidad.

Los tiempos recomendados también varían según la especie. EROSKI Consumer establece entre seis y ocho meses como referencia para el pescado blanco y entre dos y tres meses para el azul, siempre que permanezcan correctamente congelados.

Por último, la descongelación debe realizarse preferentemente en el frigorífico, sobre una bandeja que recoja los líquidos.

Dejar el pescado durante horas sobre la encimera puede favorecer la multiplicación de microorganismos cuando aumenta su temperatura.