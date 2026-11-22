Sardinas a la brasa con pan en el plato. iStock

Los pescaderos avisan: las sardinas más buenas no se compran todo el año, sino en su temporada de verano

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LO ESENCIAL Las claves Pescaderos de Pescaderías Martínez recuerdan la regla popular de consumir sardinas en los meses sin "r" (mayo, junio, julio y agosto) por su excelente calidad. El verano es su mejor época debido a que aumentan su porcentaje de grasa (hasta un 10,6 %), lo que aporta mayor jugosidad y un sabor más intenso. Aunque el verano es óptimo, entidades como la OCU señalan que la temporada ideal para su consumo se puede extender entre julio y noviembre según el caladero. Para identificar sardinas frescas se debe comprobar que tengan la piel brillante y plateada, los ojos claros, la carne firme y un olor marino suave.

Las sardinas son uno de los pescados más tradicionales de la gastronomía española. Su presencia en las brasas, las playas y las reuniones familiares forma parte de la imagen del verano, aunque también es posible encontrarlas en las pescaderías durante otros meses del año.

Sin embargo, no todas las sardinas tienen el mismo sabor ni la misma textura. La época de captura influye en su contenido de grasa y puede marcar una diferencia importante cuando se preparan a la plancha, al horno o en los clásicos espetos.

Así lo recuerdan los profesionales de Pescaderías Martínez, que han compartido en TikTok una recomendación para reconocer los meses en los que este pescado suele encontrarse en su mejor momento. Su consejo es sencillo: prestar atención al calendario antes de comprar.

Cuándo están más buenas

En un vídeo recogido por el diario AS, uno de los profesionales de Pescaderías Martínez explica cuál considera la temporada ideal para disfrutar de este pescado.

«La sardina está en temporada los meses que no llevan la 'r', que son mayo, junio, julio y agosto», señala el pescadero.

A continuación, añade: "Son esos cuatro meses cuando la sardina sale buenísima".

Aunque se trata de una regla popular, la realidad es algo más amplia. La temporada óptima depende del caladero, las condiciones ambientales y el ciclo reproductivo de los peces.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), por ejemplo, sitúa la temporada de la sardina entre julio y noviembre, mientras que la cooperativa Consum señala que las estaciones cálidas, especialmente de mayo a octubre, suelen ser las más favorables.

Por tanto, el verano es una época especialmente recomendable, pero septiembre y octubre también pueden ofrecer sardinas excelentes.

Más sabor en verano

La explicación está relacionada con su alimentación y con las reservas de energía que acumulan a lo largo del año.

Durante los meses cálidos, la disponibilidad de alimento y el ciclo biológico de las sardinas favorecen cambios en la cantidad de grasa presente en sus tejidos.

Este fenómeno también tiene respaldo científico. Una investigación publicada en la revista Nutrients en 2020 analizó la composición de las sardinas del Adriático a lo largo de las estaciones.

Los investigadores encontraron que su contenido graso variaba desde aproximadamente un 1,2 % hasta un 10,6 %, con los valores más elevados durante el verano.

La grasa influye en la jugosidad y en la percepción del sabor, especialmente cuando el pescado se cocina directamente sobre las brasas.

José María Sánchez, pescadero sevillano, también lo resume en una recomendación recogida por Diari de Catalunya: «Cuanto más aprieta el calor, más grasa está la sardina».

Eso sí, las diferencias estacionales no son idénticas en todas las poblaciones, y la frescura sigue siendo determinante.

Reconocer sardinas frescas

Elegir una buena sardina no consiste únicamente en comprobar el mes de compra.

Conviene observar que la piel tenga brillo plateado, los ojos estén claros y el cuerpo mantenga una consistencia firme. También debe presentar un olor marino suave, nunca desagradable.

Las sardinas son especialmente perecederas, por lo que resulta aconsejable mantenerlas refrigeradas y cocinarlas cuanto antes.

Para prepararlas, basta con una plancha caliente, una pequeña cantidad de aceite de oliva y sal. Si son frescas y tienen suficiente grasa, no necesitan demasiados ingredientes.