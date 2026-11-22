Belén Marimon, pescadera: "Para que los boquerones en vinagre estén más ricos no basta con limpiarlos, sino que hay que congelarlos previamente"

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LO ESENCIAL Las claves La pescadera Belén Marimon advierte que el vinagre transforma la textura y color del boquerón, pero no elimina el anisakis. Para consumir pescado crudo o marinado de forma segura, es imprescindible congelarlo previamente y no confiar únicamente en el marinado. La AESAN recomienda mantener los boquerones a -15 ºC o menos durante al menos cinco días en congeladores domésticos. La congelación destruye las larvas del parásito, pero se deben mantener buenas prácticas de higiene y refrigeración para evitar bacterias.

El vinagre transforma los boquerones en uno de los aperitivos más reconocibles de los bares españoles. Su carne adquiere un color blanquecino, una textura más firme y ese sabor ácido que combina especialmente bien con el ajo, el perejil y el aceite de oliva.

Sin embargo, hay algo que el vinagre no consigue hacer: eliminar de forma segura el anisakis.

Este parásito puede encontrarse en numerosos pescados marinos y provocar problemas digestivos o reacciones alérgicas. Por eso, preparar boquerones en casa exige algo más que retirar la cabeza, las vísceras y la espina central.

Así lo recuerda Belén Marimon, encargada de la Peixateria Enriqueta, situada en el mercado de Santa Caterina de Barcelona. La profesional aconseja congelar el pescado cuando vaya a consumirse crudo o mediante preparaciones que no alcancen una temperatura suficiente para destruir los parásitos.

El error al preparar pescado

En una entrevista publicada por La Vanguardia, Marimon advierte de que el riesgo de anisakis está especialmente relacionado con la forma de consumir el pescado.

"El problema lo encontramos sobre todo cuando tomamos el pescado en crudo o poco cocinado", explica la pescadera.

Su recomendación es congelarlo cuando no vaya a someterse a una cocción completa. En cambio, recuerda que esta precaución no resulta necesaria cuando el producto se cocina suficientemente.

El caso de los boquerones en vinagre es especialmente importante porque la marinada no equivale a una cocción.

Miguel Ángel Lurueña, doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, explica en la misma publicación que limpiar los boquerones y sumergirlos en vinagre no garantiza la destrucción del parásito.

Aunque el pescado cambie de color y textura, las larvas pueden continuar siendo viables si no se ha aplicado un tratamiento adecuado.

Cuántos días deben congelarse

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) incluye expresamente los boquerones en vinagre entre las preparaciones que requieren congelación para prevenir la anisakiasis.

En su información actualizada, el organismo recomienda mantener el pescado a -15 ºC o menos durante al menos cuatro días, contando un mínimo de cinco desde que se introduce en un congelador doméstico adecuado.

La diferencia responde a que el interior del alimento necesita tiempo para alcanzar la temperatura de congelación. Si no se sabe si el electrodoméstico puede mantener esas condiciones, AESAN aconseja comprar el pescado ya congelado.

La congelación puede realizarse antes o después de preparar los boquerones en vinagre, siempre que se cumplan las condiciones necesarias.

También existen tratamientos industriales más rápidos, pero no deben confundirse con los tiempos recomendados para los congeladores domésticos.

Cómo prepararlos

El primer paso consiste en comprar boquerones frescos y retirar cuanto antes las vísceras. También conviene quitar la cabeza y la espina central para separar los dos lomos.

Después, pueden colocarse en un recipiente apto para congelación, bien protegidos para evitar la deshidratación. Una vez transcurrido el tiempo recomendado, deben descongelarse dentro del frigorífico, nunca durante horas sobre la encimera.

Cuando estén descongelados, se pueden marinar con vinagre y sal, manteniendo siempre la preparación refrigerada.

El tiempo de marinado dependerá del grosor de los lomos y de la intensidad de sabor deseada. Finalmente, se escurren y se sirven con aceite de oliva, ajo y perejil.

Marimon también recomienda prestar especial atención a la cadena de frío durante el transporte, utilizando una bolsa térmica cuando el trayecto hasta casa sea largo.

La congelación elimina el riesgo asociado a las larvas viables de anisakis cuando se realiza correctamente, pero no sustituye a las medidas de higiene necesarias para prevenir la proliferación de bacterias.

Por eso, la preparación debe mantenerse refrigerada y consumirse en un plazo adecuado.