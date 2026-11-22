Àngels Truncal, pescadera: "El mejor pescado para que coman los niños no es la merluza ni el salmón, sino el gallo y el rape"

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LO ESENCIAL Las claves La pescadera Àngels Truncal recomienda el gallo y el rape frente a la merluza y el salmón para facilitar el consumo de pescado en los niños. La cola de rape cortada en dados y preparada como si fuesen 'nuggets' y los filetes de gallo sin espinas son trucos eficaces para el paladar infantil. El gallo se presenta además como una alternativa económica y accesible ante los altos precios de otros pescados blancos como el lenguado. Para cuidar el bolsillo y comer sano, propone la 'ley de la compensación': combinar productos del mar con bases de legumbres.

Cualquier padre o madre sabe que la cena puede convertirse en un campo de batalla cuando toca poner pescado en la mesa.

El miedo a las espinas, la textura gelatinosa o el simple rechazo a los sabores fuertes suelen provocar la negativa automática de los más pequeños.

Ante este drama diario, la solución no pasa por camuflar varitas ultraprocesadas repletas de rebozado industrial, sino por saber elegir la pieza adecuada en la pescadería.

Y de eso sabe un rato Àngels Truncal. A sus 64 años, representa la cuarta generación de una saga familiar que lleva el salitre en la sangre.

Su bisabuelo compró la primera parada justo cuando se inauguró el mercado de Santa Caterina de Barcelona, y ella lleva ya 40 años madrugando para despechar género.

Conoce a la perfección lo que funciona, lo que fracasa y lo que el cliente realmente necesita cuando pide auxilio para alimentar a sus hijos.

Aunque la merluza sigue siendo el comodín indiscutible de las familias españolas y el producto que más factura a diario, Àngels advierte que el éxito absoluto con los paladares infantiles se esconde en otras especies.

Su truco infalible tiene dos protagonistas claros: el gallo y el rape.

Para esta veterana, la clave de todo está en la textura y el camuflaje visual.

Los lomos de gallo, preparados en pequeños filetes totalmente limpios de espinas, resultan extremadamente suaves al paladar.

Pero el verdadero golpe maestro llega con la cola de rape.

El mejor pescado

Àngels le retira la espina central y corta la carne magra en pequeños dados.

"Los preparo como si fueran nuggets. Con eso siempre triunfas en la mesa", garantizó en una conversación en La Vanguardia.

Al pasarlos por la sartén, los niños los comen con las manos y asimilan el pescado como un plato divertido.

Esta estrategia es también un enorme alivio para la cartera. Pescados blancos de textura fina y muy codiciados, como el lenguado, han alcanzado precios prohibitivos que rondan los 30 euros el kilo.

Filete de merluza frito. iStock

Frente a esto, el gallo se posiciona como el gran salvavidas, ofrece un formato idéntico, es fácil de limpiar y resulta mucho más asumible para el día a día.

El problema actual, lamenta la pescadera, es la pérdida drástica de los hábitos culinarios.

Las prisas empujan a las familias a tirar de comida preparada o del clásico vasito de arroz de microondas para salir del paso.

"La juventud ve las cosas muy diferentes. Hay muy poca conciencia de que comer sano es comprar salud", advierte Truncal.

Ella misma vivió un punto de inflexión tras superar una larga enfermedad. La primera indicación de su equipo médico fue fulminante, eliminar todos los alimentos procesados de su dieta.

Para comer bien cuando el presupuesto aprieta, Àngels propone aplicar lo que bautiza como la "ley de la compensación".

El truco consiste en mezclar un producto del mar de precio medio con una base de legumbres, que son baratas y muy saciantes.

Unas almejas frescas salteadas con ajo y perejil, mezcladas con unas buenas judías blancas o garbanzos, transforman ingredientes humildes en un plato espectacular. Una defensa a ultranza de la cocina de mercado que protege tanto la salud como el bolsillo.