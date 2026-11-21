Sergio, pescadero con más de 10 años de experiencia: "Para que el rape esté más sabroso no lo hagas a la plancha, sino al horno"

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LO ESENCIAL Las claves Sergio Enciso, expescadero y creador de contenidos, aconseja cocinar el rape entero al horno a 180 ºC durante 20 minutos en lugar de a la plancha. La receta al estilo Donostiarra incluye un refrito tradicional elaborado con aceite de oliva virgen extra, ajos laminados y guindillas de cayena secas. El toque clave consiste en verter vinagre sobre el rape horneado y mover la bandeja para emulsionar el aceite con los jugos del propio pescado.

El rape apenas necesita acompañamiento para convertirse en un plato memorable. Su carne firme, su textura jugosa y su sabor delicado permiten prepararlo al horno sin grandes complicaciones, siempre que se respeten unos tiempos básicos.

Así lo demuestra Sergio Enciso, conocido en redes sociales como La Cocina del Pirata (@lacocinadelpirata), que ha compartido una receta de rape a la Donostiarra junto a @cenandoconpablo. Propone una elaboración sencilla, con pocos ingredientes y buen resultado.

Enciso conoce bien los productos del mar: antes de dedicarse a crear contenido gastronómico, trabajó durante años como pescadero. Esa experiencia explica que numerosos seguidores acudan a sus vídeos cuando buscan consejos para elegir y cocinar pescado en casa.

En esta ocasión, su propuesta consiste en cocinar el rape entero y terminarlo con un refrito de ajos, cayena y vinagre. No hacen falta técnicas complejas ni muchos ingredientes para conseguir un pescado sabroso y presentado de forma impecable.

Un pescado con mucho sabor

Una ventaja de esta pieza es que su carne soporta bien la cocción y apenas tiene espinas pequeñas. Además, la cabeza y las espinas concentran sabor y gelatina, motivos por los que merece la pena prepararlo entero en casa.

El primer paso es limpiar correctamente el rape y preparar una bandeja de horno. Enciso recomienda cubrir la base con un chorro de aceite de oliva virgen extra, un gesto sencillo que evita que el pescado se quede pegado.

Después, basta con salar el rape al gusto e introducirlo en el horno, previamente precalentado, durante 20 minutos a 180 ºC. Mientras se cocina, se puede preparar el refrito que dará al plato su característico toque propio de Donostia.

Para ello, hay que calentar una cantidad generosa de aceite de oliva virgen extra en una sartén. Se incorporan cinco o seis dientes de ajo cortados en láminas no demasiado finas y se dejan dorar ligeramente, sin quemarse nunca.

El pescadero añade un par de guindillas de cayena secas para aportar un punto picante. Este ingrediente, sin embargo, es opcional y puede omitirse si los comensales no toleran bien el picor. Una vez listo, se reserva el aceite.

Cuando el rape termina de asarse, se saca del horno y se coloca la bandeja sobre una superficie resistente al calor. Entonces se vierte por encima un chorro de vinagre blanco y, después, el aceite aromatizado con ajos preparado.

Llega el momento clave: con guantes de cocina y mucho cuidado, hay que mover la bandeja de forma constante y rítmica. Así, el aceite se mezcla con los jugos que ha soltado el pescado durante la cocción y emulsiona.

Por último, se pasa el rape a una fuente y se reparte por encima la salsa resultante. Quien lo prefiera puede completar la presentación con láminas de ajo frito, aunque Enciso deja este añadido al gusto de cada comensal.

El resultado es un pescado entero, jugoso y de sabor limpio, en el que el refrito potencia el producto sin ocultarlo. El vinagre aporta agua y acidez, elementos que facilitan la emulsión del aceite con los jugos del asado.