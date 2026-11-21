Los pescaderos recomiendan: el mejor pescado para la freidora de aire no es el atún ni el bonito, sino la caballa

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LO ESENCIAL Las claves Los pescaderos señalan a la caballa como el mejor pescado para cocinar en la freidora de aire, por delante de alternativas más populares como el atún o el bonito. Su porcentaje de grasa saludable permite que se cocine de forma uniforme, logrando un interior jugoso y una piel exterior crujiente. Se trata de un pescado azul muy nutritivo, rico en omega-3, proteínas y vitaminas B y D, que destaca por proteger la salud cardiovascular. Es una opción económica, fácil de encontrar en los supermercados y muy sencilla de preparar, requiriendo apenas un toque de limón para quedar perfecta.

Las freidoras de aire están de moda y son ya un electrodoméstico habitual más dentro de los hogares españoles. Uno de los alimentos que más se suele cocinar en este "ayudante de cocina" es sin duda el pescado, y los pescaderos tienen un favorito entre la amplia oferta existente.

Aunque el atún y el bonito son de los pescados más populares y consumidos, y desde luego excelentes opciones para la freidora de aire, los profesionales insisten en que el caballito ganador para tener una cena perfecta es, sin duda, la caballa.

La caballa es un pescado azul con un porcentaje ideal de grasa saludable que actúa como una barrera térmica natural durante el cocinado. Dicha cualidad permite que el calor de la freidora cocine la pieza de manera uniforme, logrando que el interior permanezca increíblemente tierno, jugoso y meloso.

Mientras que, al mismo tiempo, la piel exterior adquiere un toque crujiente muy apetecible. Es, desde luego, una opción maravillosa porque permite conservar lo mejor del pescado sin tener que realizar un cocinado extremadamente elaborado.

Ideal para la freidora de aire

Y lo mejor es que la caballa destaca por ser una alternativa altamente nutritiva y económica: es una de las fuentes más ricas en ácidos grasos omega-3, esenciales para proteger la salud cardiovascular y reducir el colesterol, y aporta un buen chute de proteínas de alto valor.

Por no hablar de la cantidad de vitaminas que puede aportar: desde el grupo B hasta la vitamina D. Además, al ser un pescado de temporada y muy abundante en la costa, su precio en el mercado es considerablemente más bajo que el del atún o el bonito, convirtiéndolo en una opción perfecta para el día a día.

Tiene un proceso de cocinado sencillo, gran aporte calórico y además es fácil de conseguir en supermercados. A pesar de que existen otras opciones también fantásticas y muy recomendables, profesionales desde canales como Pez Salvaje recomiendan este pescado por encima del resto.

"Quedan brutal y quedan súper ricas. Es una mezcla entre horno y brasa. Un poquito de limón y asunto terminado", informan desde el canal mencionado. Aunque también se suele indicar que el salmonete es perfecto para este tipo de cocinados, la caballa no se queda atrás en ningún aspecto.

Ambos pueden ser preparados rápidamente y con tan solo unas pocas verduras como acompañamiento, o incluso ese chorro de limón como indican, son ideales para tener un plato saludable.