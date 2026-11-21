Itziar Digón, nutricionista: "La cena más fácil y rápida del otoño se hace con una tosta de salmón, aguacate y huevo"

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LO ESENCIAL Las claves La psiconutricionista Itziar Digón propone una tosta de pan de centeno con salmón, aguacate, tomate y huevo duro como cena rápida, saludable y completa. Esta opción nutricional aporta proteínas, fibra y ácidos grasos omega 3 gracias al salmón azul y los cereales integrales. La propuesta encaja con las recomendaciones de la AESAN de consumir pescado al menos tres días por semana y priorizar los cereales integrales. Entre sus alternativas para cenar, la experta también sugiere legumbres con kéfir o una sopa vegetal de quinoa para los días sin proteína animal.

La cena es una de las comidas que más se improvisan. Llega al final del día, cuando suele quedar menos tiempo para cocinar y apetece algo sencillo. Itziar Digón tiene una opción habitual para esos momentos.

La psiconutricionista prepara una rebanada de pan de centeno con salmón, aguacate, tomate y huevo duro. "Suele ser mi opción si tengo que recurrir a una cena rápida", explica en una pieza publicada por Vogue España.

Es una cena que apenas requiere cocina y puede prepararse en pocos minutos. Se trata de una propuesta muy completa que combina en una sola tosta pan, pescado, huevo, aguacate y tomate.

El salmón es uno de los ingredientes principales de la propuesta. Digón cuenta que intenta comer pescado tres días por semana y procura que uno de ellos sea pescado azul.

Su elección encaja con las recomendaciones españolas. La AESAN aconseja consumir al menos tres raciones de pescado a la semana y priorizar el azul, grupo al que pertenece el salmón.

Además de proteínas, el salmón aporta ácidos grasos omega 3 de cadena larga. El huevo añade otra fuente de proteína y resulta práctico para una cena rápida, especialmente si se deja cocido con antelación.

Digón también incluye el huevo entre los alimentos que consume habitualmente, junto al pescado y el pollo. La AESAN contempla hasta cuatro huevos por semana dentro de una alimentación variada.

Fácil y saludable

La base de la tosta es una rebanada de pan de centeno. Si además se elige una versión integral, aumenta la presencia de grano entero y fibra frente a un pan elaborado principalmente con harinas refinadas.

La AESAN recomienda priorizar los cereales integrales y la OMS sigue la misma línea. Cereales integrales, verduras, frutas y legumbres figuran entre las principales fuentes de hidratos de carbono recomendadas dentro de una alimentación saludable.

Una revisión publicada en 2026 reunió 87 ensayos clínicos y encontró mejoras modestas en varios marcadores cardiometabólicos a medida que aumentaba el consumo de cereales integrales.

Los resultados incluyeron pequeñas reducciones en peso, colesterol, glucosa en ayunas y presión arterial sistólica, aunque la magnitud de los cambios varió según el indicador analizado.

El aguacate aporta principalmente grasas monoinsaturadas, además de fibra. En esta preparación también aporta textura y combina fácilmente con el salmón, el tomate y el huevo.

El tomate añade una hortaliza a la cena. La OMS recomienda alcanzar al menos 400 gramos diarios de frutas y verduras a partir de los diez años, contando el conjunto de las comidas del día.

La tosta de salmón es solo una de las tres opciones que propone. Otra combina una pequeña ración de legumbres cocinadas con verduras, aguacate y kéfir, acompañada de una ración de proteína animal.

Es al hablar de esta cena cuando cuenta que intenta comer pescado tres días por semana, uno de ellos azul, además de pollo o huevos. También señala que incluye carne roja un día a la semana.

Su tercera propuesta es una sopa de quinoa con brócoli y guisantes. "Lo hago los lunes porque hago un día a la semana sin proteína animal", explica.

Las tres propuestas parten de alimentos corrientes y preparaciones sencillas. Entre ellas, la tosta de salmón es la opción más rápida: basta con reunir los ingredientes sobre el pan y puede estar lista en pocos minutos.