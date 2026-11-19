Plato de arroz con mariscos en un restaurante. iStock

Javier Muñoz, pescadero con más de 30 años de experiencia: “Para un arroz de marisco más sabroso no uses caldo, sino cabezas y espinas”

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LO ESENCIAL Las claves El pescadero Javier Muñoz recomienda elaborar un fumet casero con cabezas y espinas de pescado blanco en lugar de usar agua para lograr un arroz más intenso y sabroso. Aprovechar partes descartadas como espinas y cabezas de rape o merluza aporta cuerpo y sabor sin necesidad de comprar ingredientes caros. La preparación del caldo de pescado requiere una cocción suave de 20 a 25 minutos junto con hortalizas como puerro, zanahoria y cebolla. La AESAN aconseja limitar el consumo de cabezas de crustáceos debido al posible acúmulo de cadmio, haciendo preferible el uso de pescado blanco para el fumet.

Puedes gastar una fortuna en gambas, almejas y pescado fresco y terminar preparando un arroz que apenas sabe a mar.

El problema no siempre está en la calidad del marisco ni en la variedad de arroz elegida. Muchas veces, la diferencia se encuentra en ese líquido que añadimos a la paellera casi sin prestarle atención.

Un buen caldo puede transformar la receta. Durante la cocción, el arroz absorbe los aromas y sabores del pescado, por lo que utilizar un fumet casero en lugar de agua permite conseguir un resultado mucho más intenso sin necesidad de comprar ingredientes especialmente caros.

Así lo explica Javier Muñoz, pescadero con más de 30 años de experiencia y responsable de Pescados Saturnino, en Zaragoza. El profesional ha compartido algunas recomendaciones para preparar una buena paella de marisco, entre ellas aprovechar partes del pescado que habitualmente se descartan.

El secreto de un buen arroz

En uno de sus vídeos publicados en Instagram, Muñoz insiste en la importancia de seleccionar correctamente los ingredientes del arroz.

El pescadero recomienda utilizar pescados con suficiente sabor, como el rape, y prestar especial atención a la preparación del caldo.

"No te olvides del caldo: cabezas, espinas y amor", explica el profesional, cuyas declaraciones fueron recogidas por EL ESPAÑOL.

Su propuesta consiste en aprovechar las cabezas y espinas del pescado para preparar un fondo casero, en lugar de utilizar únicamente agua.

Estas partes conservan restos de carne y tejidos que liberan sustancias durante la cocción y contribuyen a proporcionar sabor y cuerpo al caldo.

La recomendación también permite aprovechar mejor el producto. Cuando compramos una merluza o un rape, podemos pedir al pescadero que nos entregue las espinas y la cabeza, siempre limpias y preparadas para cocinar.

Cómo prepararlo

Para elaborar un fumet no es necesario utilizar grandes cantidades de pescado. Basta con reunir espinas y cabezas de pescado blanco, un puerro, una zanahoria y media cebolla.

Primero, se lavan y preparan las verduras. Después, se incorporan a una cazuela con las espinas y cabezas, retirando previamente las vísceras y las agallas.

Se cubren con agua fría y se calienta la preparación hasta que comience a hervir. En ese momento, conviene reducir la intensidad del fuego y retirar la espuma que pueda aparecer en la superficie.

Una cocción suave de unos 20 o 25 minutos suele ser suficiente para obtener un caldo de pescado blanco aromático. Finalmente, se cuela cuidadosamente para eliminar las espinas y otros restos sólidos.

El fumet puede utilizarse directamente para cocinar el arroz o enfriarse rápidamente y conservarse hasta su utilización.

Cuidado con las cabezas

Aunque tradicionalmente se utilizan cabezas de crustáceos para potenciar los caldos marineros, existe una recomendación de seguridad alimentaria importante.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) aconseja limitar, en la medida de lo posible, el consumo de la carne oscura situada en las cabezas de gambas, langostinos y otros crustáceos.

La razón es que estas partes pueden acumular cadmio, un metal pesado cuya exposición debe reducirse.

Por eso, para preparar un caldo de consumo habitual, resulta preferible recurrir a cabezas y espinas de pescados blancos, evitando depender de las cabezas de crustáceos.

Una vez preparado, el fumet se incorpora caliente al arroz después de elaborar el sofrito. La cantidad dependerá de la variedad de arroz y de si se busca un resultado seco, meloso o caldoso.

De esta forma, el consejo de Javier Muñoz demuestra que el secreto de un arroz de marisco más sabroso puede estar precisamente en las partes del pescado que normalmente no llegan al plato.